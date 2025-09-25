Premium|Study Room : नेपाळच्या नव्या पंतप्रधान सुशीला कार्की आहेत कोण?

नेपाळमध्ये जेन झीने शेवटी उठाव केला. तिथलं सरकार पार धुळीला मिळालं. अनेक भ्रष्ट नेत्यांना तर पळता भुई थोडी झाली. या उठावानंतर नेपाळमध्ये सत्तेत आल्या सुशीला कार्की. नेपाळच्या या नव्या पंतप्रधानांविषयी सर्व माहिती वाचा....सुशीला कार्कीजन्म तारीख - ७ जून १९५२जन्म स्थळ - शंकरपूर (आता बिराटनगर), मोरंग जिल्हा, नेपाळ.Premium|Study Room : निविदा प्रक्रिया राबविताना वैयक्तिक हितसंबंध कसे लांब ठेवाल..?.शैक्षणिक पात्रताबी.ए. (१९७२) - महेंद्र मोरंग महाविद्यालय, बिराटनगरएम.ए. (राजकीय विज्ञान, १९७५) - बनारस हिंदू विद्यापीठ, वाराणसी, भारतबी.एल. (कायदा, १९७८) - त्रिभुवन विद्यापीठ, नेपाळ.पदव्यायुक्त आणि कार्यजीवनशिक्षिका आणि वकील म्हणून करिअरची सुरुवात (१९७९)२००९ : सर्वोच्च न्यायालयात तात्पुरत्या न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक२०१० : कायम न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक२०१६-२०१७ : नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती (Chief Justice) - नेपाळच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायमूर्ती२०२५ : नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान (प्रथम महिला पंतप्रधान) नियुक्त..Premium|Study Room : बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये नोकरीच्या संधी.सध्याची नेमणूक १२ सप्टेंबर २०२५ पासून नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान म्हणून कार्यरत.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.