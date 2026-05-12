Premium|Study Room : जीडीपी वेगाने वाढतोय पण देशाचा सर्वसमावेशक विकास होतोय का?

लेखक : प्रवीण राऊतभारतात सर्वसमावेशक विकास होत आहे का ?भारत हा जगातील सर्वाधिक वेगवान आर्थिक वृद्धी असणारा देश आहे, मात्र त्याच देशातील ८० कोटी जनतेला (जवळपास ६८% लोकसंख्या) दोन वेळच्या अन्नासाठी सरकारी मदतीवर अवलंबून राहावे लागते, हे आर्थिक यशाचे लक्षण आहे की सर्वसमावेशक विकासाचे अपयश? जेव्हा भारताचा एखादा अब्जाधीश दररोज करोडोंची कमाई करतो आणि त्याच वेळी देशातील एक मोठा वर्ग 'मोफत धान्य योजने'वर अवलंबून असतो, तेव्हा तो विकास सर्वसमावेशक नसून निवडक विकास ठरतो. भारताच्या संदर्भात आर्थिक वृद्धी आणि आर्थिक विकास यांच्यातील सकारात्मक संबंध दिसत असला, तरी पण तो 'सर्वसमावेशक' होताना दिसत नाही. 'वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी रिपोर्ट २०२५' आणि 'ऑक्सफॅम' च्या अहवालानुसार भारतातील सर्वात श्रीमंत १% लोकांकडे देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाचा ४०% वाटा आहे. याउलट, भारताचे श्रीमंत १०% लोक देशाच्या ६५% संपत्तीवर नियंत्रण ठेवतात. आणि मानवी विकास निर्देशांक २०२५ च्या अहवालानुसार, १९३ देशांच्या यादीत भारत १३० व्या क्रमांकावर आहे. श्रीलंका (८९) आणि चीन (७८) आपल्यापेक्षा खूप पुढे आहेत. यावरून असे दिसते की केवळ जीडीपी वाढल्याने आरोग्य आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारलेला नाही. परिणामी, त्याचे परिवर्तन सर्वसमावेशक विकासासाठी झाले नाही..Premium|Study Room : बदलत्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारतासमोरील सुवर्णसंधी, आव्हाने आणि 'चायना प्लस वन'चे वास्तव काय आहे?.सर्वसमावेशक विकास म्हणजे काय ?सर्वसमावेशक विकास म्हणजे जिथे समाजातील शेवटच्या स्तरातील व्यक्तीलाही आर्थिक लाभाचा वाटा मिळतो. त्याचे फायदे समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत, विशेषतः गरीब, वंचित आणि मागासवर्गीयांपर्यंत समान रीतीने पोहोचणे होय.(अ) मासे देणे विरुद्ध मासे पकडायला शिकवणे : सरकार सध्या लोकांना 'मासे' (धान्य) देत आहे, जेणेकरून आजची भूक मिटेल. पण सर्वसमावेशक विकास म्हणजे त्यांना 'मासे पकडण्याचे' (रोजगार/कौशल्य) शिक्षण देणे, जेणेकरून त्यांना भविष्यात कधीच कोणाकडे हात पसरावे लागणार नाहीत.(ब) आरोग्य विरुद्ध विमा : केवळ ५ लाखांचा विमा देणे महत्त्वाचे नाही, तर गावातच दर्जेदार सरकारी रुग्णालय असणे (सर्वसमावेशक विकास) जिथे विम्याची गरजच पडू नये, हे महत्त्वाचे आहे.(क) शिक्षण विरुद्ध स्कॉलरशिप : स्कॉलरशिप किंवा मोफत टॅब्लेट देणे हा लोकप्रिय मार्ग झाला, पण सरकारी शाळांचा दर्जा खाजगी शाळांच्या बरोबरीला नेणे हा खरा सर्वसमावेशक मार्ग आहे.सर्वसमावेशक विकास हा केवळ श्रीमंतांनाच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील गरीब मुलांनाही दर्जेदार शिक्षण देणे. खेड्यापाड्यात स्वस्त आणि चांगल्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध होणे. प्रत्येकाचे बँकेत खाते असणे, जेणेकरून सरकारी मदतीचा पैसा थेट त्यांच्या हातात पडेल. केवळ आयटी क्षेत्रातच नव्हे, तर शेती आणि लघुउद्योगांतूनही मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होणे. रस्ते, वीज आणि इंटरनेटची सुविधा शहरांप्रमाणेच दुर्गम गावांतही असणे. मात्र देशात सर्वसमावेशक विकासाचा अभाव दिसतो, कारण भारतामध्ये वाढती आर्थिक विषमता, ग्रामीण आणि शहरी भागातील पायाभूत सुविधांमधील दरी आणि रोजगाराभिमुख कौशल्यांचा अभाव यामुळे प्रगतीचा वेग 'संख्यात्मक' असूनही 'गुणात्मक दृष्ट्या' सर्वव्यापी ठरत नाही. यामुळे आर्थिक विकासाचे रूपांतर पुढील टप्प्याच्या सर्वसमावेशक विकासापर्यंत जातच नाही..भारतात सर्वसमावेशक विकासाची गरज का आहे?भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश असणारा देश आहे. जगातील सर्वाधिक तरुण भारतात आहे. जवळपास ६५ टक्के उत्पादक लोकसंख्या आहे. अशा वैशिष्ट्यपूर्ण असणाऱ्या देशाला सर्वाधिक शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि रोजगाराची आवश्यकता आहे. जर देशाला या गोष्टी मिळत नसतील, तर या स्थितीचा फायदा न होता तोटा होतो आणि लोकसंख्या अभिशाप बनून अनेक सामाजिक समस्यांची स्थिती निर्माण होते. जरी भारत सर्वाधिक आर्थिक वृद्धी असलेला देश असला, तरी मोठ्या प्रमाणात सर्वसमावेशक विकास होताना दिसत नाही, त्यामुळे विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. यासाठी भारत सरकारने सर्वसमावेशक विकास साध्य करण्यासाठी जनधन योजना, मनरेगा, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, थेट लाभ हस्तांतरण, डिजिटल इंडिया आणि उज्ज्वला योजना यांसारख्या अनेक योजना आणल्या आहेत. या माध्यमातून वित्तीय समावेशन, ग्रामीण रोजगार हमी, आरोग्य सुरक्षा, अन्नसुरक्षा आणि ग्रामीण भागातील जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, मात्र या अनेक कल्याणकारी योजना असूनही त्यांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे सर्वसमावेशक विकासाची उद्दिष्टे पूर्णपणे साध्य होत नाहीत. या योजना अनेकदा संख्यात्मक प्रगती दाखवतात, परंतु गुणात्मक बदल करण्यात अत्यंत अपयशी ठरत आहेत. यामुळेच देशात रोजगार विरहित वाढ (Jobless Growth) आणि सामाजिक विषमता वाढत आहे. श्रीमंत आणि गरीब यातील दरी वाढत आहे. त्यामुळे आर्थिक विकासाचे परिवर्तन समावेशक विकासासाठी करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. केवळ आर्थिक वृद्धी आणि आर्थिक विकास महत्त्वाचा नसून, त्याच्यापुढे जाऊन सर्वसमावेशक विकास करताना देशातील गरिबीचे निर्मूलन, रोजगार निर्मिती आणि लोकांचे जीवनमानाचा दर्जा सुधारणे आवश्यक आहे..Premium|Tribal democracy story : ज्यांना लिहिता-वाचता येत नाही, त्यांच्या रक्तात संविधान कसं भिनलं? आदिवासींच्या संघर्षातून उलगडलेली लोकशाहीची एक अनोखी गोष्ट.सर्वसमावेशक विकास करण्याचे उपायसध्या भारत आपल्या जीडीपीच्या दोन ते तीन टक्के खर्च शिक्षणावर करतो, जो राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार ६ टक्के करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार भारताने २०२५ पर्यंत आरोग्यावरील खर्च २.५ टक्के करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. जागतिक आरोग्य संघटना आणि अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते, सार्वजनिक आरोग्याचा दर्जा सुधारण्यासाठी हा खर्च किमान ५% असावा. मात्र सध्या आरोग्यावरील खर्च केवळ १.५ टक्का एवढाच आहे. भारताला सर्वसमावेशक विकासाच्या मार्गाने घेऊन जाताना शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवणे खूप महत्त्वाचे आहे. जर सरकारने या शिफारशीनुसार खर्च केला, तरच गरिबांना खाजगी शाळा किंवा महागड्या रुग्णालयांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही आणि देशाचा विकास खऱ्या अर्थाने तळागाळापर्यंत पोहोचेल.भारताची बहुतांश लोकसंख्या आजही शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे जोपर्यंत शेती फायदेशीर होत नाही, तोपर्यंत सर्वसमावेशक विकास शक्य नाही. केवळ शेती करणे पुरेसे नाही, तर कृषी-प्रक्रिया उद्योगांचे जाळे ग्रामीण भागात निर्माण करणे आवश्यक आहे. यामुळे शेतकऱ्याच्या मालाला शेतातच 'मूल्यवर्धन' मिळेल, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि ग्रामीण भागातील तरुणांना शेतीशी निगडित नवीन रोजगार मिळतील.शेती विकासाबरोबरच ग्रामीण भागात लघु आणि मध्यम उद्योगांची (MSME) वाढ होणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागात छोटे कारखाने, हस्तकला आणि स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देणारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स तयार करावेत. ग्रामीण तरुणांना नोकरीसाठी शहरांकडे धाव घ्यावी लागणार नाही आणि स्थानिक पातळीवर आर्थिक सुबत्ता येईल.डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम यांनी पुरा (PURA - Provision of Urban Amenities to Rural Areas) ही संकल्पना मांडली होती. याचा अर्थ शहरांमधील सुखसोयी ग्रामीण भागात उपलब्ध करून देणे. दर्जेदार रस्ते, २४ तास वीज, हाय-स्पीड इंटरनेट (Digital Infrastructure), चांगल्या शाळा आणि अद्ययावत रुग्णालये ही आता शहरांची मक्तेदारी राहू नये. ती गावागावात पोहोचायला हवी..सर्वसमावेशक विकासाचा खरा मार्ग शिक्षण, आरोग्य आणि शेती-उद्योग यांच्या समन्वयातून जातो. सोबतच, डॉ. कलाम यांच्या 'पुरा' संकल्पनेनुसार जोपर्यंत आपण शहरांतील अद्ययावत शिक्षण, आरोग्य आणि इंटरनेट यांसारख्या सुविधा ग्रामीण भागात पोहोचवत नाही, तोपर्यंत विकासाची गंगा शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचणार नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे अंतिम ध्येय केवळ आर्थिक वृद्धी गाठणे नसून 'सर्वांगीण आर्थिक विकास' साधणे हे आहे. या विकासाचा लाभ समाजातील प्रत्येक स्तराला आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यातील शेवटच्या माणसाला मिळणे, म्हणजेच 'सर्वसमावेशक विकास' होणे अनिवार्य आहे. आपल्या संविधानाने 'लोककल्याणकारी राज्याची' जी संकल्पना सांगितली आहे, ती प्रत्यक्षात आणणे हेच ध्येय असायला हवे. ह्यासाठी देशातील नागरिकांचा सहभाग वाढवावा लागेल आणि सर्वसमावेशक व शाश्वत विकासाची कास धरावी लागणार आहे. त्यामुळेच भारत खऱ्या अर्थाने २०४७ पर्यंत एक समर्थ आणि 'विकसित राष्ट्र' म्हणून जगासमोर उभा राहील, ज्या देशातील प्रत्येक नागरिकांच्या 'चेहऱ्यावर समाधान, आनंद, स्वावलंबन आणि सन्मानाने जगणारे असे नागरिक असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.