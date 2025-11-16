Study Room

Premium|study Room: कर्नाटक सरकारचा ‘मासिक पाळी रजा’ निर्णय, महिला आरोग्यासाठी एक मोठं पाऊल

Menstrual Leave Karnataka : मासिक पाळीच्या काळात अनेक महिलांना शारीरिक वेदना सहन कराव्या लागतात. त्यांच्यासाठी कर्नाटक सरकारने मासिक पाळी रजेचा निर्णय घेतला आहे.
Karnataka Introduces Paid Period Leave for Women

Karnataka Introduces Paid Period Leave for Women

E sakal

स्टडीरूम
Updated on

Menstrual Leave in Karnataka: A Landmark Reform for Women Empowerment

लेखक : वैभव खुपसे

कर्नाटक सरकारने नुकताच एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, तो म्हणजे सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रातील सर्व महिलांना दर महिन्याला एक दिवस सशुल्क मासिक पाळी रजा मिळणार आहे. हा निर्णय महिलांच्या शारीरिक-मानसिक गरजांना मान्यता देतो आणि कार्यक्षेत्रात लिंग-संवेदनशीलतेविषयी आदर्श निर्माण करतो.

Loading content, please wait...
UPSC
mpsc
Menstruation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com