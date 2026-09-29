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Premium|Study Room : ७.८ टक्के जीडीपी वाढीमागचं गणित काय? आधार वर्ष आणि डबल डिफ्लेशनचा वाद समजून घ्या

India GDP Growth 7.8% : भारताच्या ७.८ टक्के जीडीपी वाढीवर प्रश्न उपस्थित होत असताना, आधार वर्ष, डबल डिफ्लेशन आणि सांख्यिकीय तफावतीमुळे निर्माण झालेला आर्थिक वाद नेमका काय आहे, जाणून घ्या.
India GDP Growth 7.8%

India GDP Growth 7.8%

esakal

साप्ताहिक टीम
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लेखक - श्रीकांत जाधव

नुकतेच भारताच्या पहिल्या तिमाहीचे (Q1 FY26-27) जीडीपी आकडे जाहीर झाले आहेत. यामध्ये भारताचा आर्थिक विकास दर ७.८ टक्के असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या आकडेवारीनुसार, भारत अजूनही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे. मात्र, ही आकडेवारी जाहीर होताच देशात एका मोठ्या आर्थिक आणि राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे. विरोधक आणि अनेक नामांकित अर्थतज्ज्ञांनी (ज्यामध्ये माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन, अशोक मोदी यांचा समावेश आहे) असा दावा केला आहे की, सरकारने ही आकडेवारी जाणीवपूर्वक फुगवून सांगितली आहे. मूळ पायाभूत वर्ष (Base Year) बदलणे, डबल डिफ्लेशन पद्धत, आणि 'डिस्क्रिपन्सी' नावाच्या सांख्यिकीय साधनाचा वापर करून जीडीपी वास्तवापेक्षा जास्त दाखवला जात असल्याचा आरोप होत आहे.

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