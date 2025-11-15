Premium|Study Room : महिला विश्वचषकाचे यश ते इस्रोची नवी भरारी

From Chess Glory to APEC Summit: Key National and International Updates१. लखनौला युनेस्कोची मान्यता Creative City of Gastronomyयुनेस्कोने (UNESCO) उत्तर प्रदेशातील लखनौ (Lucknow) या शहराला ‘Creative City of Gastronomy’ म्हणून मान्यता दिली आहे.ही घोषणा UNESCO Creative Cities Network (UCCN) अंतर्गत करण्यात आली आहे.या नेटवर्कचा उद्देश जगभरातील शहरांमध्ये संस्कृती, सर्जनशीलता आणि शाश्वत विकासाला प्रोत्साहन देणे हा आहे.लखनौला ही मान्यता अवधी पाककलेच्या (Awadhi Cuisine) समृद्ध वारशामुळे देण्यात आली आहे.या पाककलेत कबाब, बिर्याणी, आणि मिठाई यांसारखे पारंपरिक पदार्थ प्रसिद्ध आहेत.भारतातील हैदराबाद शहरालाही (२०१९) ‘Gastronomy’ श्रेणीत मान्यता मिळाली होती.ही ओळख लखनौच्या खाद्य व सांस्कृतिक वारशाला जागतिक स्तरावर अधोरेखित करते..२. ISRO ने देशातील सर्वात जड संचार उपग्रह ‘CMS-03’ प्रक्षेपित केलाभारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) ने ‘CMS-03’ हा देशातील सर्वात जड संचार उपग्रह यशस्वीरित्या अंतराळात प्रक्षेपित केला.प्रक्षेपण GSLV-Mk III या प्रक्षेपकाद्वारे श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश) येथून करण्यात आले.CMS-03 हा GSAT मालिकेचा पुढील टप्पा आहे.हा उपग्रह दूरसंचार, टेलिव्हिजन, आणि आपत्कालीन संप्रेषण सेवा मजबूत करणार आहे.उपग्रहाचे वजन सुमारे ४,४०० किलोग्रॅम असून तो ISRO चा आतापर्यंतचा सर्वात जड उपग्रह आहे.या प्रक्षेपणामुळे भारताच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेला आणि संचार क्षेत्रातील स्वावलंबनाला चालना मिळेल.३. मनामा आशियाई युवा क्रीडा स्पर्धा २०२५ - भारताची कामगिरीमनामा (बहरैन) येथे झालेल्या Asian Youth Games 2025 मध्ये भारताने एकूण ४८ पदके (१५ सुवर्ण, १६ रौप्य, १७ कांस्य) जिंकली.भारताने या यशामुळे ६ वा क्रमांक पटकावला.चीनने (१४७ पदके) पहिला क्रमांक, तर उझबेकिस्तान आणि कझाकस्तानने अनुक्रमे दुसरा व तिसरा क्रमांक मिळवला.ही भारतासाठी ऐतिहासिक आणि प्रेरणादायी कामगिरी ठरली.या स्पर्धेमुळे भारतातील युवा खेळाडूंच्या प्रशिक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकतेला चालना मिळाली.Asian Youth Games ही स्पर्धा आशियाई युवा खेळाडूंना कौशल्य व अनुभव मिळवण्यासाठी महत्त्वाची ठरते..Premium|Study Room :खरी सत्ता शस्त्रात नाही, तर कथेत..! .४. भारताचा ९० वा बुद्धिबळ ग्रँडमास्टर - ए.आर. इलम्पार्थीचेन्नईचा १६ वर्षीय ए.आर. इलम्पार्थी (A.R. Ilamparthi) भारताचा ९० वा ग्रँडमास्टर (Grandmaster) ठरला.त्याने २०२५ मध्ये सर्व ग्रँडमास्टर नॉर्म्स पूर्ण करून हा ऐतिहासिक टप्पा गाठला.इलम्पार्थीने अनेक आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय विजय मिळवले आहेत.तो भारतातील सर्वात तरुण ग्रँडमास्टरांपैकी एक आहे.भारतातील पहिले ग्रँडमास्टर विश्वनाथन आनंद (Viswanathan Anand) होते.या यशामुळे भारताची बुद्धिबळ पिढी आणि Chess Infrastructure आणखी मजबूत झाली आहे.५. मद्रास उच्च न्यायालय - क्रिप्टोकरन्सीला संपत्तीचा दर्जामद्रास उच्च न्यायालयाने (Madras High Court) क्रिप्टोकरन्सीला संपत्ती (Property) म्हणून मान्यता देणारा ऐतिहासिक निर्णय दिला.न्यायालयाने स्पष्ट केले की क्रिप्टोकरन्सी ही विश्वासात (Trust) ठेवली जाणारी संपत्ती ठरू शकते.हा निर्णय भारतातील पहिला न्यायिक निर्णय आहे ज्याने डिजिटल चलनाला संपत्ती मानले.या निर्णयामुळे डिजिटल अॅसेट्स आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या कायदेशीर चौकटीसाठी नवा मार्ग मोकळा झाला.भारत सरकारने अद्याप क्रिप्टोकरन्सीला वैध चलन (Legal Tender) म्हणून मान्यता दिलेली नाही.हा निर्णय फायनान्शियल टेक्नॉलॉजी (FinTech) आणि कायदा (Law) क्षेत्रात मोठा टप्पा ठरला आहे..६. APEC Summit 2025 - दक्षिण कोरियात संपन्नAsia-Pacific Economic Cooperation (APEC) शिखर परिषद २०२५ दक्षिण कोरियातील ग्योंगजु (Gyeongju) येथे झाली.परिषद ३१ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान पार पडली.APEC ही संस्था १९८९ साली स्थापन झाली असून उद्देश आर्थिक सहकार्य, मुक्त व्यापार आणि शाश्वत विकास प्रोत्साहन देणे हा आहे.परिषदेत डिजिटल इकॉनॉमी, ग्रीन एनर्जी, क्लायमेट अॅक्शन, आणि सप्लाय चेन रेजिलियन्स या विषयांवर चर्चा झाली.APEC मध्ये २१ सदस्य देश असून भारत निरीक्षक (Observer) म्हणून सहभागी आहे.ही परिषद दक्षिण कोरियात आयोजित झालेली दुसरी APEC Summit ठरली.७. व्हाइस अॅडमिरल बी. शिवकुमार - Chief of Material म्हणून नियुक्तव्हाइस अॅडमिरल बी. शिवकुमार (Vice Admiral B. Shivakumar) यांनी भारतीय नौदलातील ४० वे Chief of Material म्हणून पदभार स्वीकारला.Chief of Material हे पद तांत्रिक संसाधनांचे व्यवस्थापन, देखभाल आणि आधुनिकीकरण यासाठी जबाबदार आहे.शिवकुमार यांना नौदलाच्या अभियंता शाखेचा (Engineering Branch) सखोल अनुभव आहे.त्यांच्या नेतृत्वाखाली ‘Make in India’ उपक्रम आणि स्वदेशी तंत्रज्ञान विकासाला चालना मिळेल.ही नियुक्ती भारताच्या सागरी संरक्षण क्षमतेस (Maritime Capability) बळकटी देणारी ठरली आहे..८. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी - छत्तीसगड विधानसभा भवन आणि अटलजींचा पुतळा अनावरणपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी छत्तीसगडच्या नव्या विधानसभा भवनाचे उद्घाटन केले.याच वेळी त्यांनी माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) यांच्या पुतळ्याचे अनावरण केले.नवे भवन आधुनिक तंत्रज्ञान आणि शाश्वत विकासाच्या निकषांवर बांधले गेले आहे.इमारतीची रचना छत्तीसगडच्या स्थानिक संस्कृती आणि परंपरेचे प्रतीक दर्शवते.हा कार्यक्रम राज्य स्थापनेच्या वार्षिक उत्सवाच्या निमित्ताने पार पडला.या कार्यक्रमातून केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या विकासदृष्टीकोनातील एकात्मता अधोरेखित झाली.९. टेनिसपटू रोहन बोपन्ना - निवृत्तीची घोषणारोहन बोपन्ना (Rohan Bopanna) यांनी ४५ व्या वर्षी टेनिसमधून निवृत्तीची घोषणा केली.त्यांचे करिअर २० वर्षांहून अधिक काळ टिकले.बोपन्ना हे भारताचे सर्वात यशस्वी डबल्स खेळाडूंपैकी एक आहेत.त्यांनी French Open 2017 मध्ये मिक्स्ड डबल्स ग्रँडस्लॅम विजेतेपद मिळवले.त्यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व डेव्हिस कप (Davis Cup) आणि ऑलिम्पिक मध्ये केले.निवृत्तीनंतर ते भारतीय टेनिसच्या प्रशिक्षण आणि विकास क्षेत्रात योगदान देतील अशी अपेक्षा आहे..Premium|Study Room : सोशल मीडियावरील अपप्रचार कसा हाताळाल..?.१०. ICC महिला विश्वचषक २०२५ - भारताचा ऐतिहासिक विजयभारतीय महिला क्रिकेट संघाने प्रथमच ICC महिला विश्वचषक २०२५ चे विजेतेपद पटकावले.अंतिम सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव करून इतिहास घडवला.संघाचे नेतृत्व हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) यांनी केले.भारतीय संघाने संपूर्ण स्पर्धेत सातत्यपूर्ण आणि प्रभावी कामगिरी केली.हा विजय भारतीय महिला क्रिकेटसाठी सुवर्णक्षण (Milestone Achievement) ठरला.या यशामुळे भारताने महिला क्रिकेट विश्वात आपले वर्चस्व (Dominance) सिद्ध केले.११. आसियान-भारत सहकार्य वर्ष (ASEAN–India Cooperation Year)घोषणा करणारे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदीघोषित वर्ष : २०२६घोषणास्थळ : क्वालालंपूर (मलेशिया)प्रसंग : २२ वी आसियान - भारत शिखर परिषद (ASEAN–India Summit) – २६ ऑक्टोबर २०२५उद्देश :भारत आणि आग्नेय आशियाई देशांतील आर्थिक, सांस्कृतिक व सामरिक सहकार्य मजबूत करणेव्यापार, गुंतवणूक व कनेक्टिव्हिटी वाढवणेइंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील स्थैर्य व विकास प्रोत्साहनमहत्त्व : भारताच्या Act East Policy आणि Indo-Pacific Vision 2047 शी सुसंगत पाऊल.१२. भारताचे नवे राजदूत – आयर्लंडनियुक्त व्यक्ती : मनीष गुप्ता (Manish Gupta)सेवा : Indian Foreign Service (IFS), १९९८ बॅचसध्याचे पद : इस्तोनिया (Estonia) येथील भारताचे राजदूतनवे पद : आयर्लंडमधील भारताचे राजदूत (Ambassador of India to Ireland)पूर्वसुरी : अकिलेश मिश्रा (Akhilesh Mishra)महत्त्व :भारत-आयर्लंड संबंध १९४९ पासून अस्तित्वातIT, Education, Health, Renewable Energy व Trade क्षेत्रांत सहकार्यभारताची युरोपातील उपस्थिती बळकट करण्यासाठी पाऊल१३. भारतातील पहिला केबल सस्पेन्शन ग्लास ब्रिज – बजरंग सेतूब्रिजचे नाव : बजरंग सेतू (Bajrang Setu)स्थान : ऋषिकेश (Rishikesh), उत्तराखंडनदी : गंगा नदी (River Ganga)उद्घाटन : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीदिनांक : ऑक्टोबर २०२५लांबी : १३२ मीटरउंची : ६० मीटर (गंगा नदीवरून)वैशिष्ट्ये :भारतातील पहिला केबल सस्पेन्शन प्रकारचा ग्लास ब्रिजटफन केलेल्या पारदर्शक काचांपासून बांधलेलाअत्याधुनिक इंजिनिअरिंग तंत्रज्ञानावर आधारितउद्देश :पर्यटन विकास व स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणेधार्मिक पर्यटन स्थळ म्हणून ऋषिकेशचा विकासमहत्त्व : भारतातील पर्यटन पायाभूत सुविधांमध्ये ऐतिहासिक भर.Premium|study Room : विज्ञानप्रसाराची आस असलेले डॉ. एकनाथ चिटणीस कोण आहेत?.१४. भारताचा सर्वात वजनदार दळणवळण उपग्रह – CMS-03उपग्रहाचे नाव : CMS-03 (Communication Satellite-03)संस्था : ISRO (Indian Space Research Organisation)प्रक्षेपण दिनांक : २१ नोव्हेंबर २०२५लॉन्च वाहन : GSLV–Mk III (Bahubali Rocket)लॉन्च ठिकाण : सतीश धवन अंतराळ केंद्र, श्रीहरिकोटावजन : सुमारे ५८०० कि.ग्रा.कक्षा : भूस्थिर कक्षा (Geostationary Orbit)उद्देश :दूरसंचार, दूरदर्शन व संरक्षण संप्रेषण प्रणाली मजबूत करणेईशान्य व द्वीपीय भागातील नेटवर्क सुधारणाइंटरनेट व मोबाईल कनेक्टिव्हिटी वाढवणेपूर्वसुरी : GSAT–18 व GSAT–29महत्त्व :Digital India Mission ला चालनाISRO च्या स्वदेशी तंत्रज्ञान क्षमतेचा नवा टप्पाअधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.