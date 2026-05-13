Premium|Study Room : प्रदूषण आणि निवडणुकांचे कारण? २०२८ च्या जागतिक हवामान परिषदेचे यजमानपद भारताने नाकारले

लेखक : प्रतिक बाबर'भारताची COP 33 यजमानपदावरून अचानक माघार' भारताने २०२८ मध्ये होणाऱ्या युएनएफसीसीसी (UNFCCC) च्या ३३ व्या बैठकीचे (COP 33) यजमानपद भूषवण्याचा आपला प्रस्ताव मागे घेतला आहे. २०२३ साली दुबईमध्ये झालेल्या २८व्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२८ साली परत आशिया-पॅसिफिकची पाळी असलेली ३३वी बैठक भारतात आयोजित करण्याचा मनसुबा व्यक्त केलेला होता.त्याच वेळी दक्षिण कोरियाने आपणही ही बैठक आयोजित करण्यासाठी उत्सुक असल्याचे संकेत दिले होते. हे यजमानपद भारताकडेच येईल, असा अंदाज होता; पण आता भारताने माघार घेतल्याने बहुदा ही बैठक दक्षिण कोरियात होईल. यापूर्वी २००२ मध्ये भारताने (नवी दिल्ली) 'COP 8' चे आयोजन केले होते, ज्यात सुमारे ५,५०० सहभागी आले होते..यजमानपद नाकारण्याची संभाव्य कारणे अ) निवडणुका आणि इतर स्पर्धा २०२९ मध्ये भारतात होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका आणि २०३० मधील प्रस्तावित 'कॉमनवेल्थ गेम्स' (अहमदाबाद) मुळे सरकारची व्यस्तता वाढणार आहे.ब) प्रचंड लोकसंख्या आणि व्यवस्थापन या परिषदेला सुमारे ७० ते ७५ हजार लोक येण्याची शक्यता आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने येणाऱ्या पाहुण्यांची सुरक्षा, निवास आणि वाहतूक व्यवस्था करणे मोठे आव्हान असते.क) हवामान आणि प्रदूषण ही परिषद ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान होते. उत्तर भारतात या काळात वायू प्रदूषणाची (Air Pollution) पातळी वाढलेली असते, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची प्रतिमा मलीन होण्याची भीती आहे.ड) धुके आणि वाहतूक थंडीच्या काळात धुक्यामुळे विमान आणि रस्ते वाहतुकीत अडथळे येतात, जे आंतरराष्ट्रीय परिषदेसाठी अडचणीचे ठरू शकतात..यजमानाची जबाबदारी अ) प्रतिनिधींसाठी सुविधा येणाऱ्या प्रतिनिधींना विनामूल्य व्हिसा देणे.हॉटेल आणि निवासाची रास्त दरात सोय करणे.सर्व प्रतिनिधींसाठी विनामूल्य स्थानिक प्रवासाची सोय करणेब) सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षेची पूर्ण जबाबदारी (संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा दलाच्या सहकार्याने). भारताने संधी गमावली अ) पर्यावरणीय प्रगतीचे प्रदर्शन :भारत आणि चीन या दोन्ही देशांनी हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठीची आपली बांधिलकी आपल्या धोरणांतून व कृतीतून दाखवली आहे.ब) नवीकरणीय ऊर्जेतील प्रगती :गेल्या काही वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था पर्यावरणपूरक करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने प्रयत्न होत आहेत. नवीकरणीय ऊर्जेचे आपल्या ऊर्जावापरातील प्रमाण लक्षणीय वाढवण्यात आपण गेल्या दशकभरात यशस्वी झालो आहोत. हे सारे यश जगाला जवळून दाखवण्याची भारत सरकारला संधी होती.युएनएफसीसीसीची पार्श्वभूमी अ) संस्थेची स्थापना यूएनएफसीसीसी किंवा युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज हा १९७ स्वतंत्र देश व युरोपीय महासंघ यांनी मिळून जागतिक तापमानवाढीच्या संकटावर मात करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या चौकटीत स्थापन केलेला समूह आहे.ब) वार्षिक परिषद याची वार्षिक बैठक (कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज किंवा COP) ही दरवर्षी ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत दोन आठवड्यांसाठी भरवली जाते.क) प्रादेशिक फेरबदल आफ्रिका, आशिया-पॅसिफिक, पूर्व युरोप, दक्षिण अमेरिका व कॅरिबियन, आणि पश्चिम युरोप व इतर अशा पाच विभागांमध्ये आळीपाळीने ही बैठक होते. ड) ऐतिहासिक संदर्भ १९९५ पासून सुरू झालेल्या या बैठका करोनामधील २०२० सालचा अपवाद वगळता दर वर्षी झाल्या आहेत.आंतरराष्ट्रीय पडसाद आणि भारताची भूमिका अ) परिषद स्थान :भारताने माघार घेतल्यामुळे आता ही परिषद दक्षिण कोरियात होण्याची शक्यता दाट आहे.ब) करारावरील बांधिलकी :भारताने स्पष्ट केले आहे की, जरी ते यजमानपद भूषवत नसले तरी 'पॅरिस करारा' प्रति त्यांची बांधिलकी कायम आहे.क) विकसनशील देशांचे नेतृत्व :विकसनशील देशांचे नेतृत्व करताना, विकसित देशांनी जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करावा आणि आर्थिक मदत द्यावी, ही भारताची भूमिका कायम आहे.ड) आंतरराष्ट्रीय प्रभाव :काही तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हवामान बदलाच्या वाटाघाटीत भारताच्या प्रभावावर परिणाम होऊ शकतो..निष्कर्ष भारताची अर्थव्यवस्था पर्यावरणपूरक करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असले, तरी लॉजिस्टिक आणि प्रशासकीय आव्हानांमुळे २०२८ च्या परिषदेतून भारताने माघार घेतल्याचे दिसते.