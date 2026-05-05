Premium|Study Room : वन्यजीव संरक्षण आणि प्रदूषण नियंत्रण; आंतरराष्ट्रीय करारांची देशांतर्गत अंमलबजावणी कशी यशस्वी ठरली?

लेखक : सुदर्शन कुडचेपर्यावरण संरक्षण हा आजच्या काळातील अत्यंत महत्त्वाचा विषय ठरला आहे. हवामान बदल, जैवविविधतेचा ऱ्हास आणि प्रदूषण यांसारख्या समस्या सर्व देशांसमोर उभ्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर विविध आंतरराष्ट्रीय करारांची निर्मिती झाली आणि भारतानेही त्यामध्ये सक्रिय सहभाग घेतला. या करारांची अंमलबजावणी देशांतर्गत पातळीवर कायदे आणि धोरणांच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.स्टॉकहोम परिषद आणि भारतातील प्रारंभिक उपाययोजना१९७२ मधील स्टॉकहोम परिषदेनंतर भारताने पर्यावरण संरक्षणाला धोरणात्मक महत्त्व दिले. यानंतर १९७४ मध्ये जल प्रदूषण नियंत्रणासाठी कायदा करण्यात आला आणि १९८१ मध्ये वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी कायदा लागू करण्यात आला. पुढे १९८६ मध्ये व्यापक पर्यावरण संरक्षणासाठी कायदा तयार करण्यात आला, ज्यामुळे विविध पर्यावरणीय विषयांना एकत्रित चौकट मिळाली..Premium|Study Room : लडाखमध्ये भारताचा पहिला भूऔष्णिक ऊर्जा प्रकल्प; स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल.वन्यजीव व्यापार करार आणि भारतातील अंमलबजावणी१९७३ मध्ये स्वीकारण्यात आलेल्या वन्यजीव व्यापार नियंत्रण करारात भारत सहभागी झाला. या कराराच्या अंमलबजावणीसाठी भारताने १९७२ मध्येच वन्यजीव संरक्षणासाठी कायदा लागू केला होता. या कायद्याच्या आधारे दुर्मिळ प्रजातींचे संरक्षण, शिकारबंदी आणि संरक्षित क्षेत्रांची निर्मिती करण्यात आली.ओझोन स्तर संरक्षण आणि भारतातील उपाय१९८५ च्या ओझोन संरक्षण करार आणि १९८७ च्या मॉन्ट्रियल करारानंतर भारताने १९९२ मध्ये या प्रक्रियेत सहभाग घेतला. यानंतर देशात ओझोन स्तराला हानी पोहोचवणाऱ्या पदार्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियम लागू करण्यात आले. उद्योग क्षेत्रात पर्यायी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर देण्यात आला..रिओ परिषद आणि त्यानंतरची धोरणे१९९२ मधील रिओ परिषदेनंतर भारताने शाश्वत विकासाची संकल्पना स्वीकारली. यानंतर पर्यावरण आणि विकास यामध्ये संतुलन राखण्यासाठी विविध धोरणे तयार करण्यात आली. स्थानिक स्तरावर संसाधन व्यवस्थापन, वनसंवर्धन आणि जैवविविधता संरक्षण यावर भर दिला गेला.जैवविविधता करार आणि भारतातील कायदे१९९२ च्या जैवविविधता करारात भारताने सहभाग घेतल्यानंतर २००२ मध्ये जैवविविधता संरक्षणासाठी कायदा करण्यात आला. या कायद्याच्या माध्यमातून जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन करण्यात आल्या आणि स्थानिक समुदायांना संसाधन व्यवस्थापनात सहभागी करून घेण्यात आले..Premium|Marine biology and oceanography : १० हजार मीटर खोलीवर आणि अथांग अंधारातही सजीव सृष्टी? शास्त्रज्ञांना महासागराच्या तळाशी सापडल्या ८०० हून अधिक नवीन प्रजाती.हवामान बदल करार आणि राष्ट्रीय उपक्रमहवामान बदल आराखडा करार १९९२ मध्ये स्वीकारण्यात आला आणि भारताने १९९३ मध्ये त्यात सहभाग घेतला. यानंतर २००८ मध्ये हवामान बदलावर राष्ट्रीय कृती आराखडा जाहीर करण्यात आला. या अंतर्गत सौर ऊर्जा, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि जलसंधारण यांसारख्या क्षेत्रांवर भर देण्यात आला.वाळवंटीकरण विरोधी करार आणि अंमलबजावणी१९९४ च्या वाळवंटीकरण विरोधी करारानंतर भारताने १९९६ मध्ये त्यात सहभाग घेतला. यानंतर मृदसंवर्धन, जलसंधारण आणि वृक्षारोपण यांसारख्या कार्यक्रमांना चालना देण्यात आली. ग्रामीण भागात जमिनीची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवण्यात आल्या.क्योटो करार आणि भारताची भूमिका१९९७ च्या क्योटो करारात भारताने सहभाग घेतला; परंतु त्याच्यावर बंधनकारक उत्सर्जन कपातीची जबाबदारी नव्हती. तरीही भारताने स्वच्छ ऊर्जा वापर वाढवणे आणि ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारण्यावर भर दिला. या कालावधीत नवीकरणीय ऊर्जेच्या क्षेत्रात मोठी प्रगती झाली..पॅरिस करार आणि आधुनिक उपक्रम२०१५ च्या पॅरिस करारानंतर भारताने २०१६ मध्ये त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. या करारानुसार भारताने नवीकरणीय ऊर्जेची क्षमता वाढवणे, कार्बन उत्सर्जनाची तीव्रता कमी करणे आणि वनक्षेत्र वाढवणे यांसारखी उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत. या संदर्भात सौर ऊर्जा विस्तार, स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्प आणि ऊर्जा कार्यक्षमता कार्यक्रम राबवले जात आहेत.अलीकडील घडामोडी आणि भारताचा पुढाकारअलीकडील काळात भारताने पर्यावरण संरक्षणासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण उपक्रम राबवले आहेत. स्वच्छ ऊर्जा, जलसंधारण आणि जैवविविधता संरक्षण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये देशाने प्रगती साधली आहे. जागतिक परिषदांमध्ये भारताने सक्रिय सहभाग घेत पर्यावरण आणि विकास यामध्ये संतुलन राखण्यावर भर दिला आहे..निष्कर्षभारताने आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय करारांमध्ये सहभाग घेत केवळ करारांवर स्वाक्षरी केली नाही, तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी देशांतर्गत कायदे आणि धोरणेही विकसित केली आहेत. भविष्यात पर्यावरण संरक्षणासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर, जनसहभाग आणि प्रभावी नियोजन यांवर अधिक भर देणे आवश्यक आहे. यामुळे शाश्वत विकास साध्य करण्याच्या दिशेने भारत अधिक सक्षमपणे पुढे जाऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.