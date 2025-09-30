Premium|Study Room : रेल्वेमध्ये नोकरीची संधी

रेल्वे आणि सहकारी बँक क्षेत्रात नोकरीची स्वप्ने पाहणाऱ्यांसाठी एक चांगली बातमी आहे. NCR Railway Apprentice भरती आणि यवतमाळ जिल्हा बँक भरती २०२५ या दोन ठिकाणी आता अनेक तरुणांना सरकारी नोकरीची संधी उपलब्ध होणार आहे. .उत्तर मध्य रेल्वेत १७६३ जागांसाठी भरतीशैक्षणिक पात्रता : (१) ५०% गुणांसह १० वी उत्तीर्ण (२) संबंधित ट्रेड मध्ये ITI (Fitter/Welder (G&E)/Armature Winder/Machinist/Carpenter/Wood Work/Technician/Electrician/ Painter . (General)/ Mechanic (DSL)/ Information & Communication Technology System Maintenance/ Wireman).Premium|Study Room: महाराष्ट्रातील प्रादेशिक विषमतेवर महामार्गांचे जाळे हाच उपाय आहे का?.वयाची अट : १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी १५ ते २४ वर्षे [SC/ST: ०५ वर्षे सूट, OBC: ०३ वर्षे सूटशुल्क : General/OBC: ₹ १००/- [SC/ST/PWD/महिला : शुल्क नाहीOnline अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: १७ ऑक्टोबर २०२५वेबसाइट : https://ncr.indianrailways.gov.in/.यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत १३३ जागांसाठी भरतीकनिष्ठ लिपिक - ११९, सहाय्यक कर्मचारी (शिपाई) - १४ (एकूण - १३३).शैक्षणिक पात्रता: पद क्र.१ (कनिष्ठ लिपिक) : ४५% गुणांसह कोणत्याही शाखेतील पदवीपद क्र.२ (सहाय्यक कर्मचारी (शिपाई)) : १० वी उत्तीर्णवयाची अट: ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी,पद क्र.१ : २१ ते ३५ वर्षेपद क्र.२ : १८ ते ३५ वर्षे.Premium| Study Room : जीएसटी दरात कपात २०२५, काय स्वस्त, काय महाग?.Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: ३० सप्टेंबर २०२५ (सायंकाळी ०५.०० पर्यंत)वेबसाइट : https://ydccbank.org/ अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.