Premium|Study Room : एमपीएससी पूर्व परीक्षेचं नियोजन कसं करायचं?

MPSC Prelims 2025 Preparation Guide: From Revision to Stress Management महेश शिंदे (संचालक ज्ञानदीप अकॅडमी)२८ सप्टेंबर रोजी होणारी एमपीएससी राज्यसेवा पूर्व परीक्षा आता दारातच येऊन ठेपली आहे. तुम्ही मागच्या काही महिन्यांत केलेला अभ्यास, काढलेल्या नोट्स, सोडवलेल्या टेस्ट सीरिज आणि अनेकदा केलेली revision यानंतर आता फक्त प्रत्यक्ष परीक्षेला सामोरं जायचं आहे. अशा वेळी प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या मनात वेगवेगळ्या भावना येणं अगदी स्वाभाविक आहे. कुणाला पेपरची उत्सुकता आहे, कुणाला भीती वाटत आहे की, मी पास होईल का? मला पेपर ला आठवेल का?, तर कुणाला परीक्षेचे टेन्शन येत आहे.हीच स्थिती प्रत्येकाची असते, त्यामुळे ‘फक्त मलाच टेन्शन येतंय’ असा गैरसमज करून घेऊ नका. खरेतर ही मानसिक अवस्था सर्वसामान्य आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या भावनांना कसं हाताळायचं हे समजून घेतलं पाहिजे. ही परीक्षा फक्त ज्ञानाची किंवा अभ्यासाची नाही, तर ती तुमच्या टेंपरामेंटची कसोटी आहे. गेल्या काही महिन्यांत घेतलेले कष्ट, केलेला अभ्यास या दोन तासांच्या पेपरमध्ये आपल्याला किती शांतपणे आणि प्रभावीपणे उतरवता येतात, हेच खरं यशाचं गमक आहे..या लेखातून आपण काही महत्त्वाच्या बाबी पाहणार आहोत.१) विद्यार्थी नेहमी कोणत्या चुका करतात?२) पेपरमधील दोन तासांचा वेळ कसा वापरायचा?३) ताणतणावावर नियंत्रण कसं ठेवायचं?४) आणि शेवटचे उरलेले दिवस कसे नियोजित करायचे?.Premium| Study Room: २८ सप्टेंबरच्या एमपीएससी पुर्वपरीक्षेसाठी राहिले अवघे १५ दिवस; कशी तयारी कराल..?.विद्यार्थ्यांकडून होणाऱ्या सर्वसामान्य चुकापूर्व परीक्षेत अनेकदा काही सर्वसामान्य चुका विद्यार्थ्यांकडून होताना दिसतात. या चुका टाळल्या तर पेपर अधिक सहज आणि आत्मविश्वासाने देता येतो ज्यामुळे निकाल सकारात्मक येण्यास नक्कीच मदत होते.शेवटच्या क्षणी नवीन पुस्तकं किंवा नोट्स वाचायला घेणे : यामुळे आधी केलेल्या अभ्यासात गोंधळ होतो. एकदमच नवीन पुस्तक किंवा नोट्स वाचनामुळे जुनं विसरलं जातं आणि गोंधळ निर्माण होतो. त्यामुळे शेवटच्या दिवसात नवीन पुस्तक किंवा नोट्सला हात घालू नका.पेपरच्या वेळेचं नियोजन न करता प्रश्न सोडवणं : प्रश्न सोडवताना वेळेचा विचार न केल्यामुळे काही वेळेस शेवटी शेवटी असणारे सोपे प्रश्न सोडवायचे राहतात आणि त्यामुळे पश्चाताप करण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहत नाही.टेन्शनमुळे सोप्या प्रश्नातही चुका करणे : यालाच silly mistakes म्हणतात. आपण खूप वेळा अतिविचार करून टेन्शन घेऊन अगदी सोपे आणि खात्रीने सुटणारे प्रश्नही चुकवतो..अतिविचार करून उत्तर बदलणे : पहिल्यांदा जे उत्तर वाटलं असेल तेच बहुतांश वेळा योग्य असते. पण खूप विचार करून ते बदललं की प्रश्न चुकण्याची शक्यता वाढते.याच प्रमाण हे ७० ते ८०% एवढे असते त्यामुळे पहिल्यांदा जे उत्तर डोक्यात येईल तेच अतिविचार न करता मार्क करा. प्रत्येक प्रश्न सोडवण्याचा हट्ट धरणे : आयोगानेही स्पष्ट लिहिलं आहे की, कठीण प्रश्न असल्यास अशा प्रश्नावर वेळ वाया घालवू नका त्याऐवजी पुढचा प्रश्न सोडवायला घ्यावा. तरीही आपण विनाकारण वेळ घालवतो त्याचा परिणाम असा होतो की कधी कधी सोपे प्रश्न सोडवायचे राहून जातात..Premium|Study Room: जागतिक लोकसंख्याशास्त्रीय बदल आणि परिणाम.GS चा पेपर सोडवण्याचे नियोजनया परीक्षेत सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वेळेचं व्यवस्थापन. दोन तासांत शंभर प्रश्न सोडवायचे म्हणजे साधारण एका मिनिटात एक प्रश्न. त्यामुळे पेपर मध्ये टाइम मॅनेजमेंट कसे असेल याचा आधीच आपला एक प्लॅन तयार ठेवणं अत्यावश्यक आहे. शक्यतो पेपर सोडवण्यासाठी तीन राउंड आपण करू शकतो. ते खालील प्रमाणे आहेत.पहिला राऊंड - पहिली ४५ मिनिटं : फक्त अगदी सोपे, थेट उत्तर माहित असलेले आणि खात्रीचे प्रश्न सोडवा. यामुळे तुमचं मन स्थिर होतं आणि आत्मविश्वास वाढतो.दुसरा राऊंड - पुढची ४५ मिनिटं : थोडा विचार करावा लागणारे, ५०-५०% खात्री असलेले प्रश्न हाताळा. यावेळी फार वेळ घालवू नका.तिसरा राऊंड - शेवटची २५-३० मिनिटं : अवघड, गुंतागुंतीचे किंवा out of box प्रश्न पहा. हे जास्त वेळखाऊ असतात, त्यामुळे शेवटी सोडवले तर नुकसान कमी होतं.ही पद्धत वापरल्यास संपूर्ण पेपर व्यवस्थित सोडवता येतो आणि वेळ अपुरा पडत नाही..CSAT चा पेपर सोडवण्याचे नियोजनएमपीएससी पूर्व परीक्षेतील CSAT हा पेपर qualifying असला तरी अनेक विद्यार्थ्यांना तो कठीण वाटतो. त्यामुळे या पेपरमध्ये वेळेचं योग्य नियोजन करणे गरजेचं आहे.पेपरच्या सुरुवातीला काही मिनिटं प्रश्नपत्रिकेवर नजर फिरवा आणि सोपे प्रश्न निवडा. सुरुवातीची ४५ मिनिटं फक्त खात्रीचे व सोपे प्रश्न सोडवावेत. यामुळे आत्मविश्वास वाढतो आणि क्वालिफाईंग गुण मिळण्याची शक्यता वाढते. पुढील ४५ मिनिटांमध्ये मध्यम स्वरूपाचे वाटणारे, थोडा विचार करावा लागणारे प्रश्न सोडवा. यामध्ये गणिताचे प्रश्न, थोडे क्लिष्ट reasoning प्रश्न सोडवता येतात.शेवटच्या अर्ध्या तासात इंग्रजी व मराठी comprehension प्रश्न हाताळावेत. हे प्रश्न थोडं शांत डोक्याने वाचून सोडवले तर सहज गुण मिळतात. वेळ उरला तर कठीण किंवा वेळखाऊ प्रश्नांकडे वळा. पेपरमध्ये प्रत्येक प्रश्न सोडवण्याचा हट्ट करू नका; OMR शीट योग्य पद्धतीने भरणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. प्रत्येक १०–१५ प्रश्नांनंतर गोल करा. शेवटच्या काही मिनिटांत OMR नीट तपासा.थोडक्यात CSAT पेपर जरी qualifying असला तरी त्याला हलक्यात घेऊ नका. योग्य नियोजन, शांत डोकं आणि आत्मविश्वास यामुळे या पेपरमध्ये यश निश्चित मिळवता येते..ताणतणावावर नियंत्रणपरीक्षेच्या दिवशी फक्त अभ्यास पुरेसा नसतो, मन शांत असणं सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं असतं. उरलेल्या दिवसांत झोप पूर्ण घ्या. जास्त जागरण केल्यामुळे स्मरणशक्ती आणि एकाग्रता कमी होते.सकाळी थोडं ध्यान किंवा प्राणायाम करा. यामुळे मन स्थिर राहतं आणि नकारात्मक विचार कमी होतात.परीक्षा हॉलमध्ये जर एखादा प्रश्न अडला आणि सुटत नसला तर काही सेकंद शांत बसा, दोन तीन वेळा दीर्घ श्वास घ्या आणि पुन्हा प्रश्न सोडवायला सुरुवात करा.परीक्षा हॉलमध्ये इतर विद्यार्थ्यांशी जास्त चर्चा टाळा. त्यामुळे भीती वाढण्याची शक्यता असते.सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे आपण केलेल्या मेहनतीवर विश्वास ठेवा. केलेल्या तयारीवर विश्वास ठेवल्यास ताण आपोआप निघून जातो. शेवटच्या दिवसांचे नियोजनआता परीक्षा फक्त काहीच दिवसांवर आली आहे. या काळात नवीन अभ्यास सुरु करू नका. उलट, आधी केलेल्या अभ्यासाचीच रिव्हिजन ही यशाची गुरुकिल्ली आहे.दररोज ठराविक विषयांची revision करा.टेस्ट सीरिजमध्ये केलेल्या चुका पुन्हा वाचा आणि त्यातून शिकलेले मुद्दे पक्के करा.तयार केलेल्या micro notes, अधोरेखित (underline) केलेले मुद्दे किंवा हायलाइट्स वाचा.चालू घडामोडी दुर्लक्षित करू नका; त्यांची फ़ास्ट revision करा.हे नियोजन केल्यास शेवटच्या दिवसात अधिक चांगला अभ्यास होतो आणि आपण गोंधळून जात नाही. एमपीएससी पूर्व परीक्षा ही फक्त अभ्यासाची नाही, तर संयम, आत्मविश्वास आणि वेळेचं व्यवस्थापन यांची सुद्धा परीक्षा आहे. शेवटच्या क्षणी ताण घेऊन घाबरण्याऐवजी स्वतःवर, आपल्या तयारीवर आणि मेहनतीवर विश्वास ठेवा. अभ्यास केलेलाच आहे, त्याला योग्य नियोजनाची जोड दिली तरच तो खऱ्या अर्थाने यशात रूपांतरित होतो.शेवटी एवढंच शांत डोक्याने, नियोजनबद्ध पद्धतीने आणि आत् 