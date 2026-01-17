Premium|Study Room : व्यक्तीविशेष- बेगम खालिदा झिया

जन्म तारीख : १५ ऑगस्ट १९४५जन्मस्थान : दिनाजपूर जिल्हा, तत्कालीन पूर्व बंगाल, ब्रिटिश इंडिया (आताचे बांगलादेश);शिक्षण : दिनाजपूर मिशनरी स्कूल व Dinajpur Girls’ School येथून मॅट्रिक (१९६०); त्यानंतर सुरेंद्रनाथ कॉलेज, दिनाजपूर येथे उच्चशिक्षण.राजकीय प्रवासाची सुरुवात : १९८१ मध्ये पती जिया-उर-रहमान यांच्या हत्येनंतर Bangladesh Nationalist Party (BNP) मध्ये सक्रिय भूमिका; १९८४ पासून पक्षप्रमुख/चेअरपर्सन..बांगलादेशच्या लोकशाहीतील भूमिका १९९० च्या जनआंदोलनानंतर सैनिक हुकूमशाहीचा अंत करण्यासाठी विरोधी पक्ष नेत्यांमध्ये महत्त्वाची राजकीय व्यक्तीमत्व म्हणून उदय.१९९१ च्या निवडणुकांत विजय मिळवून बांगलादेशची पहिली महिला पंतप्रधान बनल्या; बहु-पक्षीय संसदीय लोकशाही बळकटीसाठी निवडणूक आयोग, माध्यम स्वातंत्र्य, पक्षीय स्पर्धा यांना काही प्रमाणात पाठबळ.२००१-०६ दरम्यानच्या दुसऱ्या कार्यकाळातही बहुपक्षीय व्यवस्था सुरू राहिली; तरी भ्रष्टाचार, हिंसक आंदोलन, प्रशासनातील राजकीय हस्तक्षेप या मुद्यांवर त्यांच्या सरकारवर टीका झाली..Premium|Bangladesh violence 2025 : अस्थिर बांगलादेश भारतासाठी धोक्याची घंटा; सीमा सुरक्षा आणि गुंतवणुकीवर काय होणार परिणाम?.भूषणलेली पदे पंतप्रधान, बांगलादेश :पहिला कार्यकाळ : १९९१-१९९६ सैन्य शासनानंतरची निवडून आलेली सरकारप्रमुख, महिलांच्या मतदान व शिक्षणाबाबत धोरणे; प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे, मुलींसाठी दहावीपर्यंत मोफत शिक्षण अशी महत्त्वाची पावले.दुसरा कार्यकाळ : २००१-२००६ दहशतवाद, राजकीय हिंसा, अल्पसंख्याकांवरील हल्ले, भ्रष्टाचार यांच्या आरोपांनी वेढलेला काळ; पण पायाभूत सुविधा व ग्रामीण विकास काही प्रमाणात पुढे गेला..भारताशी संबंध पंतप्रधान असताना भारताला ईशान्य राज्यांसाठी भू-मार्गाने ‘ट्रान्झिट’ नाकारणे; भारतीय ट्रकांना टोलमुक्त मार्ग देणे म्हणजे ‘गुलामगिरी’ असल्याचे त्यांचे वक्तव्य नोंदले गेले.१९७२ च्या भारत-बांगलादेश मैत्रीकराराच्या नूतनीकरणाला विरोध; हा करार देशाला ‘बांधून ठेवतो’ अशी भूमिका, ज्यामुळे भारताबाबत ‘अतिआधार’ नको हा राष्ट्रवादी राजकीय संदेश दिला.मृत्यू : दीर्घकालीन आजारानंतर २६ डिसेंबर २०२५ रोजी ढाका, बांगलादेश येथे Evercare Hospital मध्ये निधन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.