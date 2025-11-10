Premium|Study Room : जागतिक स्तरावर कार्बन कमी करण्यात भारताची आघाडी

Study Room

Global Carbon Reduction : संयुक्त राष्ट्र संघाच्या FAO च्या अहवालानुसार भारताने वनसंवर्धन आणि वृक्षारोपणाच्या माध्यमातून दरवर्षी १५० दशलक्ष टन CO₂ कमी केले आहे. जागतिक स्तरावर भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे.
भारताचे हरित यश

Green Growth Leader: How India is Reducing 150 Million Tons of CO₂ Every Year

लेखक : सुदर्शन

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अन्न व कृषी संस्थेच्या  (FAO) च्या Forest Emissions and Removals: Global, Regional and Country Trends १९९०-२०२५ या नव्या अहवालानुसार, भारताने आपल्या वन क्षेत्राच्या आधारावर जागतिक कार्बन कमी करणाऱ्यांमध्ये सर्वोच्च दहामध्ये स्थान मिळवले आहे. २०२१ ते २०२५ दरम्यान भारताने दरवर्षी १५० दशलक्ष टन कार्बन डायऑक्साइड (CO₂) वेगवेगळ्या वनस्पती आणि वृक्षांद्वारे कमी करण्यात यश मिळवले आहे.​

