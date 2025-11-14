Premium|Study Room : महाराष्ट्राच्या पोलीस खात्यात नोकरीची संधी

सरकारी नोकरीची वाट पाहत असाल तर सकाळ स्टडी रूमचा हा लेख खास तुमच्यासाठीच. महाराष्ट्र पोलीस दलात काम करण्याची मोठी संधी चालून आली आहे कारण राज्य सरकारने २०२५ साठी मेगाभरती जाहीर केली आहे. पोलीस शिपाई, चालक, SRPF, पोलीस बॅन्डस्मन आणि कारागृह शिपाई अशा मिळून १५,३०० पेक्षा जास्त पदांसाठी नियुक्ती होणार आहे. त्यासाठी शिक्षणाची पात्रता, अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आदी सर्व जाणून घ्या महाराष्ट्र राज्य पोलीस भरती २०२५ (१५३००+ जागा).शैक्षणिक पात्रता:पोलीस शिपाई, पोलीस शिपाई-वाहन चालक, पोलीस शिपाई-SRPF & कारागृह शिपाई : इयत्ता १२ वी उत्तीर्ण.पोलीस बॅन्डसमॅन: इयत्ता १० वी उत्तीर्ण.Premium|Study Room : भारतीय संस्कृतीतील सहिष्णुतेचा वारसा आणि आजच्या काळातील गरज!.वयाची अट: ३० नोव्हेंबर २०२५ रोजी, [मागास प्रवर्ग: ०५ वर्षे सूट]पोलीस शिपाई, पोलीस बॅन्डस्मन & कारागृह शिपाई : १८ ते २८ वर्षेपोलीस शिपाई-वाहन चालक : १९ ते २८ वर्षेपोलीस शिपाई-SRPF : १८ ते २५ वर्षे.Premium| AI in Police Recruitment : महाराष्ट्रातल्या सायबर पोलीस भरतीत आता एआयची मदत होणार!.पद - जागापोलीस शिपाई (Police Constable) – १२, ६२४पोलीस शिपाई (वाहन चालक) (Police Constable – Driver) ५१५पोलीस शिपाई (SRPF) (Police Constable – SRPF) – १, ५६६पोलीस बॅन्डस्मन (Police Bandsman) – ११३कारागृह शिपाई (Prison Constable) – ५५४.Premium|study Room : विज्ञानप्रसाराची आस असलेले डॉ. एकनाथ चिटणीस कोण आहेत?.एकूण पदसंख्या – १५, ३००+Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: ३० नोव्हेंबर २०२५Website: https://www.mahapolice.gov.in/अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.