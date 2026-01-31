Premium|Study Room : MPSC-UPSC चालू घडामोडी २०२६

Study Room

India BRICS 2026 presidency expanded BRICS summit : BRICS 2026 चे अध्यक्षपद भारताकडे आले असून १ जानेवारी २०२६ पासून भारत विस्तारित BRICS समूहाचे नेतृत्व करणार आहे. १८ वे शिखर संमेलन भारतात होणार असून ‘Resilience, Innovation, Cooperation & Sustainability’ ही थीम असेल.
स्टडीरूम
१) BRICS २०२६ चे अध्यक्षपद भारताकडे

अध्यक्षपद कालावधी : १ जानेवारी २०२६ पासून
१८ वे BRICS शिखर संमेलन भारताच्या अध्यक्षतेखाली होणार
विस्तारित BRICS समूहाचे नेतृत्व भारत पहिल्यांदाच करणार
थीम : ‘Resilience, Innovation, Cooperation & Sustainability साठी उभारणी’

BRICS चे जागतिक महत्त्व :
जगाच्या सुमारे ५०% लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व
सुमारे ४०% जागतिक GDP चे प्रतिनिधित्व

BRICS मूळ सदस्य देश :
 ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका

BRICS नवीन सदस्य देश :
सौदी अरेबिया, UAE, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, इंडोनेशिया

BRICS २०२६ लोगोची वैशिष्ट्ये :
मध्यभागी कमळ
प्रत्येक BRICS देशाच्या रंगातील पाकळ्या
केंद्रस्थानी ‘नमस्ते - संवाद व आदराचे प्रतीक
समावेशकता, संवाद व सामायिक विकास दर्शवणारी रचना

२) UN च्या ऐवजी Board of Peace स्थापन करण्याची कल्पना

ही कल्पना डोनाल्ड ट्रम्प यांची
जानेवारी २०२६ मध्ये अधिकृतपणे जाहीर
डोनाल्ड ट्रम्प आजीवन अध्यक्ष असतील अशी मांडणी

उद्देश :
गाझा पुनर्वसन व जागतिक शांतता प्रस्थापनेसाठी नवीन आंतरराष्ट्रीय मंच

सदस्यत्वाची रचना :
Permanent Seat साठी शुल्क : $१ Billion
Veto Power नाही
सर्व निर्णयांवर अमेरिकेचे अंतिम नियंत्रण

निमंत्रित देश किंवा गट :
रशिया, भारत, पाकिस्तान, इराण, इस्रायल, युरोपियन युनियन, चीन, UAE इत्यादी

ट्रम्प यांचे कारण :
संयुक्त राष्ट्र संघ आता प्रभावी व कार्यक्षम राहिलेला नाही, त्यामुळे नवीन यंत्रणा आवश्यक असल्याचे मत

संयुक्त राष्ट्रसंघ (United Nations - UN) : महत्त्वाची माहिती

स्थापना : २४ ऑक्टोबर १९४५
संस्थापक देश : ५१

मुख्य उद्दिष्टे :
जागतिक शांतता व सुरक्षा प्रस्थापित करणे
मानवाधिकारांचे संरक्षण करणे
आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवणे

सदस्य देश : १९३
प्रत्येक सदस्य देशाला १ मत

शेवटचा सदस्य देश:
२०११ मध्ये दक्षिण सुदान संयुक्त राष्ट्रसंघात सहभागी

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रमुख संस्था (६):
General Assembly
Security Council
Economic and Social Council
International Court of Justice
Secretariat
Trusteeship Council

Security Council (सुरक्षा परिषद):
एकूण सदस्य : १५
कायमस्वरूपी सदस्य (P5) : ५
तात्पुरते सदस्य : १०

कायमस्वरूपी सदस्य देश (P5) :
अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स, युनायटेड किंगडम

