Premium|Study Room : नोबेल शांतता पुरस्कार विजेत्या मारिया मचाडो यांच्याविषयी हे माहिती आहे का?

लेखक : सुदर्शन कुडचेनोबेल शांतता पुरस्कार हा जगातील सर्वात प्रतिष्ठित पुरस्कार मानला जातो. नोबेल शांतता पुरस्कार २०२५ ची घोषणा नॉर्वेजियन नोबेल समितीने १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी ओस्लो येथे केली. या वर्षी व्हेनेझुएलाच्या विरोधी पक्षनेत्या आणि लोकशाही कार्यकर्त्या मारिया कोरिना मचाडो यांना हा पुरस्कार देण्यात आला आहे.कोण आहेत मारिया कोरिना मचाडो?मारिया कोरिना मचाडो या व्हेनेझुएलाच्या प्रमुख विरोधी पक्षाच्या नेत्या आणि लोकशाही, नागरिकाधिकार आणि शांतिपूर्ण संघर्षासाठी ओळखल्या जातात. त्यांना “आयरन लेडी ऑफ व्हेनेझुएला” असं नाव मिळालं आहे. १९९९ नंतर, व्हेनेझुएलामध्ये हुकूमशाही वाढली आणि मचाडो यांनी नागरिकांच्या हक्कांसाठी, लोकशाहीसाठी आणि मुक्त निवडणुकीसाठी दीर्घकाळ संघर्ष केला. २०२४ मध्ये त्यांना राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भाग घेण्यासही बंदी घालण्यात आलेली होती..पुरस्कार देण्यामागील कारणनोबेल समितीने जाहीर केले आहे की मारिया कोरिना मचाडो यांना हा पुरस्कार त्यांच्या “लोकशाही अधिकारांसाठी आणि देशात शांतिपूर्ण, न्यायसंगत बदलासाठी दिलेल्या संघर्षासाठी” प्रदान केला आहे. त्यांच्या नेतृत्वामुळे व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांना नव्या आशा लाभल्या आणि स्वातंत्र्य, मतदानाचा अधिकार, सामाजिक न्याय मिळवण्यासाठी नवा मार्ग तयार झाला. मचाडो यांनी तणाव, धमक्या, आणि अटक यांसारख्या संकटांमध्येही मागे न हटता शांतिपूर्ण संघर्ष चालू ठेवला. त्यामुळे त्या आज लोकशाहीच्या प्रतीक बनल्या आहेत..Premium|Study Room : सरकारी योजना आणि सार्वजनिक निधीचा गैरवापर.प्रतिक्रिया आणि वादहा पुरस्कार जाहीर होताच जगभरातून मचाडो यांचे अभिनंदन करण्यात आले. अनेक लोकशाही समर्थकांनी त्यांच्या संघर्षाचे कौतुक केले. दुसरीकडे, अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुरस्कार न मिळाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली, ज्यामुळे काही वाद निर्माण झाले. मात्र, नोबेल समितीने स्पष्ट केले की शांतता स्थापना व लोकशाहीच्या बाजूने उभे राहणं हाच त्यांच्या निवडीमागील मुख्य आधार होता..परिणाम व महत्त्वया पुरस्कारानंतर व्हेनेझुएलाच्या राजकारणात नव्या आशेचा किरण दिसून आला आहे. देशातील नागरी समाज, युवक आणि महिला यांना लोकशाहीमध्ये बदल शक्य आहे अशी प्रेरणा मिळाली आहे. मचाडो यांच्या नेतृत्वातून व एकात्मतेमुळे, विभाजित विरोधी पक्ष एकत्र आले आहेत आणि शांततेच्या मार्गाने सत्ताधाऱ्यांवर दबाव वाढवला आहे. जागतिक पातळीवरही, लैटिन अमेरिकेतील अन्य हुकूमशाही प्रवृत्त देशांना हा संदेश मिळाला आहे की शांत, लोकशाही लढ्यांना समर्थन मिळू शकते..याशिवाय, पुरस्कार जाहीर झाल्यापासून व्हेनेझुएलाच्या सरकारवर जगभरातील लोकशाही समर्थक, विविध देशांची सरकारे व आंतरराष्ट्रीय संस्था नव्याने दबाव टाकू लागल्या आहेत. त्यामुळे निवडणुकांची स्वच्छता, मानवी हक्कांचा आदर आणि नागरिकांच्या मुलभूत स्वातंत्र्यावर चर्चा पुन्हा केंद्रस्थानी आली आहे. नवनिर्मितीच्या आणि सामाजिक सलोख्याच्या दिशेनेही ही घटना महत्त्वाची ठरू शकते..Premium|Study Room : जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान .शेवटी, मारिया मचाडो यांनी दाखवलेल्या धैर्याने अनेक देशांत, विशेषतः दडपशाही व संघर्षग्रस्त परिसरात लोकशाहीसाठी झगडणाऱ्या कार्यकर्त्यांना प्रेरणा दिली आहे. शांततेच्या, अहिंसेच्या आणि एकतेच्या माध्यमातून परिवर्तन शक्य आहे, असा विश्वास या पुरस्कारामुळे अधिक दृढ झाला आहे. हे फक्त व्हेनेझुएलाच नाही, तर संपूर्ण मानवी समाजासाठी आशादायक आहे..भारतातील शांतता पुरस्कार विजेतेयापूर्वी नोबेल शांतता पुरस्कार भारतासाठी मदर टेरेसा (१९७९) आणि कैलाश सत्यार्थी (२०१४) यांनी मिळवला आहे, जे समाजकल्याण आणि मानवाधिकार क्षेत्रातील प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व होते..Premium|Study Room : एक राष्ट्र, एक कायदा, एक ओळख?.निष्कर्षनोबेल शांतता पुरस्कार २०२५ विजेत्या मारिया कोरिना मचाडो यांनी मोठ्या प्रतिकूल परिस्थितीत शांततामूल्यांची राखण केली आणि व्हेनेझुएलामध्ये लोकशाही स्थापनेसाठी लढा दिला आहे. त्यांच्या या कार्यामुळे आज त्यांना जागतिक स्तरावर मान्यता मिळाली असून, शांतता आणि लोकशाहीचा संदेश त्यांनी सर्व जगासमोर ठेवला आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.