Premium|Study Room : मनेका गांधी प्रकरणामुळे मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणाला मिळाली नवी दिशा

लेखक : अभिजित मोदेप्रस्तावनाभारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांच्या विकासामध्ये मनेका गांधी विरुद्ध भारत संघ (१९७८) हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या निर्णयामुळे कलम १४, कलम १९ आणि कलम २१ यांची व्याख्या अधिक व्यापक झाली आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाला नवीन दिशा मिळाली. विशेषतः कलम २१ अंतर्गत असलेल्या जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा अर्थ विस्तारून न्यायालयाने मानवी प्रतिष्ठा, न्याय्य प्रक्रिया आणि मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणाला अधिक बळकटी दिली.प्रकरणाची पार्श्वभूमीमनेका गांधी या प्रसिद्ध पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्या होत्या. त्यांना १९७६ मध्ये पासपोर्ट जारी करण्यात आला होता. मात्र, १९७७ मध्ये केंद्र सरकारने पासपोर्ट अधिनियम, १९६७ अंतर्गत त्यांचा पासपोर्ट जप्त केला. सरकारने सार्वजनिक हिताचे कारण देत हा निर्णय घेतला, परंतु पासपोर्ट जप्त करण्यामागील कारणे उघड करण्यास नकार दिला. मनेका गांधी यांनी असा युक्तिवाद केला की, या कृतीमुळे त्यांच्या परदेशात प्रवास करण्याच्या स्वातंत्र्यावर अन्यायकारक बंधने आली आहेत आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली..Premium|Study Room : पुत्तुस्वामी खटला; गोपनीयतेच्या अधिकाराला घटनात्मक मान्यता देणारा ऐतिहासिक निर्णय!.प्रकरणातील घटनात्मक प्रश्नया प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयासमोर काही महत्त्वाचे घटनात्मक प्रश्न उपस्थित झाले. कलम २१ मधील 'वैयक्तिक स्वातंत्र्य' या संज्ञेचा नेमका अर्थ काय आहे, त्यामध्ये परदेशात प्रवास करण्याचा अधिकार समाविष्ट होतो का, तसेच 'कायद्याद्वारे स्थापित प्रक्रिया' ही केवळ कायदेशीर प्रक्रिया असणे पुरेसे आहे की ती न्याय्य, वाजवी आणि उचित असणे आवश्यक आहे, हे प्रश्न न्यायालयासमोर होते.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयसर्वोच्च न्यायालयाने मनेका गांधी यांच्या बाजूने निर्णय देताना असे स्पष्ट केले की, राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांचा अर्थ संकुचित पद्धतीने लावता येणार नाही. न्यायालयाने नमूद केले की, कोणत्याही व्यक्तीचे जीवन किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यासाठी जी प्रक्रिया अवलंबली जाते ती केवळ कायद्याने निर्धारित असणे पुरेसे नाही, तर ती प्रक्रिया न्याय्य, वाजवी आणि उचित असणे देखील आवश्यक आहे. मनमानी, अन्यायकारक किंवा अविवेकी प्रक्रिया घटनात्मक दृष्ट्या ग्राह्य धरली जाऊ शकत नाही.कलम २१ ची व्यापक व्याख्याया निर्णयाचा सर्वात महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे कलम २१ च्या व्याप्तीत झालेला विस्तार होय. न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की, 'वैयक्तिक स्वातंत्र्य' ही संकल्पना केवळ शारीरिक बंधनांपासून मुक्त राहण्यापुरती मर्यादित नाही. व्यक्तीचे सन्मानपूर्वक जीवन, तिची प्रतिष्ठा, हालचालीचे स्वातंत्र्य आणि जीवनमानाशी संबंधित विविध पैलू या संकल्पनेत समाविष्ट होतात. त्यामुळे कलम २१ हे केवळ जीवनाच्या अस्तित्वाचे संरक्षण करणारे नसून जीवनाच्या गुणवत्तेचे संरक्षण करणारे कलम म्हणून विकसित झाले.कलम १४, १९ आणि २१ यांचा परस्परसंबंधया निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कलम १४, १९ आणि २१ यांच्यातील संबंध स्पष्ट केला. न्यायालयाच्या मते, ही तीनही कलमे एकमेकांपासून पूर्णपणे वेगळी नसून परस्परपूरक आहेत. कोणताही कायदा किंवा प्रशासकीय निर्णय समानतेच्या तत्त्वाचे पालन करणारा, स्वातंत्र्याच्या अधिकारांवर वाजवी मर्यादा घालणारा आणि न्याय्य प्रक्रियेचे पालन करणारा असला पाहिजे. या तिन्ही कलमांना एकत्रितपणे भारतीय राज्यघटनेचा 'सुवर्ण त्रिकोण' असे संबोधले जाते..नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना बळकटीमनेका गांधी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनाही महत्त्वपूर्ण मान्यता दिली. न्यायालयाने असे नमूद केले की, एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध प्रतिकूल निर्णय घेण्यापूर्वी तिला तिची बाजू मांडण्याची संधी दिली पाहिजे. तसेच निर्णय प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पूर्वग्रहविरहित असणे आवश्यक आहे.निर्णयाचे महत्त्वया निर्णयामुळे न्यायालयीन पुनर्विलोकनाची व्याप्ती वाढली, प्रशासनाच्या मनमानी निर्णयांवर नियंत्रण आले आणि मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी न्यायालयाची भूमिका अधिक प्रभावी बनली. याच निर्णयाच्या आधारावर पुढील काळात गोपनीयतेचा अधिकार, सन्मानाने जगण्याचा अधिकार, स्वच्छ पर्यावरणाचा अधिकार, आरोग्याचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार, जलद न्यायाचा अधिकार आणि मोफत कायदेशीर मदतीचा अधिकार यांसारखे अनेक अधिकार कलम २१ अंतर्गत विकसित झाले.निष्कर्षमनेका गांधी विरुद्ध भारत संघ (१९७८) हा निर्णय भारतीय न्यायव्यवस्था आणि घटनात्मक इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. या निर्णयामुळे कलम २१ ला व्यापक आणि उदार अर्थ प्राप्त झाला तसेच राज्यसत्तेच्या मनमानी वापरावर घटनात्मक मर्यादा घालण्यात आल्या. न्याय्य, वाजवी आणि उचित प्रक्रिया हे तत्त्व भारतीय न्यायव्यवस्थेचे मूलभूत वैशिष्ट्य बनले. त्यामुळे हा निर्णय नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे, मानवी प्रतिष्ठेचे आणि लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करणारा एक ऐतिहासिक निर्णय म्हणून आजही विशेष महत्त्व राखून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.