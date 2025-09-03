Premium|Study Room : प्राचीन द्रविड संस्कृतीचे नवे पैलू

Dravidian Civilization vs Vedic Tradition: Lessons from Keeladi Excavationलेखक : विपुल वाघमोडेतमिळनाडूमधील शिवगंगा जिल्ह्यात असलेल्या केईलाडी (Keeladi) या गावी चालू असलेल्या पुरातात्विक उत्खननामुळे प्राचीन द्रविड संस्कृतीचे नवे पैलू समोर येत आहेत. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) आणि तामिळनाडू पुरातत्त्व विभागाने संयुक्तपणे सुरू केलेल्या या उत्खननाने, संगम युग (३०० BCE ते ३०० CE) हे केवळ साहित्यिक नव्हे, तर एक भक्कम नागरी संस्कृती असलेले युग होते, हे सिद्ध करण्यास हातभार लावला आहे. केईलाडीचे उत्खनन २०१४ साली सुरू झाले आणि आजवर ९ टप्पे पार पडले आहेत..या उत्खननाचे नेतृत्व मुख्यतः डॉ.अमरनाथ रामकृष्ण यांनी केले होते.महत्त्वाचे टप्पे २०१४ - प्रारंभिक पाहणी आणि उत्खननाचा प्रारंभ २०१७ - संगम युगातील पुरावे आणि सुसंस्कृत नागरी जीवनाची चिन्हे सापडली २०२० - संगणकीय डेटिंगद्वारे सापडलेल्या वस्तू सुमारे ६०० BCE पर्यंत मागे नेतात २०२३ - साक्षरतेचे स्पष्ट पुरावे (ब्राह्मी लिपीतील काही उतारे, मातीच्या भांड्यांवरील कोरलेली नावे).Premium|Study Room : १३० वे संविधान दुरुस्ती विधेयक : कारणे आणि परिणाम.सापडलेल्या प्रमुख वस्तू ब्राह्मी लिपीतील शिलालेख लोखंडी हत्यारे व शेती अवजारे सज्ज नागरी जीवनाचे पुरावे - विहिरी, घरांच्या भिंती, जलनियंत्रण यंत्रणा मुद्रा व नाणे - स्थानिक व रोमन प्रभाव काचेचे दागिने, हस्तकला वस्तू.केईलाडीचे कालखंड : संगमपूर्व युग पुरातत्त्वशास्त्रीय डेटिंगनुसार केईलाडीतील काही नमुने ६०० BCE च्या आसपासचे आहेत. यामुळे ही संस्कृती महाजनपद कालखंडाशी समकालीन ठरते, जेव्हा उत्तर भारतात वैदिक संस्कृतीचा प्रभाव होता.केईलाडी उत्खननात सापडलेल्या अनेक वस्तूंवर ब्राह्मी लिपीतील नावं कोरलेली आढळली आहेत. ही नावं त्या भांड्यांची व्यक्तिगत मालकी दर्शवतात, जे एका साक्षर समाजाचे प्रतीक आहे. साक्षरतेचा वापर केवळ धार्मिक किंवा प्रशासकीय हेतूंपुरता मर्यादित नव्हता, तर सामान्य जीवनातही तो रुजलेला होता. विशेषतः सामान्य जनतेतही लेखनाची जाण होती, हे भांड्यांवरील नावांनी सिद्ध होते. त्यामुळे लिपी ही उच्चवर्गीय किंवा ब्राह्मणाधिष्ठित ज्ञानाचा एकाधिकार न राहता, ती एका व्यवहारिक आणि सामान्यांपर्यंत पोहोचलेली परंपरा होती, असे हे पुरावे सूचित करतात. हे द्रविड संस्कृतीच्या समृद्ध आणि समावेशक ज्ञानपरंपरेचे उदाहरण मानले जाते..Premium|Study Room : भारताच्या अणुउर्जा धोरणाचे भविष्य काय ?.आर्थिक जीवन व व्यापार-येथील आर्थिक जीवन अत्यंत विकसित व संघटित होते. शेतकीसाठी लोखंडी अवजारांचा वापर झाल्याचे ठोस पुरावे सापडले आहेत, जे त्या काळातील प्रगत कृषी तंत्रज्ञानाचे निदर्शक मानले जातात. याशिवाय, रोमन साम्राज्याशी व्यापार झाल्याचे संकेतही मिळाले असून, त्यासाठी रोमन नाण्यांचा वापर झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे नाणे स्थानिक बाजारपेठांमध्ये वापरले जात असावेत, असे मानले जाते. या उत्खननातून प्राचीन काळातील शहरे, बाजारपेठा आणि आयात-निर्यात यंत्रणा अस्तित्वात असल्याचे सिद्ध होते. यावरून असे दिसते की केईलाडी एक गतिशील व व्यापारीदृष्ट्या सशक्त नागरी केंद्र होते, जे स्थानिक तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठिकाण ठरले होते.सांस्कृतिक जीवन आणि जीवनशैली उत्खननातून समोर आलेल्या वास्तूविषयक पुराव्यांवरून तेथील सांस्कृतिक जीवन आणि जीवनशैली अत्यंत प्रगल्भ व सु-संयोजित होती, हे स्पष्ट होते. घरांची रचना व्यवस्थित विटांनी बांधलेली होती, तसेच विहिरी, पाण्याच्या निचऱ्याची व्यवस्था आणि जलनियंत्रण यंत्रणा यावरून उत्कृष्ट नागरी नियोजनाची साक्ष मिळते. त्याकाळातील दागिन्यांत सौंदर्यदृष्टी आणि हस्तकलेचा उत्कृष्ट समतोल दिसून येतो, ज्यातून सौंदर्यभावना व सांस्कृतिक अभिव्यक्तीचा उत्कट अनुभव मिळतो. महिलांनी वापरलेल्या काजळ डब्बे, आरसे, सुगंधी द्रव्यांचे डबे अशा वस्तूंमधून त्या समाजातील वैयक्तिक सौंदर्य जपणारी संस्कृती व सौंदर्याशी जोडलेली जीवनपद्धतीही दिसून येते. या सर्व बाबी केईलाडीच्या उच्च सांस्कृतिक जाणिवेचे व विकसित नागरी जीवनशैलीचे प्रतीक मानल्या जातात..वैदिक समजाशी तुलना - द्रविड आणि आर्य परंपरेतील भिन्नता या उत्खननामुळे उत्तर भारतातील वैदिक संस्कृती आणि दक्षिण भारतातील द्रविड परंपरेतील मूलभूत भिन्नता स्पष्टपणे समोर येते. उत्तर भारतातील वैदिक समाज प्रामुख्याने यज्ञकर्म, धार्मिक विधी, गवळी आणि कृषी संस्कृतीवर आधारित होता. या संस्कृतीत धार्मिक व पुरोहित वर्गाला प्राधान्य होते आणि ज्ञानाचा प्रसार मुख्यतः श्रुतीपरंपरेतून होत असे. त्याच्या उलट, दक्षिण भारतातील केईलाडी संस्कृतीत शहरीकरण, व्यापारी व्यवस्थापन, हस्तकला, नागरी योजना आणि सामान्यांमध्ये साक्षरतेचा प्रसार या बाबींना अधिक महत्त्व होते. या भागात ब्राह्मी लिपीचा वापर फक्त धार्मिक किंवा प्रशासकीय हेतूंसाठी न होता, तो व्यवहारातही मोठ्या प्रमाणावर होता. त्यामुळे लिपी अधिक लोकसुलभ, व्यवहारिक आणि सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचलेली होती, हे दिसून येते. या तुलनेतून, द्रविड परंपरेची स्वतंत्र आणि प्रगत नागरी संस्कृती म्हणून झालेली जडणघडण अधोरेखित होते.केवळ इतिहासाच्या नव्या पायाभरणीसाठीच नव्हे, तर आजच्या सांस्कृतिक ओळखीच्या मुळांचा शोध घेण्यासाठीही उपयुक्त ठरेल..केईलाडीचा जागतिक दृष्टिकोन केईलाडी ही एक अत्यंत प्रगत आणि स्थानिक नागरी संस्कृती होती. तिची तुलना समकालीन ग्रीक-रोमन संस्कृती किंवा चीनमधील हान राजवटीशी करता येते, कारण येथे विकसित नागरी नियोजन, साक्षरता, व्यापार, कला आणि सांस्कृतिक अभिव्यक्तीचे स्पष्ट पुरावे सापडले आहेत. त्यामुळे ही संस्कृती केवळ प्रादेशिक नसून जागतिक स्तरावर चर्चेला पात्र ठरते. विशेषतः भारताच्या संदर्भात पाहता, केईलाडी ही ''सिंधू संस्कृतीनंतर'' प्रगत नागरीकरणाचा स्पष्ट पुरावा देणारी संस्कृती म्हणून उदयास येते.या संशोधनामुळे दक्षिण भारत केवळ पुराणकथा वा लोककाव्यातील प्रदेश राहिलेला नसून वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून सुसंस्कृत व साक्षर समाज असलेला ऐतिहासिक प्रदेश होता, हे अधोरेखित होते.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 