Premium|Study Room: समुद्रातील भारताचा गौरव, आयएनएस (INS) विक्रांत

Study Room: समुद्रातील भारताचा गौरव, आयएनएस (INS) विक्रांत

INS Vikrant : आयएनएस विक्रांतच्या गौरवगाथेचा उल्लेख करताना, मोदींनी आपल्या भाषणात सांगितले की, केवळ या युध्दनौकेचे नावही पाकिस्तानला 'रात्रीची झोप उडवायला' पुरेसे आहे.
INS Vikrant: India’s Pride Sailing in the Blue Waters

INS Vikrant: India’s Pride Sailing in the Blue Waters

स्टडीरूम
India’s First Indigenous Aircraft Carrier Showcases Naval Supremacy

लेखक : सुदर्शन कुंडाचे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच गोव्यात आयएनएस विक्रांत या विमानवाहू युद्धनौकेवर दिवाळी साजरी केली. या वर्षीच्या दिवाळी उत्सवाने त्यांच्या दशकभराच्या परंपरेला पुढे चालना दिली आहे, जिथे मोदींनी दिवाळीचे पर्व भारतीय सशस्त्र दलासोबत साजरे केले. आयएनएस विक्रांतच्या गौरवगाथेचा उल्लेख करताना, मोदींनी आपल्या भाषणात सांगितले की, केवळ या युध्दनौकेचे नावही पाकिस्तानला 'रात्रीची झोप उडवायला' पुरेसे आहे. त्यांनी असेही सांगितले की विक्रांतचे नाव ऐकूनच पाकिस्तानी सैनिकांची हिम्मत हारते. या युद्धनौकेचे सामर्थ्य आणि स्थान भारताच्या शौर्य, कौशल्य व संकल्पाचे प्रतीक आहे.

Vikrant Warship
Indian Navy

