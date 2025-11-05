Study Room Webinar: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत निबंध लेखनाची प्रभावी मांडणी कशी करावी?

पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षेतील निबंध (Essay) हा सर्वाधिक गुण मिळवून देणारा असला तरी, 'पृथ्वीवर प्रत्येकाच्या गरजेसाठी पुरेसं आहे, पण प्रत्येकाच्या लोभासाठी नाही' यावर निबंध लिहा असा प्रश्न आला की मुलं गोंधळात पडतात.त्यामुळेच निबंध लिहिताना नेमक्या काय गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात, त्यामध्ये कोणत्या मुद्द्यांचा समावेश करायला हवा, या मुद्द्यांची मांडणी कशी करावी या सगळ्याविषयी ज्ञानदीप अकादमीचे वरिष्ठ प्राध्यापक वैभव खुपसे यांनी ‘सकाळ स्टडीरूम’ च्या व्यासपीठावर मार्गदर्शन केले आहे. या लेखाच्या माध्यामातून तत्त्वज्ञानावर आधारित निबंधाची योग्य मांडणी कशी करावी? हे जाणून घेऊया. .१. निबंधाची ओघवती शैलीएखादा निबंध वाचकाला खिळवून ठेवतो, तो केवळ त्याच्या भाषेमुळे नाही, तर त्यातील विचारांमुळे. त्यामुळे निबंध लिहिताना केवळ तीन भाग (प्रस्तावना, मध्यवर्ती भाग, समारोप) न ठेवता, हे तीनही भाग एकमेकांशी सहज जोडलेले असतील याची खात्री करा.प्रस्तावना (सुरुवात) : तुमच्या निबंधाची सुरुवात नेहमी थेट विषयाला हात न घालता, एका भावनात्मक किंवा अर्थपूर्ण कथेने करा. निबंधाचा विषयच मुळी गांधीजींच्या तोंडचं वाक्य आहे. त्यामुळे महात्मा गांधींच्या या विधानासाठी 'मृत' होत चाललेल्या नदीची गोष्ट, सिकंदर (अलेक्झांडर) आणि गरीब शेतकऱ्याचा संवाद किंवा बुद्ध तत्त्वज्ञानातील 'अपरिग्रह' या संकल्पनेचा आधार तुम्ही निबंध लिहिताना घेऊ शकता.समारोप (शेवट) : समारोपाने निबंधाला पूर्णत्व आले पाहिजे. तो नेहमी आशावादी, भविष्याचा वेध घेणारा आणि योग्य तोडगा देणारा असावा. तुम्ही सुरुवातीला सांगितलेली कथा पुन्हा आठवून, तिला एक सकारात्मक वळण देऊन शेवट केल्यास निबंध वाचकाच्या मनात कायम राहतो. .Premium|Study Room: कटू क्षण आणि आयुष्याला कलाटणी.२. मध्यवर्ती भागात जास्तीत जास्त आयाम कसे आणावेत?निबंधाचा 'मध्यवर्ती भाग' सशक्त करण्यासाठी त्याला एकांगी ठेवू नका. लोभाचे परिणाम केवळ अर्थशास्त्रावर किंवा पर्यावरणावर होतात, असे न मांडता, जीवनाच्या विविध क्षेत्रांतील त्याचे परिणाम स्पष्ट करा.पर्यावरणीय व आर्थिक परिणाम : मानवी 'गरज' लोभात बदलल्यानंतर होणारे परिणाम मांडा. उदा. जंगलतोड, खाणकाम, पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतांचा अतिवापर. बहुराष्ट्रीय कंपन्या (उदा. कोका-कोला) भूजलाचा उपसा करून पाण्याची पातळी कशी खाली आणतात, याचे उदाहरण द्या.सामाजिक आणि नैतिक पैलू : दिखाऊ जीवनशैली (Consumerism) आणि उपभोग संस्कृतीने लोभाला कसे खतपाणी घातले. नैतिक जबाबदारी कमी झाल्याने सत्तेचा गैरवापर कसा वाढतो, यावर विचार मांडा.राजकीय आणि जागतिक संदर्भ : केवळ देशांतर्गत नव्हे, तर जागतिक स्तरावर संसाधनांसाठी होणारी स्पर्धा आणि त्यातून निर्माण होणारे रशिया-युक्रेनसारखे युद्ध लोभातून कसे निर्माण होते, हे स्पष्ट करा.तंत्रज्ञानाची भूमिका : तंत्रज्ञान हे लोभाचे साधन कसे ठरते, ज्यामुळे संसाधनांचे शोषण वेगाने केले जाते, हे दाखवून द्या. .Premium|Study Room: क्षण आठवणींचा आणि नोंदणीचाही!.३. निबंधाला संतुलन आणि तोडगा (Way Forward)संतुलित दृष्टिकोन : केवळ लोभावर टीका न करता, विकासासाठी काही प्रमाणात स्पर्धा आवश्यक असते किंवा मानवी इच्छाशक्तीमुळेच नवीन शोध लागतात, हा मुद्दा थोडक्यात मांडून निबंधात संतुलन साधा. (यावर जास्त भर नको).आशावादी तोडगा : लोभावर मात करण्यासाठी व्यवहार्य उपाय सुचवा.धोरणात्मक : गांधीजींचे 'ट्रस्टीशिप' तत्त्वज्ञान, शाश्वत विकास ध्येये (SDG) आणि 'मिशन लाईफ' सारख्या सरकारी योजनांचा उल्लेख करा.जीवनशैली : भूतानमध्ये मोजला जाणारा 'ग्रॉस हॅपीनेस इंडेक्स', संयम आणि 'मिनिमलिझम' (कमीत कमी वस्तूंचा वापर) यावर आधारित जीवनशैलीचा प्रचार करा.नैतिक शिक्षण : पुढच्या पिढीमध्ये लहानपणापासूनच नैतिक मूल्ये रुजवा, ज्यामुळे लोभ आणि गरज यातील फरक त्यांना समजेल.निबंधाचा शेवट करताना, 'पृथ्वीवरील समस्या संसाधनांची नाही, तर मानवाच्या संयमाची आहे' असा प्रभावी आणि सकारात्मक संदेश देऊन थांबा.---------------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.