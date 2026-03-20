Premium|Study Room : भारताची किनारपट्टीच्या लांबीमध्ये अचानक इतकी वाढ का झाली?

लेखक : सागर रेपाळेभारताची किनारपट्टी जवळपास ५०% ने वाढल्याचे अलीकडे आढळले आहे. मात्र ही वाढ नवीन भूभाग मिळाल्यामुळे नसून अधिक अचूक मोजमापामुळे झाली आहे. तसेच समुद्रातील ऑफशोअर बेटांची संख्या देखील पुनर्मोजणीमुळे थोडी वाढली आहे. या बदलांना प्रशासनिक आणि धोरणात्मक महत्त्व आहे, परंतु प्रत्यक्ष भूभागात कोणताही बदल झालेला नाही. नवीन मोजमापानुसार भारताची किनारपट्टी ११,०९८ किमीअ) भारताची किनारपट्टी पूर्वी ७,५१६ किमी मानली जात होती; ती आता ११,०९८ किमी इतकी मोजली गेली आहे.ब) म्हणजेच ३,५८२ किमी (सुमारे ४८%) वाढ झाली आहे.क) ही वाढ नवीन प्रदेश जोडल्यामुळे नसून सुधारित मापन तंत्रज्ञानामुळे झाली आहे..उच्च रिझोल्यूशन तंत्रज्ञानामुळे किनारपट्टी मोजमाप बदललेअ) पूर्वीचे मोजमाप कमी रिझोल्यूशन डेटावर (१:४,५००,००० स्केल) आधारित होते. त्यामुळे किनारपट्टीवरील सूक्ष्म वळणे, खाचखळगे आणि लहान भूआकार दिसत नव्हते.ब) नवीन मोजमाप उच्च रिझोल्यूशन डेटावर (१:२५०,००० स्केल) आधारित आहे. त्यामुळे किनारपट्टीतील लहान वळणे, खडकाळ भाग आणि अनियमितता अधिक स्पष्टपणे दिसतात, त्यामुळे एकूण लांबी वाढते.स्केल बदलल्यामुळे किनारपट्टी मोजमाप बदलले!अ) कमी रिझोल्यूशनमध्ये जणू मोठ्या पट्टीने मोजल्यासारखे होते, ज्यामुळे सूक्ष्म वळणे सरळ रेषेसारखी दिसतात.ब) आधुनिक GIS (Geographic Information System) तंत्रज्ञानामुळे आता किनारपट्टीतील लहान-लहान बदलही अचूकपणे नोंदवता येतात. यामुळे मोजमाप अधिक वास्तववादी झाले आहे..समुद्रातील बेटांचा समावेशअ) पूर्वीच्या मोजमापात अनेक ऑफशोअर बेटे नोंदली गेली नव्हती, कारण ती जुन्या डेटामुळे किंवा मॅन्युअल पद्धतीमुळे दिसत नव्हती.ब) नवीन मोजणीमध्ये या बेटांचा समावेश केल्यामुळे किनारपट्टीच्या लांबीमध्येही वाढ झाली आहे.नवीन किनारपट्टी डेटाचे धोरणात्मक महत्त्वभूभागात प्रत्यक्ष बदल नसला तरी अद्ययावत किनारपट्टी डेटा खालील बाबींमध्ये महत्त्वाचा आहे.अ) किनारपट्टी विकास नियोजनब) सागरी सुरक्षाक) पर्यावरणीय व्यवस्थापनड) आपत्ती व्यवस्थापन.किनारपट्टी विरोधाभास (Coastline Paradox) म्हणजे नेमके काय?अ) भारताची नवीन किनारपट्टी मोजणी अधिक अचूक असली तरी ती अंतिम नाही.ब) याचे कारण म्हणजे किनारपट्टी विरोधाभास (Coastline Paradox).क) या सिद्धांतानुसार नैसर्गिक आणि अनियमित भूआकारांची लांबी निश्चित नसते, कारण जितक्या सूक्ष्म पातळीवर मोजमाप केले जाईल तितकी लांबी वाढत जाते.नैसर्गिक बदलांमुळे किनारपट्टीची नियमित पुनर्मोजणीअ) नवीन तंत्रज्ञान आणि नैसर्गिक प्रक्रिया (जसे की क्षरण, गाळ साचणे, भूमी पुनर्भरण) लक्षात घेऊन भारताने दर १० वर्षांनी किनारपट्टीचे पुनर्मोजमाप करण्याचा निर्णय घेतला आहे.ब) ही पद्धत अनेक देशांमध्येही अवलंबली जाते.बेटांची व्याख्या आणि मोजमापातील अडचणीअ) किनारपट्टीसारखा मोजमाप विरोधाभास बेटांच्या बाबतीत नसला तरी बेटाची व्याख्या ही मोठी समस्या आहे.ब) उदा. भरतीच्या वेळी पाण्याखाली जाणारा भूभाग बेट मानायचा का?.बेटांच्या संख्येत आधी फरक का होता?अ) २०१६ मध्ये Surveyor General of India यांनी १,३८२ ऑफशोअर बेटे नोंदवली होती.ब) परंतु राज्य सरकारे, Coast Guard आणि Navy यांनी १,३३४ बेटे असल्याचे सांगितले होते.क) ही तफावत वेगवेगळ्या निकषांमुळे निर्माण झाली होती.किनारपट्टी मोजमाप बदलाचे महत्त्वाचे परिणामकिनारपट्टीची लांबी बदलल्यामुळे खालील क्षेत्रांवर परिणाम होतो:अ) प्रशासनब) पर्यावरणीय धोरणेक) सागरी सुरक्षाड) किनारपट्टी विकास.