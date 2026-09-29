Premium|Study Room : ७.८ टक्के जीडीपी वाढीमागचं गणित काय? आधार वर्ष आणि डबल डिफ्लेशनचा वाद समजून घ्या

लेखक - श्रीकांत जाधव नुकतेच भारताच्या पहिल्या तिमाहीचे (Q1 FY26-27) जीडीपी आकडे जाहीर झाले आहेत. यामध्ये भारताचा आर्थिक विकास दर ७.८ टक्के असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या आकडेवारीनुसार, भारत अजूनही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे. मात्र, ही आकडेवारी जाहीर होताच देशात एका मोठ्या आर्थिक आणि राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे. विरोधक आणि अनेक नामांकित अर्थतज्ज्ञांनी (ज्यामध्ये माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन, अशोक मोदी यांचा समावेश आहे) असा दावा केला आहे की, सरकारने ही आकडेवारी जाणीवपूर्वक फुगवून सांगितली आहे. मूळ पायाभूत वर्ष (Base Year) बदलणे, डबल डिफ्लेशन पद्धत, आणि 'डिस्क्रिपन्सी' नावाच्या सांख्यिकीय साधनाचा वापर करून जीडीपी वास्तवापेक्षा जास्त दाखवला जात असल्याचा आरोप होत आहे..१. जीडीपी म्हणजे काय आणि मोजणीचे मार्ग कोणते?हा वाद समजून घेण्यापूर्वी जीडीपी मोजण्याच्या पद्धती समजून घेणे आवश्यक आहे. कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार मोजण्यासाठी प्रामुख्याने तीन पद्धती वापरल्या जातात:१. उत्पादन किंवा मूल्यवर्धन पद्धत : देशामध्ये वर्षभरात शेती, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात किती मूल्याच्या नवीन वस्तू व सेवा तयार झाल्या, हे यातून मोजले जाते.२. खर्च पद्धत : देशातील नागरिक, कंपन्या आणि सरकारने मिळून वर्षभरात एकूण किती खर्च केला आणि निव्वळ निर्यात किती झाली, यावर आधारित ही पद्धत आहे.३. उत्पन्न पद्धत : यामध्ये कामगारांचे वेतन, कंपन्यांचा नफा आणि सरकारला मिळणारा कर यांची बेरीज केली जाते.सैद्धांतिकदृष्ट्या, या तिन्ही पद्धतींनी येणारे जीडीपीचे आकडे समान असायला हवेत. कारण अर्थव्यवस्थेत जेवढे उत्पादन होते, तेवढाच त्यावर खर्चही होतो. पण प्रत्यक्षात आकडेवारी गोळा करताना काही तफावत राहते, जिला अर्थशास्त्रात 'डिस्क्रिपन्सी' (विसंगती) म्हटले जाते..२. वाद नेमका काय आणि कुठून सुरू झाला?सध्याच्या वादाचे मुख्य केंद्रबिंदू नुकतेच जाहीर झालेले ७.८ टक्के विकास दराचे आकडे आहेत. केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, पहिल्या तिमाहीत भारताचा 'रिअल जीडीपी' ८१.३६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. पण विरोधकांनी आणि काही अर्थतज्ज्ञांनी यावर तीन प्रमुख आक्षेप घेतले आहेत.अ. पायाभूत वर्षातील बदल :कोणताही जीडीपी मोजताना एक 'पायाभूत वर्ष' ठरवले जाते, जेणेकरून महागाईचा प्रभाव बाजूला काढून खऱ्या अर्थव्यवस्थेची वाढ (Real GDP) मोजता येईल. सरकारने अलीकडेच पायाभूत वर्ष २०११-१२ वरून बदलून २०२२-२३ असे अद्ययावित केले आहे.विरोधकांचा आरोप आहे की, सरकारने २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीतील जुना जीडीपी (जो २०११-१२ च्या बेसनुसार ८६.०५ लाख कोटी होता) नव्या २०२२-२३ च्या बेसनुसार ८० लाख कोटी इतका खाली आणला. जर मागील वर्षाचा आकडा ६ लाख कोटींनी कमी केला, तर नैसर्गिकरित्या यावर्षीची वाढ खूप मोठी (७.८ टक्के) दिसेल. जर जुन्याच ८६ लाख कोटी आकड्यांशी तुलना केली असती, तर हा दर केवळ २.६ टक्के राहिला असता, असा विरोधकांचा दावा आहे.ब. 'डिस्क्रिपन्सी'चा संशयास्पद वापर :प्रिन्स्टन युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक अशोक मोदी यांनी वारंवार असे निदर्शनास आणून दिले आहे की, भारत सरकार जीडीपीची अधिकृत आकडेवारी जाहीर करताना नेहमी 'उत्पादन पद्धतीला' प्राधान्य देते, कारण त्यातून विकासदर जास्त दिसतो. जर खर्च पद्धतीचा विचार केला, तर देशांतर्गत मागणी आणि खासगी खप खूपच कमी असल्याचे दिसते. या दोन्ही आकड्यांमधील जी 'विसंगती' आहे, ती लपवून सरकार अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र रंगवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे..अर्थबोध : ‘जीडीपी’च्या आकडेवारीचे वास्तव काय?.३. अरविंद सुब्रमण्यन आणि इतर तज्ज्ञांचे गंभीर आक्षेपमाजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन, प्रा. अरुण कुमार आणि जोश फेलमन यांनी या मोजणीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहेत. सुब्रमण्यन यांच्या मते, २०११-१२ पासूनच भारताचा जीडीपी दर १.५ ते २ टक्क्यांनी फुगवून सांगितला जात आहे. त्यांचे प्रमुख आक्षेप खालीलप्रमाणे आहेत.चुकीचा डिफ्लेटर : नॉमिनल जीडीपीला महागाईशी अॅडजस्ट करून 'रिअल जीडीपी' काढला जातो, त्यासाठी जो 'डिफ्लेटर' वापरतात, तो चुकीचा असल्याचे सुब्रमण्यन यांचे म्हणणे आहे. आपण अनेक बिगर-व्यापारी सेवा क्षेत्रांसाठी (Non-traded services) घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) वापरतो, जो वास्तवात या क्षेत्रातील महागाई योग्यरित्या टिपू शकत नाही. त्यामुळे महागाई कमी दाखवली जाऊन जीडीपीची वाढ अवास्तव मोठी दिसते.असंघटित क्षेत्राकडे दुर्लक्ष आणि एमसीए-२१ (MCA-21) डेटा : पूर्वी जीडीपी मोजणीत 'अॅनुअल सर्व्हे ऑफ इंडस्ट्रीज' (ASI) वापरला जायचा. मात्र सरकारने २०१५ मध्ये मोजणीची पद्धत बदलून कंपन्या व्यवहार मंत्रालयाचा (MCA-21) डेटाबेस वापरणे सुरू केले. या डेटाबेसमध्ये ५ लाखांहून अधिक कंपन्या आहेत, पण तज्ज्ञांच्या मते यात अनेक 'शेल' (बोगस) कंपन्यांचाही समावेश आहे. तसेच, २०१५ नंतर देशातील असंघटित क्षेत्राचे कोणतेही नवे सर्वेक्षण झालेले नाही. असंघटित क्षेत्राला नोटाबंदी आणि कोविडचा मोठा फटका बसला असताना, संघटित क्षेत्राच्या आधारे त्यांची मोजणी करणे हे वास्तवापासून दूर आहे.वापरातील मंदी (Tepid Consumption) : जर खरोखरच ७.८ टक्के विकासदर असेल, तर लोकांच्या खपात आणि रोजगारात ती वाढ का दिसत नाही? हा अर्थशास्त्रीय प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.४. 'डबल डिफ्लेशन' मधील तांत्रिक गुंताया वादातील आणखी एक अत्यंत तांत्रिक पण महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 'डबल डिफ्लेशन'. नव्या पद्धतीत सरकारने या जागतिक मानकाचा (UN SNA) वापर वाढवला आहे.एखाद्या वस्तूचे उत्पादन करताना लागणाऱ्या कच्च्या मालाची महागाई आणि तयार झालेल्या पक्क्या मालाची महागाई वेगवेगळ्या किंमत निर्देशांकांनी मोजणे म्हणजे डबल डिफ्लेशन.या तिमाहीत उत्पादन क्षेत्राचा नॉमिनल विकास दर ७.७ टक्के होता, पण 'रिअल दर' (वाढीव) ९.२% आला. याचा अर्थ महागाईचा प्रभाव -१.५% (उणे) राहिला. तज्ज्ञांचा सवाल आहे की जेव्हा बाजारात ग्राहकांसाठी महागाई दर आणि घाऊक दर वाढलेले आहेत, तेव्हा उत्पादन क्षेत्राचा डिफ्लेटर उणे कसा असू शकतो?.Premium|Indian Economy : जागतिक आव्हाने आणि भारतीय गुंतवणूकदार.५. सरकार आणि MoSPI चे सविस्तर स्पष्टीकरण काय?या सर्व आरोपांवर केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयाने (MoSPI) विस्तृत पत्रक काढून विरोधकांचे आणि तज्ज्ञांचे दावे फेटाळून लावले आहेत:१. सफरचंद आणि संत्र्याची तुलना :मागील वर्षाचा बेस मुद्दाम कमी केल्याचा आरोप सरकारने खोडून काढला आहे. जुना ८६.०५ लाख कोटींचा आकडा हा २०११-१२ च्या बेसवर होता, तर नवा ८०.०० लाख कोटींचा आकडा २०२२-२३ च्या नव्या बेसवर आधारित आहे. दोन वेगवेगळ्या बेस वर्षांची एकमेकांशी तुलना करून २.६ टक्के वाढ सांगणे म्हणजे 'सफरचंद आणि संत्र्याची तुलना करण्यासारखे' चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे आहे. वाढ मोजण्यासाठी एकाच मालिकेत तुलना होणे आवश्यक आहे.२. उणे डिफ्लेटरमागील अर्थशास्त्र:'डबल डिफ्लेशन'चे समर्थन करताना सरकारने सांगितले की, कच्च्या मालाच्या किमती (उदा. कापूस, रबर, धातू, पॉलिमर) पक्क्या मालाच्या किमतींपेक्षा खूप जास्त वेगाने वाढल्या. अशा स्थितीत उत्पादकांचे नफ्याचे मार्जिन कमी होते. त्यामुळे प्रत्यक्ष 'मूल्यवर्धन' मोजताना, तांत्रिकदृष्ट्या डिफ्लेटर उणे येऊ शकतो. हे आकडेवारीचे मॅनिप्युलेशन नसून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्य असलेली योग्य सांख्यिकीय पद्धत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.३. CPI, WPI आणि जीडीपी डिफ्लेटरमधील फरक:जीडीपी डिफ्लेटर आणि सामान्य महागाई दर यात मोठा फरक असतो. CPI मध्ये फक्त घरातील ग्राहकोपयोगी वस्तू असतात, WPI मध्ये फक्त ठोक वस्तू असतात (सेवा क्षेत्र नसते). पण जीडीपी डिफ्लेटरमध्ये संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा समावेश असतो. त्यामुळे हे आकडे नेहमीच जुळतील असे नाही. नव्या २०२२-२३ च्या बेसमध्ये १८० ऐवजी ३०० पेक्षा जास्त डिफ्लेटर्स (PPI) वापरले जात आहेत, ज्यामुळे आकडेवारी पूर्वीपेक्षा अधिक अचूक झाली आहे.४. विसंगती हा नियमित प्रक्रियेचा भाग :ही तफावत काही नवीन नाही किंवा काहीतरी लपवण्यासाठी निर्माण केलेली नाही. सुरुवातीला जेव्हा आकडेवारी प्रसिद्ध होते, तेव्हा अनेक कंपन्यांचे पूर्ण आकडे उपलब्ध नसतात. पण जसजसा वार्षिक कॉर्पोरेट टॅक्स आणि फायनल डेटा उपलब्ध होतो, तसतशी ही विसंगती शून्य किंवा नगण्य होत जाते. हे एक नेहमीचे 'बॅलन्सिंग मेकॅनिझम' आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले..६. याचे परिणाम काय? आणि पुढे काय?हा संपूर्ण वाद केवळ आकड्यांचा खेळ नाही. त्याचे देशाच्या धोरणांवर गंभीर परिणाम होतात. जर जीडीपीचा आकडा वास्तवापेक्षा जास्त दिसत असेल, तर सरकारला असे वाटू शकते की अर्थव्यवस्था अतिशय सुस्थितीत आहे. परिणामी, ज्या क्षेत्रांना (उदा. सूक्ष्म व लघु उद्योग, ग्रामीण रोजगार, शेती) खरोखरच मदतीची गरज आहे, त्यांच्याकडे धोरणकर्त्यांचे दुर्लक्ष होऊ शकते.नक्कीच, भारताने २०२२-२३ हे नवीन पायाभूत वर्ष आणि 'डबल डिफ्लेशन'सारखी जागतिक पातळीवरील पद्धत (UN SNA मानके) स्वीकारून आपल्या सांख्यिकीय रचनेत मोठी सुधारणा केली आहे. मात्र, जोपर्यंत असंघटित क्षेत्राचे नव्याने आणि पारदर्शकपणे व्यापक सर्वेक्षण होत नाही, तसेच जीडीपी मोजणीतील खर्च आणि उत्पन्न यांच्यातील दरी कमी होत नाही, तोपर्यंत भारताच्या विकास दरावरील संशयाचे मळभ पूर्णपणे दूर होणार नाही. अर्थव्यवस्थेची मोजणी ही केवळ कागदावरील आकड्यांपुरती मर्यादित न राहता, सामान्य माणसाच्या खिशातील पैशांशी आणि राहणीमानाशी सुसंगत असली पाहिजे, हाच या संपूर्ण विश्लेषणाचा मुख्य निष्कर्ष आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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