Premium|Study Room : MPSC-UPSC चालू घडामोडी २०२६

१) BRICS २०२६ चे अध्यक्षपद भारताकडेअध्यक्षपद कालावधी : १ जानेवारी २०२६ पासून१८ वे BRICS शिखर संमेलन भारताच्या अध्यक्षतेखाली होणारविस्तारित BRICS समूहाचे नेतृत्व भारत पहिल्यांदाच करणारथीम : ‘Resilience, Innovation, Cooperation & Sustainability साठी उभारणी’BRICS चे जागतिक महत्त्व :जगाच्या सुमारे ५०% लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्वसुमारे ४०% जागतिक GDP चे प्रतिनिधित्वBRICS मूळ सदस्य देश : ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिकाBRICS नवीन सदस्य देश :सौदी अरेबिया, UAE, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, इंडोनेशियाBRICS २०२६ लोगोची वैशिष्ट्ये :मध्यभागी कमळप्रत्येक BRICS देशाच्या रंगातील पाकळ्याकेंद्रस्थानी ‘नमस्ते - संवाद व आदराचे प्रतीकसमावेशकता, संवाद व सामायिक विकास दर्शवणारी रचना२) UN च्या ऐवजी Board of Peace स्थापन करण्याची कल्पनाही कल्पना डोनाल्ड ट्रम्प यांचीजानेवारी २०२६ मध्ये अधिकृतपणे जाहीरडोनाल्ड ट्रम्प आजीवन अध्यक्ष असतील अशी मांडणीउद्देश :गाझा पुनर्वसन व जागतिक शांतता प्रस्थापनेसाठी नवीन आंतरराष्ट्रीय मंचसदस्यत्वाची रचना :Permanent Seat साठी शुल्क : $१ BillionVeto Power नाहीसर्व निर्णयांवर अमेरिकेचे अंतिम नियंत्रणनिमंत्रित देश किंवा गट :रशिया, भारत, पाकिस्तान, इराण, इस्रायल, युरोपियन युनियन, चीन, UAE इत्यादीट्रम्प यांचे कारण :संयुक्त राष्ट्र संघ आता प्रभावी व कार्यक्षम राहिलेला नाही, त्यामुळे नवीन यंत्रणा आवश्यक असल्याचे मतसंयुक्त राष्ट्रसंघ (United Nations - UN) : महत्त्वाची माहितीस्थापना : २४ ऑक्टोबर १९४५संस्थापक देश : ५१मुख्य उद्दिष्टे :जागतिक शांतता व सुरक्षा प्रस्थापित करणेमानवाधिकारांचे संरक्षण करणेआंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवणेसदस्य देश : १९३प्रत्येक सदस्य देशाला १ मतशेवटचा सदस्य देश:२०११ मध्ये दक्षिण सुदान संयुक्त राष्ट्रसंघात सहभागीसंयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रमुख संस्था (६):General AssemblySecurity CouncilEconomic and Social CouncilInternational Court of JusticeSecretariatTrusteeship CouncilSecurity Council (सुरक्षा परिषद):एकूण सदस्य : १५कायमस्वरूपी सदस्य (P5) : ५तात्पुरते सदस्य : १०कायमस्वरूपी सदस्य देश (P5) :अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स, युनायटेड किंगडम.Premium|US Economic Nationalism Challenges : अमेरिका पतनाच्या उंबरठ्यावर..?.३) भारताचा पहिला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रकल्प - अंदमानप्रकल्पाचा प्रकार : भारतातील पहिला Open Sea Marine Fish Farming प्रकल्पउद्घाटन तारीख : १८ जानेवारी २०२६उद्घाटन करणारे : डॉ. जितेंद्र सिंह (विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री – Union Minister of Science & Technology)ठिकाण : अंदमान आणि निकोबार बेटेमुख्य उद्देशब्लू इकॉनॉमी (Blue Economy) मजबूत करणेमत्स्यव्यवसाय समुदायांसाठी रोजगारनिर्मिती : शाश्वत विकास साध्य करणेमहत्त्व :खुल्या समुद्रात आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित मत्स्यपालनाला चालनाभारताच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला (Marine Economy) नवी दिशाकिनारी व बेटावरील मत्स्यव्यवसायासाठी उत्पन्नाचे नवीन स्रोत४) सागर मैत्री मिशनसंयुक्त मोहीम : भारतीय नौदल (Indian Navy) आणि DRDOआवृत्ती : ५ वीदिनांक : १७ जानेवारी २०२६ठिकाण : दक्षिण नौदल कमांड, कोचीमिशन प्लॅटफॉर्म :INS सागरध्वनी (Ocean Research Vessel)मुख्य उद्देश :महासागरीय संशोधन सहकार्य वाढवणेअंडरवॉटर संशोधनाबाबत जागृतीIOR देशांसोबत वैज्ञानिक भागीदारी मजबूत करणेसहभागी देश :मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थायलंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापूर, म्यानमार.IOR (Indian Ocean Region) : या मिशनमध्ये IOR मधील ८ देशांचा सहभागधोरणात्मक संलग्नता : भारत सरकारच्या MAHASAGAR (Mutual & Holistic Advancement for Security & Growth Across Regions) धोरणाशी संलग्न५) योवेरी मुसेवेनी - युगांडाचे सातव्यांदा राष्ट्राध्यक्षविजेता : योवेरी मुसेवेनी (७ वा कार्यकाळ)पक्ष : NRM - National Resistance Movementनिवडणूक दिनांक : १५ जानेवारी २०२६निकाल जाहीर : १७ जानेवारी २०२६सत्तेत कालावधी : १९८६ पासून (४०+ वर्षे)युगांडा - महत्त्वाची माहिती :राजधानी : कंपाला (Kampala)अधिकृत भाषा : इंग्रजी, स्वाहिलीस्वातंत्र्य : ९ ऑक्टोबर १९६२ (ब्रिटिश सत्तेपासून)भौगोलिक वैशिष्ट्ये :विषुववृत्त (Equator) युगांडामधून जातेलेक व्हिक्टोरिया येथे स्थित - नाईल नदीचा प्रमुख स्रोतअर्थव्यवस्था :मुख्यतः शेतीवर आधारितकाही प्रमाणात तेल व नैसर्गिक संसाधने६) विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ विदर्भ विजेताविजेता : विदर्भ (प्रथमच विजेते)अंतिम सामना : विदर्भ विरुद्ध सौराष्ट्रठिकाण : बेंगळुरूदिनांक : १८ जानेवारी २०२६सामन्याचा निकाल :विदर्भ - ३१७/८सौराष्ट्र - २७९विदर्भ ३८ धावांनी विजयीPlayer of the Match : अथर्व टेटडेPlayer of the Series : अमन मोखाडे (८१४ धावा)विदर्भचा कर्णधार : हर्ष दुबेविजय हजारे ट्रॉफी - महत्त्वाची माहितीस्पर्धेचा प्रकार : ५० ओव्हर्स, एकदिवसीय (One Day)आयोजक : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI)सुरुवात : २००२-०३ हंगामएकूण संघ: ३८मागील विजेते (२०२४-२५) : कर्नाटक.Premium|Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६; आकडेवारीपेक्षा धोके आणि आव्हाने महत्त्वाची.७) भारताचा ७७ वा प्रजासत्ताक दिवस – यूरोपीय संघ (EU) विशेष आमंत्रण७७ वा प्रजासत्ताक दिवस (२६ जानेवारी २०२६) निमित्त यूरोपीय संघाच्या (EU) नेतृत्वाला आमंत्रणEU चे दोन सर्वोच्च नेते एकत्र मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थित राहणारआमंत्रण व स्वीकार :ऑक्टोबर २०२५ : भारताने EU नेतृत्वाला औपचारिक आमंत्रण पाठवलेनोव्हेंबर २०२५ : EU ने आमंत्रण औपचारिकपणे स्वीकारलेयावेळी प्रमुख पाहुणे :उर्सुला वॉन डेर लेयेन - यूरोपीय आयोगाच्या अध्यक्ष (President, European Commission)एंटोनियो कोस्टा - यूरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष (President, European Council)ऐतिहासिक पार्श्वभूमी :१९५० पासून प्रजासत्ताक दिनी मुख्य अतिथी परंपरा सुरू२०१८ : ASEAN चे १० नेते एकत्र मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थित२०२५ : मुख्य अतिथी – इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतोमहत्त्व :भारत-EU धोरणात्मक भागीदारीस (Strategic Partnership) चालनाबहुपक्षीय कूटनीतीत भारताची वाढती भूमिका अधोरेखित८) आंतरराष्ट्रीय मसाला परिषद २०२६आवृत्ती : ९ वीठिकाण: कोची, केरळदिनांक: २३ ते २६ फेब्रुवारी २०२६थीम: Spice ३६० - Getting Future Readyकोचीचे महत्त्व :कोचीला भारताचे मसाल्यांचे केंद्र (Spice Hub of India) म्हणून ओळखले जातेकेरळचे वैशिष्ट्य :केरळ हे भारताचे स्पाईस गार्डन (Spice Garden of India) म्हणून प्रसिद्धभारताची जागतिक भूमिका :भारत हा जगातील सर्वात मोठा मसाला उत्पादकभारत हा जगातील आघाडीचा मसाला निर्यातदार९) भारताचा पहिला सार्वभौम (Sovereign) AI Park - चेन्नई, तमिळनाडूस्थळ : चेन्नई, तमिळनाडूभागीदारी : तमिळनाडू सरकार + Sarvam AI कंपनीदिनांक : १३ जानेवारी २०२६गुंतवणूक : ₹ १०,००० कोटी (५ वर्षांत)रोजगार निर्मिती : १०००+मुख्यमंत्री :एम. के. स्टॅलिन यांनी करारावर स्वाक्षरी केलीSarvam AI कंपनी :बेंगळुरू आधारित भारतीय AI कंपनीIndiaAI Mission अंतर्गत Sovereign LLM (Large Language Model) विकसित करणारीSovereign AI म्हणजे काय?देशातच विकसित, नियंत्रित आणि वापरात असलेली AI प्रणालीडेटा, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि AI मॉडेल्सवर पूर्ण देशांतर्गत/राज्य नियंत्रणमहत्त्व :डिजिटल सार्वभौमत्व (Digital Sovereignty) मजबूतसंवेदनशील डेटाचे संरक्षणदेशांतर्गत AI संशोधन व नवकल्पनांना चालना१०) प्रवीण वशिष्ठ यांची दक्षता आयुक्त (CVC) म्हणून नियुक्तीनियुक्त व्यक्ती : प्रवीण वशिष्ठपद : दक्षता आयुक्त (Central Vigilance Commissioner – CVC)केडर व बॅच : बिहार केडर, १९९१ बॅच IPSनियुक्ती दिनांक : १६ जानेवारी २०२६कार्यकाळ: ४ वर्षे किंवा वय ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत (जे आधी होईल ते)केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC) - महत्त्वाची माहितीवैधानिक दर्जा : केंद्रीय दक्षता आयोग कायदा, २००३स्थापना : १९६४आधार : भ्रष्टाचार प्रतिबंधक संथानम समितीच्या शिफारशी (१९६२-६४)मुख्यालय : नवी दिल्लीमुख्य कार्य :केंद्र सरकार व सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांमध्ये भ्रष्टाचारविरोधी तपास व देखरेखसतर्कता यंत्रणेला मार्गदर्शन व समन्वय.अंक ३५ – परीक्षण व प्रश्नोत्तरे१) इराणमधील सध्याचा असंतोष अमेरिकेच्या दृष्टीने कशाच्या चौकटीत पाहिला जातो?अ) आर्थिक सुधारणाब) धार्मिक पुनरुत्थानक) राजवट बदल (Regime Change)ड) सामाजिक चळवळ२) इराणमधील असंतोषाचा ऐतिहासिक उगम कोणत्या वर्षापूर्वीपासून सुरू झाल्याचे लेखात नमूद आहे?अ) १९६९ब) १९७५क) १९७९ड) १९८५३) शाह मोहम्मद रझा पहलवी यांच्या काळातील आधुनिकीकरणाचे प्रमुख वैशिष्ट्य कोणते होते?अ) जनसहभागी विकासब) वरून लादलेले आधुनिकीकरणक) धार्मिक लोकशाहीड) समाजवादी अर्थव्यवस्था४) १९७९ च्या इस्लामी क्रांतीनंतर इराणमध्ये कोणती व्यवस्था स्थापन झाली?अ) लष्करी हुकूमशाहीब) संसदीय लोकशाहीक) धर्माधिष्ठित प्रजासत्ताकड) समाजवादी राज्य५) २००९ मधील कोणत्या चळवळीने इराणमधील सुधारणा प्रक्रियेची मर्यादा स्पष्ट केली?अ) अरब स्प्रिंगब) महिला आंदोलनक) ग्रीन मूव्हमेंटड) विद्यार्थी आंदोलन६) सध्याच्या इराणमधील असंतोषाची तात्काळ ठिणगी कोणती आहे?अ) धार्मिक कायदेब) परराष्ट्र धोरणक) आर्थिक कोसळणंड) लष्करी हस्तक्षेप७) इंटरनेट बंदीचा वापर लेखानुसार कशात रूपांतरित होत आहे?अ) प्रशासकीय सुधारणाब) तांत्रिक अपयशक) सत्तेचे साधनड) सामाजिक संवाद८) इराणमधील पिढीगत तुटीचे मुख्य कारण कोणते आहे?अ) शिक्षणाचा अभावब) ग्रामीण लोकसंख्याक) १९७९ नंतर जन्मलेली तरुण लोकसंख्याड) धार्मिक कट्टरता९) इराणची अंतर्गत अस्थिरता पश्चिम आशियावर कसा परिणाम करते?अ) केवळ सांस्कृतिकब) ऊर्जा बाजार व भू-राजकारणावरक) केवळ लष्करीड) पर्यटनावर१०) भारतासाठी इराणचे धोरणात्मक महत्त्व मुख्यतः कशाशी संबंधित आहे?अ) संरक्षण करारब) धार्मिक संबंधक) चाबहार बंदर व संपर्क मार्गड) स्थलांतर.Premium|Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६; आकडेवारीपेक्षा धोके आणि आव्हाने महत्त्वाची.शहरीकरण व स्थानिक स्वराज्य११) भारताच्या GDP पैकी शहरी अर्थव्यवस्थेचे योगदान किती टक्के आहे?अ) ४५%ब) ५५%क) ६५%ड) ७५%१२) भारतातील प्रत्येक कितवा शहरी नागरिक झोपडपट्टीत राहतो?अ) चौथाब) पाचवाक) सहावाड) आठवा१३) ‘शहरी विरोधाभास’ या संकल्पनेचा अर्थ काय?अ) ग्रामीण-शहरी संघर्षब) पर्यावरणीय असमतोलक) आलिशान इमारती व झोपडपट्ट्यांचे सहअस्तित्वड) सांस्कृतिक संघर्ष१४) हवामान बदलाच्या संदर्भात शहरे कशी ठरतात?अ) फक्त बळीब) फक्त कारणीभूतक) बळी आणि कारणीभूत दोन्हीड) अप्रभावित१५) योग्य नियोजनाविना झालेले नागरीकरण काय निर्माण करते?अ) विकासब) रोजगारक) समस्याड) समावेशकता१६) पंचायतराज व्यवस्था कोणत्या रचनेवर आधारित आहे?अ) द्विस्तरीयब) त्रिस्तरीयक) चतुःस्तरीयड) एकस्तरीय१७) ग्रामसभेची प्रमुख भूमिका कोणती आहे?अ) करसंकलनब) प्रशासकीय नियंत्रणक) विकासयोजना मंजुरीड) न्यायदान१८) शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी कोणती घटनादुरुस्ती महत्त्वाची आहे?अ) ७३ वीब) ७४ वीक) ४२ वीड) ८६ वी१९) स्थानिक संस्थांना किती विषयांची जबाबदारी देण्यात आली आहे?अ) २०ब) २५क) २९ड) ३५२०) स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा स्वतःचा महसूल साधारण किती टक्के आहे?अ) ५%ब) ३%क) १%ड) १०%Essay, Ethics व Case Study२१) ‘प्रारब्ध हे नशिबाचे दान नसून निवडीचे फळ आहे’ हे उदाहरण कोणाच्या जीवनातून दिले आहे?अ) अब्राहम लिंकनब) महात्मा गांधीक) डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलामड) डॉ. आंबेडकर२२) कॅरल ड्वेक यांची संकल्पना कोणती आहे?अ) ग्रिटब) कॅपेबिलिटी अप्रोचक) ग्रोथ माइंडसेटड) नियतीवाद२३) अमर्त्य सेन यांचा ‘Capability Approach’ कशावर भर देतो?अ) उत्पन्नवाढब) नशिबक) निवडीच्या कक्षा वाढवणेड) औद्योगिकीकरण२४) भारतातील राजकीय नैतिकतेच्या घसरणीचे मुख्य प्रतीक काय मानले आहे?अ) बेरोजगारीब) जातीयवादक) भ्रष्टाचारड) शहरीकरण२५) राजकीय नैतिकतेच्या पुनरुज्जीवनासाठी कोणता उपाय लेखात सुचवला आहे?अ) लष्करी सुधारणाब) मीडिया नियंत्रणक) निवडणूक खर्च मर्यादा व पारदर्शकताड) खासगीकरण२६) या केस स्टडीत केंद्रस्थानी असलेला नैतिक प्रश्न कोणता आहे?अ) प्रशासकीय अपयशब) सत्तेचा दुरुपयोग आणि लैंगिक हिंसाक) आर्थिक गैरव्यवहारड) धोरणात्मक चूक२७) या प्रकरणात सुरुवातीला आमदाराला संरक्षण कोणी दिले?अ) न्यायालयब) माध्यमेक) पोलिस आणि प्रशासनड) महिला संघटना२८) सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण कोणाकडे हस्तांतरित केले?अ) राज्य पोलीसब) विशेष तपास पथकक) सीबीआयड) मानवाधिकार आयोग२९) दिल्ली उच्च न्यायालयाने कोणत्या कारणावर शिक्षा स्थगित केली?अ) पुराव्याअभावीब) साक्षीदार मागे फिरल्यामुळेक) “सार्वजनिक सेवक” तांत्रिकतेवरड) राजकीय दबावामुळे३०) या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्याची प्रमुख तात्काळ जबाबदारी कोणती आहे?अ) राजकीय पक्षांना समर्थनब) माध्यम व्यवस्थापनक) कायदा व सुव्यवस्था राखणेड) न्यायालयीन निर्णय देणे३१) पीडितेच्या वडिलांचा मृत्यू कुठे झाला?अ) रुग्णालयातब) अपघातातक) पोलीस कोठडीतड) घरात३२) या केस स्टडीत कोणते नैतिक मूल्य सर्वाधिक धोक्यात आले आहे?अ) कार्यक्षमताब) न्याय आणि करुणाक) स्पर्धाड) नफापर्यावरण, नील अर्थव्यवस्था व जागतिक घडामोडी३३) ‘नील अर्थव्यवस्था’ म्हणजे काय?अ) समुद्री लष्करी शक्तीब) पर्यटन आधारित विकासक) सागरी संसाधनांचा शाश्वत आर्थिक वापरड) केवळ मासेमारी३४) भारताची किनारपट्टी अंदाजे किती किलोमीटर आहे?अ) ५,००० किमीब) ६,००० किमीक) ७,५०० किमीहून अधिकड) ९,००० किमी३५) अंदमान–निकोबार बेटे नील अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची का आहेत?अ) लोकसंख्या जास्त असल्यामुळेब) औद्योगिक शहरांमुळेक) धोरणात्मक स्थान आणि सागरी जैवविविधतेमुळेड) कृषी उत्पादनामुळे३६) खालीलपैकी कोणता प्रायोगिक प्रकल्प लेखात नमूद आहे?अ) तेल उत्खननब) ओपन सी केज कल्चरक) अणुऊर्जाड) वाळवंट विकास३७) ग्रेट निकोबारमध्ये कोणता मोठा प्रकल्प प्रस्तावित आहे?अ) स्मार्ट सिटीब) संरक्षण तळक) ट्रान्स-शिपमेंट पोर्टड) कृषी विद्यापीठ३८) ‘बायो-E3’ धोरणाचा उद्देश काय आहे?अ) लष्करी जैवतंत्रज्ञानब) अर्थव्यवस्था, पर्यावरण आणि रोजगारासाठी जैवतंत्रज्ञानक) औद्योगिक जैवइंधनड) वैद्यकीय संशोधन३९) वाळवंटीकरण म्हणजे काय?अ) नवीन वाळवंट तयार होणेब) सुपीक जमिनीचे वाळवंटसदृश रूपांतरक) वाळवंटातील लोकसंख्या वाढड) केवळ दुष्काळ४०) संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार पृथ्वीचा किती टक्के भूभाग वाळवंटीकरणाने प्रभावित आहे?अ) २०%ब) ३०%क) ४०%ड) ६०%४१) अतिचराई (Overgrazing) मुळे काय होते?अ) माती सुपीक होतेब) वनस्पतींचे संरक्षणात्मक आवरण नष्ट होतेक) पर्जन्यमान वाढतेड) जलसंधारण होते४२) साहेल प्रदेश कोणत्या वाळवंटाच्या दक्षिणेस आहे?अ) गोबीब) अटाकामाक) सहाराड) कालाहारी४३) अरल समुद्राचे आकुंचन मुख्यतः कशामुळे झाले?अ) हवामान बदलब) नैसर्गिक आपत्तीक) कापूस सिंचनासाठी पाणी वळवणेड) भूकंप४४) वाळवंटीकरण रोखण्यासाठी खालीलपैकी कोणती पद्धत योग्य आहे?अ) एकपीक शेतीब) अनियंत्रित चराईक) पीक फेरपालटड) जंगलतोडवेनेझुएला : निकोलस मादुरो४५) निकोलस मादुरो यांचा जन्म कुठे झाला?अ) हवानाब) बोगोटाक) कॅराकसड) लीमा४६) मादुरो यांनी कोणते औपचारिक शिक्षण पूर्ण केले नाही?अ) शालेयब) माध्यमिकक) विद्यापीठीय शिक्षणड) प्राथमिक४७) मादुरो यांच्या राजकीय प्रशिक्षणाचा महत्त्वाचा टप्पा कुठे झाला?अ) रशियाब) चीनक) क्युबाड) ब्राझील४८) राजकारणात येण्यापूर्वी मादुरो कोणते काम करत होते?अ) शिक्षकब) पत्रकारक) बस ड्रायव्हरड) वकील४९) निकोलस मादुरो कोणत्या विचारसरणीचे समर्थक आहेत?अ) भांडवलशाहीब) राष्ट्रवादक) बोलिव्हेरियन समाजवादड) उदारमतवाद५०) २०२६ च्या अपडेटनुसार वेनेझुएलाची अंतरिम राष्ट्राध्यक्ष कोण आहेत?अ) ह्यूगो चावेजब) निकोलस मादुरोक) डेल्सी रोड्रिग्जड) जुआन ग्वायडो .उत्तरे१ क, २ क, ३ ब, ४ क, ५ क, ६ क, ७ क, ८ क, ९ ब, १० क, ११ क, १२ क, १३ क, १४ क, १५ क, १६ ब, १७ क, १८ ब, १९ क, २० क, २१ क, २२ क, २३ क, २४ क, २५ क, २६ ब, २७ क, २८ क, २९ क, ३० क, ३१ क, ३२ ब, ३३ क, ३४ क, ३५ क, ३६ ब, ३७ क, ३८ ब, ३९ ब, ४० क, ४१ ब, ४२ क, ४३ क, ४४ क, ४५ क, ४६ क, ४७ क, ४८ क, ४९ क, ५० क..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.