Premium|Study Room : भारतामधील नागरीकरण: विकासाचे इंजिन की सामाजिक आव्हानांचे केंद्र?

लेखक - सत्यजीत हिंगेभारताच्या विकासप्रवासात नागरीकरण ही केवळ लोकसंख्येची भौगोलिक हालचाल नसून ती एक सखोल सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक प्रक्रिया आहे. ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणारे स्थलांतर, औद्योगिकीकरणाचा वेग, सेवा क्षेत्राचा विस्तार आणि आकांक्षांचे शहरीकरण या सर्व घटकांच्या एकत्रित परिणामातून आधुनिक भारताचा नागरी चेहरा घडत आहे. मात्र, हे नागरीकरण जितके संधी निर्माण करणारे आहे, तितकेच ते गंभीर आव्हानांचे केंद्रही बनत आहे.आज भारतातील सुमारे ३६ टक्के लोकसंख्या शहरी भागात वास्तव्यास आहे आणि २०३५ पर्यंत हा आकडा ४० टक्क्यांहून अधिक होण्याचा अंदाज आहे. शहरांनी आर्थिक विकासाचे इंजिन म्हणून काम केले असून देशाच्या जीडीपीपैकी सुमारे ६५ टक्के योगदान शहरी अर्थव्यवस्थेचे आहे. तथापि, हा आर्थिक लाभ सामाजिक समतेत रूपांतरित होतो आहे का, हा मूलभूत प्रश्न आहे..भारतीय नागरीकरणाचे पहिले मोठे आव्हान म्हणजे अनियोजित विस्तार. शहरांची वाढ नियोजनाच्या चौकटीबाहेर होत असल्याने झोपडपट्ट्यांचा प्रसार, अतिक्रमणे आणि अनधिकृत वसाहती मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. आज प्रत्येक सहावा शहरी नागरिक झोपडपट्टीत राहतो जिथे स्वच्छ पाणी, स्वच्छता, आरोग्य आणि सुरक्षित निवास हे मूलभूत हक्कांसाठी त्यांना झगडावं लागतं.दुसरे महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे पायाभूत सुविधांवरील ताण. वाहतूक कोंडी, सार्वजनिक वाहतुकीचा अभाव, वीज व पाणी टंचाई तसेच कचरा व्यवस्थापनातील अपयश यामुळे शहरे राहण्यायोग्य न राहता 'जगण्यासाठी संघर्ष करणारी अवकाशे' बनत आहेत. वाढती शहरी लोकसंख्या आणि मर्यादित संसाधने यामधील विसंगती शहरांच्या टिकाऊपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते..CM Devendra Fadnavis : महाराष्ट्र पाच वर्षांत घेणार 'अर्थभरारी'; जग मंदावले... पण राज्याची प्रगती सुसाट.तिसरे गंभीर आव्हान म्हणजे सामाजिक विषमता. एकाच शहरात आलिशान गगनचुंबी इमारती आणि झोपडपट्ट्या समोरासमोर उभ्या असतात. हा 'शहरी विरोधाभास' आर्थिक उदारीकरणानंतर अधिक तीव्र झाला आहे. अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगार, स्थलांतरित मजूर, महिला आणि वृद्ध नागरिक शहरी व्यवस्थेत सर्वाधिक दुर्लक्षित घटक ठरतात.पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून पाहता, नागरीकरणामुळे हवेचे प्रदूषण, उष्णता बेट प्रभाव, भूजलाचा ऱ्हास आणि जैवविविधतेचे नुकसान होत आहे. शहरे आता हवामान बदलाचे बळीही आहेत आणि कारणीभूतही आहेत. पूर, उष्णतेच्या लाटा आणि पाणीटंचाई याचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे..या पार्श्वभूमीवर, भारताला केवळ अधिक शहरं नव्हे, तर स्मार्ट, समावेशक आणि शाश्वत शहरं घडवण्याची गरज आहे. विकेंद्रित नागरी नियोजन, परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती, सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे बळकटीकरण हे यासाठी आवश्यक घटक आहेत. नागरीकरण हे समस्येचे मूळ नसून, योग्य नियोजनाशिवाय झालेले नागरीकरण हे समस्या निर्माण करते. ही जाणीवच भविष्यातील भारताच्या शहरी धोरणांची दिशा ठरवेल.नागरीकरण ही अपरिहार्य प्रक्रिया आहे; परंतु ती मानवी प्रतिष्ठा, सामाजिक न्याय आणि पर्यावरणीय संतुलन यांच्याशी सुसंगत ठरली, तरच भारताचा शहरी भविष्यकाळ खऱ्या अर्थाने विकसित म्हणता येईल.