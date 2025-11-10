Premium|Study Room : जागतिक स्तरावर कार्बन कमी करण्यात भारताची आघाडी

Green Growth Leader: How India is Reducing 150 Million Tons of CO₂ Every Yearलेखक : सुदर्शनसंयुक्त राष्ट्र संघाच्या अन्न व कृषी संस्थेच्या (FAO) च्या Forest Emissions and Removals: Global, Regional and Country Trends १९९०-२०२५ या नव्या अहवालानुसार, भारताने आपल्या वन क्षेत्राच्या आधारावर जागतिक कार्बन कमी करणाऱ्यांमध्ये सर्वोच्च दहामध्ये स्थान मिळवले आहे. २०२१ ते २०२५ दरम्यान भारताने दरवर्षी १५० दशलक्ष टन कार्बन डायऑक्साइड (CO₂) वेगवेगळ्या वनस्पती आणि वृक्षांद्वारे कमी करण्यात यश मिळवले आहे..या यशामागील कारणेसंयुक्त राष्ट्र संघाच्या अन्न व कृषी संस्थेच्या (FAO) च्या अहवालानुसार, भारताने मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण, वनसंवर्धन आणि समुदाय आधारित संवर्धनाच्या योजनांचा अवलंब केला आहे. राष्ट्रीय हरित भारत अभियान, राष्ट्रीय वृक्षारोपण कार्यक्रम आणि राज्यस्तरीय वन विस्तार प्रकल्प यांच्या माध्यमातून भारताने वनक्षेत्रात वाढ केली आहे. भारताने वनक्षेत्राच्या वाढीसोबतच कार्बनचे शोषण (सिंक) वाढविण्याचे लक्ष्य राष्ट्रीय पातळीवर ठेवले आहे आणि विशेषतः पॅरिस कराराअंतर्गत २०३० पर्यंत अब्ज टन CO₂ अतिरिक्त कार्बन सिंक निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे..Premium|study Room : पारदर्शक निवडणुकांसाठी आयोगाकडून विशेष फेरतपासणी.जागतिक तुलना आणि भारताचे स्थानरशिया, चीन आणि अमेरिकेनंतर भारत कार्बन कमी करण्याच्या बाबतीत चौथ्या स्थानावर आहे. रशिया दरवर्षी सुमारे १ हजार १५० दशलक्ष टन, चीन ८४० दशलक्ष टन, अमेरिका ४१० दशलक्ष टन कार्बन डायऑक्साइड कमी करतात, तर भारत १५० दशलक्ष टन CO₂ कमी करतो. जागतिक स्तरावर, वनक्षेत्रदरम्यान दरवर्षी सुमारे ३.६ अब्ज टन CO₂ शोषून घेतले जाते. वनक्षेत्रात भारत हा जगात नवव्या क्रमांकावर आहे तर वार्षिक नवीन वन क्षेत्र वाढीत भारत हा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे..पर्यावरणीय दृष्टिकोन व आव्हानेभारतीय वनक्षेत्रामधून प्राप्त होणारे कार्बन शोषण देशाच्या हवामान बदल नियंत्रणात आणि हरित विकास धोरणात आधारस्तंभ ठरते आहे. यातून जंगल, शहर आणि ग्रामीण भागांत हरित क्षेत्र वाढले आहे. मात्र, वनक्षेत्र निर्वाह, मानवी अतिक्रमण, जंगलातील आग, आणि हवामान बदलांच्या कारणांमुळे काही धोकेही कायम आहेत. वनक्षेत्राचे गुणात्मक आणि जैवविविधतेचे संवर्धन तसेच पुनर्निर्मिती आणि वैज्ञानिक पद्धतीने कार्बन साठा मोजणे देखील आवश्यक आहे..Premium|Study Room : रुपयाची घसरण ते Uniform Civil Code स्पर्धा परीक्षेसाठी ५० प्रश्न .धोरणे व हरित वाढीस चालनासरकारच्या विविध धोरणांनी आणि योजनांनी भारतात वनसंवर्धनाला मोठी गती दिली आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांच्या सहकार्याने जैवविविधता वाढविणे, जलस्रोत सुधारणा उपक्रम राबवले जात आहेत. यामुळे भारताचा पर्यावरण क्षेत्रातील काम जागतिक पातळीवर अधिक ठळकपणे दिसत असून वार्षिक कार्बन कमी करण्याच्या प्रक्रियेत देखील मोठी वाढ दिसून येत आहे.याशिवाय, सरकारने आदिवासी समुदायांना सहभागी करून वन उत्पादनाचे मूल्यवर्धन केले आहे, ज्यामुळे नुसते पर्यावरण संरक्षणच नव्हे तर आर्थिक वाढीला देखील चालना मिळाली आहे. जंगलातील आगीची घटना कमी करण्यासाठी आधुनिक वन अग्नी निरीक्षण आणि नियंत्रण योजना राबविली जात असून, उपग्रह तंत्रज्ञानाद्वारे जंगलातील आगीची वेळेवर माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. या सर्व उपक्रमांमुळे भारतात हरित क्रांती वाढविणे आणि पर्यावरणीय संकटांना सामोरे जाण्याची तयारी अधिक सक्षम झाली आहे. येत्या काळातही याच उपाययोजनांनी भारताला कार्बन कमी करण्यात आघाडीवर ठेवण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल..निष्कर्षFAO च्या अहवालामुळे भारताच्या वनसंवर्धसाठी केले जाणारे प्रयत्न जागतिक स्तरावर अधोरेखित झाले आहेत. वनक्षेत्राच्या वाढीसोबतच कार्बन शोषण्याची पद्धती वाढविण्याचा आणि शाश्वत पर्यावरणाचा आपल्या देशाचा संकल्प समोर आला आहे. भविष्यात वनसंवर्धन, जैवविविधता आणि हरित विकासासाठी अधिक सहभागात्मक आणि दीर्घकालीन उपायांची गरज आहे. हे कार्य अधिक कुशल पद्धतीने झाल्यास भारत जागतिक हवामान बदल नियंत्रणात मार्गदर्शक देश म्हणून उदयास येईल. अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.