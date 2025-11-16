Premium|study Room: कर्नाटक सरकारचा ‘मासिक पाळी रजा’ निर्णय, महिला आरोग्यासाठी एक मोठं पाऊल

Menstrual Leave in Karnataka: A Landmark Reform for Women Empowermentलेखक : वैभव खुपसे कर्नाटक सरकारने नुकताच एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, तो म्हणजे सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रातील सर्व महिलांना दर महिन्याला एक दिवस सशुल्क मासिक पाळी रजा मिळणार आहे. हा निर्णय महिलांच्या शारीरिक-मानसिक गरजांना मान्यता देतो आणि कार्यक्षेत्रात लिंग-संवेदनशीलतेविषयी आदर्श निर्माण करतो..महिलांच्या आरोग्याला मान्यता देणारे धोरणमासिक पाळी ही प्रत्येक स्त्रीच्या आयुष्यातील एक नैसर्गिक आणि वारंवार येणारी शारीरिक प्रक्रिया आहे, पण तिच्याकडे आजवर दुर्लक्षच केले गेले. कर्नाटक सरकारच्या या धोरणाने हा मौनभंग केला आहे. मासिक पाळीच्या काळात महिलांना दर महिन्याला एक दिवस विश्रांती मिळणार आहे, ज्यामुळे त्या शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या अधिक सक्षम राहतील. हे धोरण महिलांच्या कार्यक्षमतेला आणि त्यांच्या प्रतिष्ठेला बळकटी देते.जपान, दक्षिण कोरिया, आणि इंडोनेशिया यांसारख्या काही देशांतही अशी तरतूद आहे, मात्र भारतात कर्नाटक हे काही थोड्या राज्यांपैकी एक ठरतं, केरळनंतर ज्याने मासिक पाळीला आरोग्यहक्क म्हणून ओळख दिली आहे..Premium|Study Room :खरी सत्ता शस्त्रात नाही, तर कथनात..! .सामाजिक आणि आर्थिक परिणामया निर्णयामुळे महिलांचा कामकाजातील सहभाग वाढण्याची शक्यता आहे. भारतात महिलांचा कामगार सहभाग दर फक्त सुमारे २५ टक्के आहे आणि मासिक पाळीमुळे होणाऱ्या अस्वस्थतेमुळे अनेक महिला कामापासून दूर राहतात. आता सशुल्क रजेच्या सुविधेमुळे महिलांना अधिक आत्मविश्वास मिळेल, त्यांचा कामावर टिकाव आणि कार्यगुणवत्ता वाढेल.सामाजिकदृष्ट्याही हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. अनेक शतकांपासून मासिक पाळी हा लाजेचा किंवा सार्वजनिक ठिकाणी असा विषय मानला जातो. आता सरकारच जर याला सामान्य जैविक प्रक्रिया म्हणून मान्यता देते, तर समाजातही त्या दिशेने जागरूकता निर्माण होईल. समानता म्हणजे फक्त समान वेतन नव्हे, तर शारीरिक गरजांनाही आदर मिळणे हे दाखवते..Menstrual Health hygiene:मेट्रो शहरात महिलांकडे दुर्लक्षच, मुंबईत झोपडपट्टीत राहणाऱ्या कुटुंबांचा मासिक पाळीवरील वार्षिक खर्च किती?.पुढील अडचणी आणि चिंतातथापि, काही लोक या धोरणावर टीका करतात. त्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे काही नियोक्ते किंवा कंपन्या महिलांना कामावर घेण्यास कचरतील. तसेच काही ठिकाणी गोपनीयतेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. महिलांना रजा का हवी हे सांगणे त्यांना अस्वस्थ करू शकते. त्यामुळे या धोरणाची अंमलबजावणी संवेदनशीलतेने आणि गोपनीयतेसह करणे आवश्यक आहे.या रजेचा लाभ सध्या फक्त औपचारिक क्षेत्रातील महिलांना मिळणार आहे. शेती, घरकाम, बांधकाम किंवा इतर अनौपचारिक क्षेत्रातील लाखो महिलांना ही सुविधा मिळणार नाही. त्यामुळे अशा महिलांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना किंवा खासगी नियोक्त्यांना प्रोत्साहन देऊन समान हक्क मिळवून देणे गरजेचे आहे..Premium|Study Room : कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि नोकरी कपात : भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील बदलता चेहरा.भविष्याची दिशाहा निर्णय फक्त रजा देण्यापुरता न पाहता महिला-आरोग्य आणि लिंग-संवेदनशील प्रशासनाच्या दिशेने एक सांस्कृतिक बदल म्हणून पाहायला हवा. कार्यस्थळांवर योग्य स्वच्छता सुविधा, जागरूकता मोहिमा आणि उघड संवादाची संस्कृती तयार करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.जर या धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली, तर इतर राज्ये आणि केंद्र सरकारही याच पद्धतीचा अवलंब करू शकतात. त्यामुळे मासिक पाळीवरील सामाजिक कलंक कमी होईल आणि कार्यस्थळावर समानतेचा अर्थ अधिक व्यापक होईल असा अर्थ जो सहानुभूतीलाही स्थान देतो..निष्कर्षकर्नाटक सरकारचा हा निर्णय केवळ एक कल्याणकारी पाऊल नाही, तर महिलांबद्दल आदर आणि समजुतीचं प्रतीक आहे. खरी सक्षमीकरण म्हणजे फक्त रोजगार नव्हे, तर शरीराचा, आरोग्याचा आणि गरजांचा आदर मिळवणे होय. भारताच्या समावेशक प्रगतीच्या प्रवासात हा निर्णय महिलांच्या सन्मान आणि समानतेकडे नेणारे एक दूरदर्शी पाऊल ठरू शकतो.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.