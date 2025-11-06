Premium|Study Room : जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान

चीनविरुद्ध कडक भूमिका घेणाऱ्या साने ताकाइची यांना जपानची आयर्न लेडी असंही म्हटलं जातं. अत्यंत रूढीवादी (conservative) मानल्या जाणाऱ्या या महिला नेत्याविषयी अधिक जाणून घ्या.साने ताकाइची (Sanae Takaichi)पद : जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधानराजकीय पक्ष : लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (LDP).वय : ६४ वर्षेजन्म : ७ मार्च १९६१, यामातोकोरियामा, नारा प्रांत (जपान)शिक्षण : कोबे विद्यापीठ (अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र पदवी).Premium|Study Room : रेल्वेत ८८०० जागांसाठी महाभरती .राजकीय प्रवास१९९३ मध्ये आपल्या गावी नारा येथून पहिल्यांदा संसद सदस्य बनल्या.१९९६ मध्ये लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षात प्रवेश.२००६ ते २००७ आणि २०१४ ते २०१७ दरम्यान माहिती व दळणवळण मंत्री म्हणून काम. .२०१९ ते २०२० या काळातही त्याच मंत्रालयात जबाबदारी.२०२२ ते २०२४ दरम्यान आर्थिक सुरक्षा मंत्री (Minister for Economic Security) म्हणून कार्य.२०२५ मध्ये लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या अध्यक्षपदी निवड होऊन लगेचच पंतप्रधान बनल्या..Premium|Study Room: समुद्रातील भारताचा गौरव, आयएनएस (INS) विक्रांत.नेतृत्व आणि विचारसरणीत्या अत्यंत रूढीवादी (conservative) नेत्या मानल्या जातात.ब्रिटनच्या मार्गारेट थॅचर यांच्यापासून प्रेरणा घेत असून त्यांना ‘जपानची आयरन लेडी’ असे संबोधले जाते.पूर्व पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्या धोरणांच्या समर्थक; त्यांच्या ‘आबेनॉमिक्स’ आर्थिक धोरणाला पुढे नेण्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे.चीनबद्दल कडक भूमिका; तसेच सुरक्षा व संरक्षण धोरणावर भर.भारताला जपानचा विशेष धोरणात्मक भागीदार मानतात..Over Tourism: जपान ते स्पेन, गोवा ते लोणावळा; स्थानिक विरुद्ध पर्यटक असा वाद का होतोय?.वैयक्तिक आयुष्यस्वतःची कमाई करून शिक्षण घेतले.अमेरिकेत एका महिला खासदारंकडे सहाय्यक म्हणून काम केल्याने राजकारणाचा आधुनिक दृष्टिकोन त्यांना प्राप्त झाला.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.