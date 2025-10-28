Premium|Study Room: सामान्य सैनिकापासून फ्रान्सचा सम्राट बनलेला नेपोलियन बोनापार्ट

The Extraordinary Journey of Napoleon Bonaparte – From Corsica to Gloryलेखक : विपुल वाघमोडे युरोपच्या इतिहासात नेपोलियन बोनापार्ट हे नाव एका झंझावातासारखे उभे राहते. नेपोलियनचा जन्म १५ ऑगस्ट १७६९ रोजी भूमध्य समुद्रातील इटली मधील कॉर्सिका बेटावर झाला. त्याचे वडील कार्लो बोनापार्ट हे स्थानिक वकील आणि राजकीय नेते होते, तर आई लेटिशिया रामोलिनो ह्या कठोर पण दूरदर्शी स्त्री होत्या.बालपणापासूनच तो गंभीर, अभ्यासू आणि महत्वाकांक्षी होता. त्याला लहानपणापासून गणित, भूगोल आणि लष्करी रणनीतींची आवड होती. त्याने ब्रिएन लष्करी शाळेत शिक्षण घेतले आणि नंतर पॅरिसच्या लष्करी अकादमीत प्रवेश मिळवला. येथे त्याने तोफखाना तज्ज्ञ म्हणून आपली ओळख निर्माण केली..१७८९ मध्ये फ्रेंच क्रांती झाली आणि देशात अस्थिरता पसरली. या काळात नेपोलियनने ट्युलॉन (Toulon) येथील बंड मोडून काढून आपले पहिले यश संपादन केले. त्याच्या नेतृत्वाने १७९६ मध्ये इटलीतील मोहिम यशस्वी ठरवली यावेळी त्याच्या सैनिकी बुद्धिमत्तेने सर्वांना थक्क केले. नेपोलियनने सैनिकांचे नेतृत्व करताना त्यांच्यात राष्ट्रीय अभिमान आणि आत्मविश्वास निर्माण केला. "सैनिकांनो, तुम्ही जगाला गौरव देत आहात!" अशी त्याची प्रसिद्ध घोषणा आजही ऐतिहासिक आहे..Premium|Study Room: अफगाणिस्तानशी भारताने मैत्रीचे संबंध का ठेवावे?.१७९९ पर्यंत फ्रान्समध्ये अस्थिरता, भ्रष्टाचार आणि भीतीचे वातावरण होते. डायरेक्टरी नावाच्या शासनाने देशाचा ताबा घेतला होता, पण ते प्रभावी ठरले नाही. या पार्श्वभूमीवर नेपोलियनने आपली संधी ओळखली. ९ नोव्हेंबर १७९९ रोजी त्याने राजकीय क्रांती घडवून सत्ता हस्तगत केली. त्याने स्वतःला ‘पहिला कॉन्सुल’ घोषित केले आणि फ्रान्सचा वास्तविक शासक बनला. त्याने ताबडतोब देशात स्थैर्य, न्याय आणि प्रशासनिक सुधारणा घडवून आणल्या. Code Napoléon या कायदा संहितेने फ्रेंच समाजात कायद्याचे राज्य निर्माण केले, जे आजही अनेक देशांच्या न्यायव्यवस्थेचे अधिष्ठान आहे.१७९९ ते १८०४ या काळात नेपोलियनने फ्रान्सच्या अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य दिले, शत्रूंना पराभूत केले आणि देशात एकता निर्माण केली. जनतेत त्याचा प्रभाव एवढा वाढला की १८०४ मध्ये जनमतचाचणीद्वारे त्याला ‘फ्रान्सचा सम्राट’ घोषित करण्यात आले. २ डिसेंबर १८०४ रोजी पॅरिसच्या Notre-Dame Cathedral पॅरिस मधील एका चर्चमध्ये नेपोलियनने स्वतःच्या हाताने स्वतःला मुकुट परिधान केला. ही कृती फ्रान्सच्या इतिहासातील सर्वात प्रतीकात्मक घटना ठरली.यातून त्याने दाखवून दिले की, मी माझ्या नशिबाचा निर्माता आहे; कोणत्याही चर्चच्या आशीर्वादाशिवाय माझे साम्राज्य उभे राहील..नेपोलियन हा एक तीक्ष्ण बुद्धीचा, ध्येयवादी आणि अतिआत्मविश्वासी व्यक्ती होता. त्याची उंची जरी कमी होती, तरी त्याचे नेतृत्व प्रचंड होते. त्याचे पहिले लग्न जोसेफिन दे बोहार्ने हिच्याशी झाले, परंतु ती त्याला वारस देऊ शकली नाही, त्यामुळे त्याने नंतर ऑस्ट्रियाची राजकुमारी मेरी लुईस हिच्याशी विवाह केला. त्यांना एक पुत्र झाला नेपोलियन II, ज्याला ‘King of Rome’ म्हटले गेले. .Premium|Study Room: भारतीय लोकशाहीवर परिणाम करणारे न्यायनिर्णय.नेपोलियन आपल्या कुटुंबाशी निष्ठावान होता, पण त्याची सत्ता आणि युद्धांवरील झपाटलेपणामुळे त्याचे वैयक्तिक जीवन ताणले गेले. त्याला वाचन, लेखन आणि रणनीती आखणे यांची विलक्षण आवड होती. झोप कमी, परंतु कामाचा वेग प्रचंड ही त्याची वैशिष्ट्ये होती. नेपोलियनची कहाणी ही केवळ एका सैनिकाची नव्हे, तर एखाद्या सामान्य माणसाने इतिहास कसा घडवावा याची प्रेरणादायी गाथा आहे. तो फ्रान्सचा सम्राट बनला, पण त्याच वेळी तो स्वतःच्या महत्वाकांक्षेचा कैदी ठरला.त्याने युरोपला बदलले, पण अखेरीस त्याच युरोपने त्याला बंदी बनवले. तरीसुद्धा, इतिहासाच्या पानांवर नेपोलियन हे नाव आजही यश, सामर्थ्य आणि ध्येयवेडेपणाचे प्रतीक म्हणून अमर आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.