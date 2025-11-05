Premium|Study Room: समुद्रातील भारताचा गौरव, आयएनएस (INS) विक्रांत

India’s First Indigenous Aircraft Carrier Showcases Naval Supremacyलेखक : सुदर्शन कुंडाचेपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच गोव्यात आयएनएस विक्रांत या विमानवाहू युद्धनौकेवर दिवाळी साजरी केली. या वर्षीच्या दिवाळी उत्सवाने त्यांच्या दशकभराच्या परंपरेला पुढे चालना दिली आहे, जिथे मोदींनी दिवाळीचे पर्व भारतीय सशस्त्र दलासोबत साजरे केले. आयएनएस विक्रांतच्या गौरवगाथेचा उल्लेख करताना, मोदींनी आपल्या भाषणात सांगितले की, केवळ या युध्दनौकेचे नावही पाकिस्तानला 'रात्रीची झोप उडवायला' पुरेसे आहे. त्यांनी असेही सांगितले की विक्रांतचे नाव ऐकूनच पाकिस्तानी सैनिकांची हिम्मत हारते. या युद्धनौकेचे सामर्थ्य आणि स्थान भारताच्या शौर्य, कौशल्य व संकल्पाचे प्रतीक आहे..आयएनएस विक्रांतविषयीआयएनएस विक्रांत (R11) ही भारताची पहिली स्वदेशी डिझाइन आणि बांधणी केलेली विमानवाहू युद्धनौका आहे. ती देशाच्या सागरी ताकदीतील मोठी झेप आणि आत्मनिर्भरतेचे एक उत्तम प्रतीक समजले जाते. सप्टेंबर २०२२ मध्ये नौदलात समाविष्ट झालेली विक्रांत भारतीय नौदलाच्या वॉरशिप डिझाईन ब्युरोने डिझाइन केली असून कोचीन शिपयार्ड लिमिटेडने बांधली आहे. १९७१ च्या भारत-पाक युद्धात निर्णायक भूमिका बजावलेल्या ऐतिहासिक आयएनएस विक्रांत नावाची परंपरा आजच्या विक्रांतला जोडते..Premium|Study Room : एक राष्ट्र, एक कायदा, एक ओळख?.वैशिष्ट्येविक्रांतची लांबी २६२ मीटर आणि रुंदी ६२ मीटर, तर पूर्ण भार क्षमतेसह ४३,००० ते ४५,००० टन जागा घेते, ज्यामुळे ती भारतात बांधलेली सर्वात मोठी युद्धनौका ठरते. तिला १४ डेक्स आहेत, १६०० नौदल कर्मचारी राहू शकतात आणि ३० लढाऊ व हेलिकॉप्टर विमाने उडवू शकतात. यात MiG-29K फायटर, Kamov-31 AEW हेलिकॉप्टर, MH-60R बहुउद्देशीय हेलिकॉप्टर, स्वदेशी ALH व LCA (Navy) यांचा समावेश आहे..चार गॅस टर्बाइन इंजिन्समुळे विक्रांत ८८ मेगावॅट ऊर्जा निर्माण करते, २८ नॉट्स वेगाने धावू शकते आणि १३,८९० किमीपर्यंत (८,६०० मैल) सतत, कोणतीही पूर्तता न करता, समुद्रात काम करू शकते. ती STOBAR प्रणालीसह आहे. शॉर्ट टेक-ऑफ बट अरेस्टेड रिकव्हरी, म्हणजेच विमान जलद ऑपरेशनसाठी स्काय जंप रनवे मिळतो. नौकेवर अत्याधुनिक स्वयंचलित व्यवस्था, सज्ज रुग्णालय, गोदाम आणि सगळ्या सुविधांचं एक चालतं शहर आहे..भारतासाठी महत्त्वआयएनएस विक्रांत हे ‘आत्मनिर्भर भारत’साठी मैलाचा दगड आहे. ७६%पेक्षा जास्त तंत्रज्ञान व साहित्य घरगुती स्रोतांतून मिळवले आहे; सुमारे १०० भारतीय कंपन्या पुरवठ्यात सहभागी आहेत. विक्रांतमुळे ‘ब्लू वॉटर नेव्ही’ची क्षमता वाढते. भारतीय नौदल आता भारतीय महासागरावर प्रभाव टाकू शकतो व विविध मोहिमांसाठी तयार राहू शकतो जसे की, हवाई संरक्षण, पाणबुडी विरुद्ध युद्ध, टोह, आणि आक्रमक मोहिमा. कॅरियर स्ट्राइक ग्रुपमध्ये विक्रांत सामील झाल्याने भारताच्या धोरणात्मक दक्षतेत, सागरी सुरक्षेत आणि प्रतिबंध क्षमतेत मोठी वाढ होते. हे समुद्री मार्ग सुरक्षित ठेवून भारताचा प्रादेशिक आणि जागतिक प्रभाव दृढ करते..Premium|Study Room : रुपयाची घसरण का झाली, कारणं आणि परिणाम.पुढील वाटचालविक्रांत कार्यरत असताना आणि विक्रमादित्य सामील असताना, भारत आयएनएस विशाल नावाच्या भावी सुपरकॅरियरची योजना आखत आहे. स्वदेशी उत्पादन, प्रगत तंत्रज्ञान आणि हवाई संरक्षण वाढवण्यावर सातत्याने गुंतवणूक केल्याने भारताची सागरी ताकद अधिक बळकट होईल व मित्रदेशांसह सुरक्षा सहकार्य पुढे नेले जाईल. .भारतीय नौदलाची मोठी ध्येये पाहता, विक्रांत हा पुढच्या पिढीच्या युद्धनौकेंसाठी प्रेरणा व मार्गदर्शक ठरेल.आयएनएस विक्रांत हे भारताचे अभियांत्रिकी कौशल्य, नौदलाची परंपरा व दूरदृष्टी यांच्या अभिमानाचा पुरावा आहे. आयएनएस विक्रांतच्या तंत्रज्ञान आणि सामर्थ्याबरोबरच भारतीय सैनिकांची एकता ही दिसून येते. ही नौका भारताची सीमा सुरक्षित ठेवेल आणि तांत्रिक प्रगतीला प्रेरणा देईल.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.