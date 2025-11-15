Premium|Study Room : महिला विश्वचषकाचे यश ते इस्रोची नवी भरारी

Study Room

अवधी पाकककलेची युनेस्कोने घेतलेली दखल, आशियाई युवा क्रीडा स्पर्धा, महिला विश्वचषक विजय आणि इस्रोच्या कामगिरीपर्यंत अनेक घडामोडींची माहिती घ्या, सकाळ स्टडी रूममधून.
महिला विश्वचषक विजय

महिला विश्वचषक विजय

From Chess Glory to APEC Summit: Key National and International Updates

१. लखनौला युनेस्कोची मान्यता Creative City of Gastronomy

युनेस्कोने (UNESCO) उत्तर प्रदेशातील लखनौ (Lucknow) या शहराला ‘Creative City of Gastronomy’ म्हणून मान्यता दिली आहे.

ही घोषणा UNESCO Creative Cities Network (UCCN) अंतर्गत करण्यात आली आहे.

या नेटवर्कचा उद्देश जगभरातील शहरांमध्ये संस्कृती, सर्जनशीलता आणि शाश्वत विकासाला प्रोत्साहन देणे हा आहे.

लखनौला ही मान्यता अवधी पाककलेच्या (Awadhi Cuisine) समृद्ध वारशामुळे देण्यात आली आहे.

या पाककलेत कबाब, बिर्याणी, आणि मिठाई यांसारखे पारंपरिक पदार्थ प्रसिद्ध आहेत.

भारतातील हैदराबाद शहरालाही (२०१९) ‘Gastronomy’ श्रेणीत मान्यता मिळाली होती.

ही ओळख लखनौच्या खाद्य व सांस्कृतिक वारशाला जागतिक स्तरावर अधोरेखित करते.

