Premium|Study Room : आयपीएस अधिकारी म्हणून वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न कसा हाताळाल..?

आयपीएस अधिकारी म्हणून वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न कसा हाताळाल..?

Ananya Rao white collar terrorism case study : सायबर पोलीस उपायुक्त अनन्या राव यांना सुशिक्षित तरुणांमध्ये वाढणाऱ्या पांढरपेशा दहशतवादावर (UAPA अंतर्गत) कारवाई करताना राष्ट्रीय सुरक्षा आणि नागरिकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांच्यातील नैतिक द्वंद्वाचा सामना करावा लागला.
स्टडीरूम
निखिल वांधे

अनन्या राव या एक आयपीएस अधिकारी म्हणून पोलीस उपायुक्त (सायबर आणि अंतर्गत सुरक्षा) पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना गुप्तवार्ता विभागाकडून मिळालेली माहिती सांगते की, सुशिक्षित तरुणांमध्ये पांढरपेशा दहशतवादाचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. नुकत्याच घडलेल्या घटनांमध्ये काही अभियांत्रिकी पदवीधरांनी बंदी घालण्यात आलेल्या अतिरेकी संघटनेसाठी एन्क्रिप्टेड संवाद साधने विकसित केली आहेत, एका अर्थतज्ज्ञाने परदेशी दहशतवादी गटांना क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून पैसे पाठवले आहेत आणि काही विद्यापीठीय युवकांनी ''बौद्धिक चर्चेच्या'' नावाखाली दहशतवादी विचारसरणीविषयक साहित्य प्रसारित केले आहे.

