Premium|Study Room : ‘काकोरी कट’ या इतिहासातील घटनेची शंभर वर्ष..!

लेखक : विपुल वाघमोडेया घटनेला बरोबर शंभर वर्षे पूर्ण झाली आहेत! ९ ऑगस्ट १९२५ रोजी लखनौजवळील काकोरी या छोट्याशा स्थानकावर 'काकोरी कट' घडला. हिंदूस्तान रिपब्लिकन असोसिएशन (HRA) या क्रांतिकारी संघटनेने केलेल्या या धाडसी कारवाईने भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामाला एक नवा आत्मविश्वास दिला. ही कारवाई केवळ 'पैशांसाठी' नव्हती, तर क्रांतीचा संदेश जगभर पोहोचवण्यासाठी केली गेली होती..त्या दिवशी काय घडले होते?उत्तर भारतातून धावणाऱ्या ८-डाउन सहारनपूर-लखनौ पॅसेंजरमधून सरकारी तिजोरी घेऊन जाणाऱ्या राखीव डब्याला लुटण्यासाठी दहा-बारा क्रांतिकारकांनी नियोजन केले होते. या ऑपरेशनचे नेतृत्व रामप्रसाद बिस्मिल यांनी केले. अशफाकुल्ला खान, राजेंद्रनाथ लाहिरी, ठाकूर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आझाद (भूमिगत समन्वयक), बनवारीलाल, मुकुंदी लाल, सचिंद्र बक्षी, किशोरीलाल, मन्मथनाथ गुप्त यांच्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी याचे काटेकोर नियोजन केले. यामध्ये गुप्त माहिती गोळा करणे, सांकेतिक भाषा वापरणेआणि शस्त्रे उपलब्ध करणे अशा सर्व गोष्टींचा समावेश होता..गाडी थांबवण्यात आली आणि गार्डच्या डब्यातील सरकारी रोकड जप्त करण्यात आली. रकमेचा आकडा फार मोठा नव्हता, पण या कृतीतून ब्रिटिशांना एक महत्त्वाचा संदेश मिळाला. 'ब्रिटिश राजसत्तेच्या शोषण यंत्रणेलाच धक्का देणे आणि क्रांतिकारी चळवळीच्या आर्थिक मदतीसाठी 'राजाच्या पैशांवर' क्रांतीचा अधिकार सांगणे'. ही कारवाई कोणत्याही प्रवाशावर किंवा सामान्य नागरिकावर नव्हती; क्रांतिकारकांचे उद्दिष्ट केवळ 'वसाहतवादी राजसत्तेची तिजोरी' हेच होते..हेतू: फक्त पैसा नव्हे, तर स्वातंत्र्याचा आवाजHRA (नंतरची HSRA) ही संघटना सशस्त्र संघर्षाला 'राजकीय नैतिकता' मानत होती. 'द रिव्होल्यूशनरी' (The Revolutionary) या जाहीरनाम्यातून त्यांनी 'वसाहतवादी शोषणाविरुद्ध लोक-राज्य' स्थापन करण्याचा ध्येयवाद मांडला. 'काकोरी'ने त्या जाहीरनाम्याला प्रत्यक्ष कृतीचा आधार दिला..खटले, शिक्षा आणि बलिदानया कारवाईनंतर ब्रिटिश पोलिसांनी आपले जाळे सर्वत्र पसरवले. अनेक क्रांतिकारकांना अटक झाली. त्यांच्यावर खटले चालवून कठोर शिक्षा सुनावल्या गेल्या.* राजेंद्रनाथ लाहिरी : १७ डिसेंबर १९२७ रोजी फाशी.* रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकूर रोशन सिंह : १९ डिसेंबर १९२७ रोजी फाशी.इतर अनेकांना दीर्घकाळ कारावास, काळ्या पाण्याची शिक्षा किंवा दंड अशा कठोर शिक्षा झाल्या.या बलिदानांनी संपूर्ण देशात एक स्फूरण निर्माण केले. विशेषतः बिस्मिल आणि अशफाकुल्ला खान यांच्या घट्ट मैत्रीने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचे एक प्रतीक उभे केले..काकोरी ऐतिहासिक का ठरली?1. राजकीय प्रतीकात्मकता : 'राजाच्या तिजोरीवर' हल्ला करून वसाहतवादी शोषणावर प्रत्यक्ष प्रहार केला.2. आयोजनाचा दर्जा : गुप्त माहितीचे जाळे, वेळेची अचूक निवड, पथकांची योग्य विभागणी आणि माघारीचा सुनियोजित आराखडा या सर्व गोष्टी 'आधुनिक भूमिगत चळवळी'चे उत्तम उदाहरण होत्या.3. नव्या पिढीला प्रेरणा : भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरु यांच्यासारख्या पुढील पिढीच्या क्रांतिकारकांसाठी काकोरी एक आदर्श ठरला.4. न्यायालयीन प्रक्रिया : खटल्यातील साक्षी, पुरावे आणि क्रांतिकारकांमधील पत्रव्यवहार यातून 'क्रांती हा एक संघटित राजकीय कार्यक्रम' असल्याचे सिद्ध झाले.5. राष्ट्रीय एकात्मतेचा धागा : वेगवेगळ्या प्रांत, भाषा आणि धर्माचे तरुण एकाच राष्ट्रध्वजाखाली एकत्र आले..१०० वर्षांनंतर : स्मरण, सभ्यता आणि संविधानशतक पूर्ण होत असताना काकोरी आपल्याला तीन महत्त्वाच्या गोष्टींची आठवण करून देते.* स्वातंत्र्याची किंमत : आज आपल्याकडे असलेली कायदेशीर, संसदीय आणि निवडणूक प्रणाली हजारो बलिदानांतून उभी राहिली आहे. मतभेद असले तरी, मताधिकाराचा मान राखणे आणि लोकशाही मार्गाने असहकार करणे, हीच काकोरीच्या स्मृतीला खरी आदरांजली आहे.* राष्ट्रीय एकात्मता : बिस्मिल आणि अशफाकुल्ला खान यांची मैत्री केवळ एक भावनिक उदाहरण नाही; ती भारताच्या विविधतेतील एकतेचे प्रतीक आहे.* नागरिक कर्तव्य : कर, कायदे आणि सार्वजनिक संपत्ती या 'लोकांची मालमत्ता' आहेत. त्यांचा वापर प्रामाणिकपणे आणि पारदर्शकतेने करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे..आजच्या पिढीसाठी काकोरीचा अर्थशतकानंतरही योग्य आणि नियोजनबद्ध रणनीती कशी आखावी हे काकोरी आपल्याला शिकवते. सार्वजनिक प्रश्नांवर आवाज उठवताना पुरावे, तर्क आणि कायदेशीर मार्ग हीच आधुनिक क्रांतीची त्रिसूत्री आहे. राजकीय मतभेदांमध्येही 'राष्ट्रहित, संविधाननिष्ठा आणि पारदर्शकता' या समान किमान तत्त्वांवर एकत्र येणे हाच काकोरीचा खरा अर्थ आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा.