Premium|Study Room : उपवर्गीकरण म्हणजे नेमकं काय? १३ टक्के आरक्षणाची विभागणी होणार का?

महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. एससी प्रवर्गासाठी असलेल्या १३ टक्के आरक्षणाचा लाभ सर्व उपजातींना समान प्रमाणात मिळतो का, हा या वादाचा मुख्य प्रश्न आहे. मातंग समाजाकडून स्वतंत्र ५ टक्के उप-आरक्षणाची मागणी होत असताना, दुसरीकडे दलित नेते आणि संघटनांकडून उपवर्गीकरणामुळे सामाजिक ऐक्याला धक्का बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या विषयाची गुंतागुंत समजून घेण्यासाठी आपल्याला इतिहासात डोकावून पाहावे लागेल. या सगळ्या चर्चेला सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२४ मधील निकालामुळे कायदेशीर आधार मिळाला होता. त्यातच लहुजी साळवे आयोगाचा अहवाल, न्यायमूर्ती बदर समितीचे संशोधन यामुळे या विषयाला अभ्यासपूर्ण दृष्टीने हाताळले गेल्याने या प्रकरणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. त्याच बरोबर यामागे असणारी राजकीय गणिते आणि वर्तमानातील सरकारचे निर्णय हे सगळं जाणून घेतल्या नंतर या विषयाला किती वेगवेगळ्या पैलूंची किनार आहे आणि हे प्रकरण महाराष्ट्राच्या दृष्टीने किती महत्त्वाचे आहे याची कल्पना आपल्याला येईल.उपवर्गीकरण म्हणजे नेमकं काय?महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींसाठी म्हणजेच एससी प्रवर्गासाठी १३ टक्के आरक्षण आहे. प्रस्तावित उपवर्गीकरणानुसार या १३ टक्के आरक्षणाचे ए, बी, सी आणि डी असे चार स्वतंत्र गट तयार केले जाणार आहेत. प्रत्येक गटासाठी आरक्षणाचा ठरावीक वाटा निश्चित केला जाईल.यामागचा मुद्दा मात्र फक्त आरक्षणाचे चार भाग करण्यापुरता मर्यादित नाही. सध्याच्या व्यवस्थेत एससी आरक्षणाचा सुमारे ८० ते ८५ टक्के लाभ एका प्रबळ गटाला, म्हणजे महार आणि नवबौद्ध समाजाला मिळत असल्याचा आरोप इतर एससी गटांकडून केला जातो. त्यामुळे मातंग, चमार, भिल्ल आणि इतर लहान एससी जाती आरक्षणाच्या लाभापासून दूर राहतात, असे त्यांचे म्हणणे आहे..उपवर्गीकरणाचा नेमका उद्देश काय?आरक्षणाचा लाभ काही मोजक्या गटांपुरता मर्यादित न राहता एससी प्रवर्गातील प्रत्येक उपजातीपर्यंत पोहोचावा, हा त्यामागचा मुख्य विचार आहे. संबंधित उपजाती जितकी मागास आहे, त्या प्रमाणात तिला आरक्षणाचा वाटा मिळावा, अशी भूमिका त्यामागे मांडली जाते. उपवर्गीकरणाच्या समर्थकांच्या मते, अशा पद्धतीने आरक्षणाचा लाभ अधिक समान पद्धतीने वितरित होऊ शकतो आणि सामाजिक न्यायाची संकल्पना अधिक प्रभावीपणे राबवता येऊ शकते.एससी प्रवर्ग एकच, मग आरक्षणाचा लाभ सर्वांना समान का नाही?महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती म्हणजेच एससी प्रवर्गासाठी १३ टक्के आरक्षण लागू आहे. सरकारी यादी पाहिली, तर या प्रवर्गात तब्बल ५९ जातींचा समावेश आहे. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत या प्रवर्गाची संख्या सुमारे १२ टक्के आहे.कागदोपत्री पाहिलं तर या सर्व ५९ जाती एकाच एससी प्रवर्गात येतात. पण प्रत्येक समाजाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, सामाजिक स्थिती, शिक्षणाची उपलब्धता, आर्थिक परिस्थिती आणि सरकारी सेवांमधील प्रतिनिधित्व यात फरक आहेत. या ५९ जातींमध्ये बौद्ध दलित, मातंग, चर्मकार, ढोर, भंगी यांसह अनेक समुदायांचा समावेश होतो. त्यामुळे सर्वांसाठी आरक्षणाची टक्केवारी एकच असली, तरी त्याचा फायदा प्रत्येक समाजाला समान प्रमाणात मिळतोच, असं नाही.मातंग समाजाची ५ टक्के स्वतंत्र उप-वर्गीकरणाची मागणी नेमकी काय?अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा विचार केला, तर मातंग समाज हा राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा घटक आहे. मात्र शिक्षण, सरकारी नोकऱ्या आणि उच्च प्रशासकीय पदांमध्ये समाजाला अपेक्षित आणि समान प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याची भावना मातंग समाजाकडून व्यक्त केली जाते. त्यामुळे एससी आरक्षणाचा लाभ अधिक न्याय्य पद्धतीने मिळावा, अशी मागणी या समाजाकडून सातत्याने केली जात आहे.लहुजी साळवे आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारावर मातंग समाजाकडून उपवर्गीकरणाची मागणी करण्यात येत आहे. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे ए, बी, सी आणि डी अशा चार श्रेणींमध्ये विभाजन करावे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने तातडीने शासकीय निर्णय म्हणजेच जीआर जारी करावा, अशी भूमिका सकल मातंग समाजाने घेतली आहे..Premium|Study Room : भारतात पहिली एलएनजी ट्रेन सुरू झाली, डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल!.लहुजी साळवे आयोगाचा अहवाल काय सांगतो?मातंग आणि त्यांच्याशी संबंधित उपजातींच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक परिस्थितीचा सखोल अभ्यास व्हावा, त्यांच्या अडचणी समोर याव्यात आणि विकासासाठी योग्य उपाय सुचवले जावेत, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २००३ मध्ये क्रांतिवीर लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाने सरकारी सेवांमधील नियुक्त्यांचा अभ्यास केला आणि २००८ मध्ये आपला अहवाल सरकारला सादर केला. या अहवालात मातंग समाजासाठी उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून ५ टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली होती.आयोगाच्या आकडेवारीत सरकारी सेवांमधील प्रतिनिधित्वातील फरकही दिसून आला. राज्यातील २२ महानगरपालिकांमधील २१ हजार ६६ आरक्षित पदांपैकी महार समाजाला १२ हजार २९९, तर चर्मकार समाजाला ३ हजार ५७८ पदे मिळाली होती. त्याच वेळी मातंग समाजाच्या वाट्याला केवळ १ हजार ८९७ पदे आली होती. या आकडेवारीतून मातंग समाजाच्या प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा अधोरेखित झाला.न्यायमूर्ती बदर समितीचा अहवालयानंतर हा विषय पुन्हा चर्चेत आला. २०२४ मध्ये राज्य सरकारने पटना उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली एकसदस्यीय समिती स्थापन केली. अनुसूचित जातींमधील विविध उपजातींच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी या समितीकडे देण्यात आली.न्यायमूर्ती बदर समितीने आपला अभ्यास पूर्ण करून मार्च २०२६ मध्ये अहवाल सरकारकडे सादर केला. मात्र हा अहवाल सध्या सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. त्यावर हरकती, सूचना आणि मते मागवण्याची प्रक्रिया सुरू असून, त्यानंतर पुढील निर्णयाची प्रक्रिया राबवली जात आहे.उपवर्गीकरणाला विरोध का? दलित ऐक्याची चिंता!उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रात सर्वांची एकच भूमिका नाही. विविध दलित नेते आणि संघटनांकडून या निर्णयाला विरोध केला जात आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर आणि आनंदराज आंबेडकर यांनीही उपवर्गीकरणाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे.विरोधकांचा मुख्य आक्षेप असा आहे की, ऐतिहासिकदृष्ट्या अस्पृश्यतेचा सामना केलेल्या दलित समाजामध्ये पुन्हा अशा प्रकारे अंतर्गत विभागणी झाली, तर त्याचा परिणाम दलितांच्या सामाजिक एकजुटीवर होऊ शकतो. त्यांच्या मते, उपवर्गीकरणामुळे ‘महार विरुद्ध मातंग’ अशा प्रकारचा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. असा संघर्ष वाढला, तर त्याचा परिणाम केवळ दोन समाजांपुरता राहणार नाही, तर दलित चळवळीची सामाजिक आणि राजकीय ताकदही कमी होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे..सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल आणि उपवर्गीकरणाला कायदेशीर आधारउपवर्गीकरणाच्या चर्चेला सर्वात मोठा कायदेशीर आधार मिळाला तो १ ऑगस्ट २०२४ रोजी. ‘पंजाब राज्य विरुद्ध दविंदर सिंग’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ६:१ अशा बहुमताने अनुसूचित जातींच्या अंतर्गत उपवर्गीकरणाला घटनात्मक मान्यता दिली.या निकालामुळे २००४ मधील ‘ई.व्ही. चिन्नाय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य’ या प्रकरणातील भूमिका बदलली. त्या वेळी अनुसूचित जातींना एकसंध वर्ग मानून त्यांच्या अंतर्गत उपवर्गीकरणाला मान्यता देण्यात आली नव्हती. मात्र २०२४ च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींच्या प्रवर्गातही सामाजिक परिस्थितीच्या बाबतीत फरक असू शकतो, असे स्पष्ट केले.महाराष्ट्र सरकारची भूमिकामुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात एससी आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी पुढील २ ते ३ महिन्यांत सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र हा निर्णय थेट घेण्याआधी त्यावर विविध सामाजिक घटकांची मतं जाणून घेतली जात आहेत. प्राप्त अहवालावर हरकती, सूचना आणि निवेदने मागवण्यात आली आहेत. म्हणजेच, ज्यांच्यावर या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे, त्यांची बाजूही या प्रक्रियेत ऐकून घेतली जात आहे.या संपूर्ण प्रक्रियेचा अभ्यास करण्यासाठी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखाली समिती काम करत आहे. समितीकडे आलेल्या हरकती आणि सूचनांचा अभ्यास करून संबंधित घटकांची सुनावणी घेतली जात आहे. हे काम आता अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगण्यात आले आहे.उपवर्गीकरणामागे राजकारणाचं गणित? दलित मतांभोवती नवी समीकरणंऐतिहासिकदृष्ट्या महार किंवा नवबौद्ध समाज काँग्रेसची पारंपरिक व्होट बँक मानला जात होता. त्यानंतर १९९०च्या दशकापासून भाजप आणि शिवसेनेने हिंदुत्वाच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून मातंग आणि चर्मकार म्हणजेच चांभार समाजातील नेतृत्वाला प्रोत्साहन दिले.मात्र उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्याकडे पाहण्याचा विरोधकांचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. त्यांच्या मते, आगामी निवडणुकांचे राजकीय गणित लक्षात घेऊन मातंग मतदारांमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी आणि दलित मतांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी भाजपने हा विषय पुढे आणला आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसने तेलंगणा आणि कर्नाटकात उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी केली असतानाही महाराष्ट्रात त्याला विरोध केल्याचे दिसते. म्हणूनच विविध पक्षांची भूमिका आणि त्यामागची सामाजिक-राजकीय समीकरणे यामुळे हा विषय महाराष्ट्रासाठी अधिक गुंतागुंतीचा बनला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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