Premium|Study Room :अर्थशास्त्रातील नोबेल आणि जागतिक आर्थिक विकासाचा मूलमंत्र

श्रीकांत जाधव या वर्षीच्या अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिकाने जागतिक आर्थिक विकासाचा एक मूलभूत मंत्र पुन्हा अधोरेखित केला आहे. देश तेव्हाच अधिक काळ आणि अधिक गतीने प्रगती करू शकेल, जेव्हा जुन्या कल्पना आणि तंत्रज्ञानाला बाजूला करून नवीन विचारांना जागा दिली जाते आणि त्या नवीन कल्पना समाजातील प्रत्येक स्तरापर्यंत पोहोचतातजोएल मोकिर यांच्या मते, विकासाची खरी ताकद ही ज्ञान, कौशल्य आणि प्रयोगशीलतेच्या मजबूत पायावर उभी असते. उपयुक्त ज्ञानाचा साठा, त्या ज्ञानाला प्रत्यक्ष तंत्रज्ञानात रूपांतर करण्याची क्षमता आणि प्रयोगांना प्रोत्साहन देणाऱ्या संस्था हे विकासाचे तीन महत्त्वाचे स्तंभ आहेत. फिलिप अघिओं आणि पीटर हाउइट यांच्या मते, आर्थिक प्रगती ही सतत नव्या कल्पना जुन्या पद्धतींना बदलून टाकतात त्या ‘सर्जनशील विध्वंस’ (Creative destruction) या प्रक्रियेतून घडते, ज्यात जुने तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक पद्धती नव्या, अधिक कार्यक्षम उपायांनी बदलल्या जातात..भारत आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या नव्या युगात प्रवेश करत असताना या कल्पना अधिक महत्त्वाच्या बनतात. विकास टिकवण्यासाठी नवकल्पनेची साखळी मजबूत करणे, बाजार खुला आणि स्पर्धात्मक ठेवणे, आणि समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला बदलाशी जुळवून घेण्याची तयारी करून देणे हीच प्रगतीची तीन मुख्य तत्त्वे आहेत..Premium|study Room : कार्यस्थळी सुरक्षित वातावरण तयार करण्याची जबाबदारी कोणाची?.ज्ञान, कौशल्य आणि प्रसार : विकासाचे खरे इंजिनपूर्वीच्या काळात काही संशोधक आणि शोध थोड्या काळापुरतेच सक्रिय दिसून येत होते. मात्र आधुनिक काळात विकास हा सतत पुढे जाणारा आणि एकमेकांवर आधारलेला म्हणजेच संचयी स्वरूपातील प्रक्रिया आहे. मोकिर यांच्या मतानुसार, असा विकास तेव्हाच यशस्वी ठरतो, जेव्हा वैज्ञानिक समजून घेण्याची क्षमता (का) आणि प्रत्यक्ष काम करण्याचे तांत्रिक कौशल्य (कसे) या दोन्हींचा संगम साधला जातो. या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी मजबूत माध्यमांची गरज असते. शाळा, प्रशिक्षण केंद्रे, प्रयोगशाळा, प्रस्थापित मानके आणि मुक्त तांत्रिक संवाद हे त्याचे महत्त्वाचे दुवे आहेत. जेव्हा हे नेटवर्क प्रभावीपणे कार्य करते, तेव्हा पुण्यातील अभियंता बेंगळुरूतील प्रयोगशाळेतील नवसंशोधन आपल्या प्रकल्पात वापरू शकतो, कोयंबतूरमधील कारखाना सूरत येथे विकसित झालेले नवे उत्पादनतंत्र आत्मसात करू शकतो किंवा नाशिकमधील रुग्णालय दिल्लीतील आरोग्य प्रोटोकॉल स्वीकारू शकते. या प्रकारचा ज्ञान आणि कौशल्य प्रसार दिसायला साधा असला तरी, याचमुळे उत्पादनक्षमता वाढते आणि अर्थव्यवस्थेला खऱ्या अर्थाने चालना मिळते..सर्जनशील विध्वंसाचा अर्थ आणि गरजअघिओं आणि हाउइट यांनी ‘सर्जनशील विध्वंस’ या संकल्पनेला ठोस वैज्ञानिक आधार दिला. त्यांच्या मते, विकासाचा मार्ग सुरळीत नसतो. तो अनेक वेळा बदल, गोंधळ आणि संघर्षातूनच पुढे सरकतो. पण हाच गोंधळ नवीन ऊर्जेला जन्म देतो. प्रत्येक औद्योगिक नवकल्पना नव्या प्रकारचे खत, अधिक अचूक यंत्र, सुधारित वाहतूक पद्धती यातून उत्पादनक्षमता वाढते, परंतु त्याचबरोबर जुनी आणि अप्रभावी पद्धती कालबाह्य ठरतात. हीच सतत बदलणारी प्रक्रिया अर्थव्यवस्थेला जिवंत ठेवते आणि तिला नवे रक्त देते. परंतु, या प्रक्रियेत दोन टोकांचे धोकेही असतात. जेव्हा मोठ्या कंपन्या प्रतिस्पर्ध्यांना रोखतात किंवा धोरणांमध्ये सातत्य नसते, तेव्हा नवकल्पना थांबते. .भारताचा निर्णायक टप्पागेल्या दशकात भारताने डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यात मोठी झेप घेतली आहे. आधार, यूपीआय, फास्टॅग आणि अकाउंट अॅग्रीगेटर यांसारख्या उपक्रमांनी केवळ व्यवहारांचा खर्च कमी केला नाही, तर सामान्य नागरिकांपर्यंत वित्तीय सेवा पोहोचवल्या. तरीही मोठ्या कंपन्या आणि लघु-मध्यम उद्योगांमधील अंतर अजूनही जाणवते. अडचण या कल्पना सर्वांपर्यंत पोहोचण्यात आहे. म्हणूनच पुढील टप्प्यासाठी दिशा स्पष्ट आहे. उद्योगांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी न्याय्य आणि पारदर्शक स्पर्धा नियम तयार करणे, कौशल्य आणि उत्पादनक्षमता वाढीस चालना देणे तसेच कामगारांना बदलत्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्यासाठी सुरक्षित आणि वेगवान संक्रमणाचे आधार तयार करणे..Premium|Study Room : नोबेल साहित्य पुरस्कारविजेत्या हंगेरियन लेखकाविषयी हे माहितीय का? .लघुउद्योगांचा परिवर्तनमार्गलघु उद्योगांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. जसे की कमी नफा आणि तांत्रिक मदतीचा अभाव. त्यामुळे त्यांना आधीपासून सिद्ध आणि तयार असलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. यात डिजिटल लेखापद्धती, ई-इनव्हॉइसिंग,प्रतिबंधात्मक देखभाल व्यवस्था आणि एआय-आधारित सहाय्यक साधने यांचा समावेश आहे. उद्योगांचे यश मोजताना दोष कमी होणे, वेळेत उत्पादन वितरण करणे, ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारवणे आणि वस्तूंच्या साठ्यात पारदर्शकता राखणे यावर लक्ष केंद्रित करावे. तसेच, सरकारी खरेदी धोरणामध्ये दर्जेदार आणि सुधारित तंत्रज्ञान अवलंबणाऱ्या लघुउद्योगांना प्राधान्य देणे हा देखील एक प्रभावी उपाय ठरू शकतो..डिजिटल युगात स्पर्धा जिवंत ठेवणेएआय आणि डेटा-आधारित प्लॅटफॉर्मच्या युगात मोठ्या कंपन्यांना पहिल्यांदा बाजारपेठेतून मोठे फायदे मिळतात. मात्र, या अग्रेसरतेमुळे मक्तेदारी म्हणजे एकच कंपनी बाजारावर पूर्ण नियंत्रण मिळवून इतरांना स्पर्धा करू न देण्याचा धोका निर्माण होऊ नये. त्यामुळे विलीनीकरणाच्या (मर्जर) प्रकरणांचा काटेकोर तपास करणे, डेटा सुरक्षितपणे आणि सहजपणे एका सेवा प्रदात्याकडून दुसऱ्याकडे हस्तांतरित होण्यास मदत करणे, आणि सरकारी डिजिटल पायाभूत सुविधा सर्वांसाठी खुले ठेवणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे नवकल्पना सतत वाढत राहतात आणि नवीन संशोधकांना व उद्योजकांना नवे संधी मिळत राहतात..उद्योगनीती : संरक्षणाऐवजी क्षमता निर्माणभारताला सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, बायो-उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि उन्नत साहित्य यांसारख्या क्षेत्रांत मजबूत पायाभूत सुविधा तयार करायच्या आहेत. प्रभावी उद्योगनीती म्हणजे विशिष्ट समस्या सोडवण्यावर लक्ष केंद्रित करणे, एखाद्या कंपनीला कायमचे संरक्षण देणे नव्हे. सरकारने सार्वजनिक निधीतून असे सामायिक संसाधन तयार करावे. जसे की प्रमाणपत्र देणाऱ्या प्रयोगशाळा, चाचणी केंद्रे, आणि डिझाइन लायब्ररी ज्यांचा उपयोग अनेक उद्योग करू शकतील. प्रोत्साहन योजना कालमर्यादित असाव्यात व त्यांचा परिणाम मोजता यावा, तसेच नियमित तपासणी करूनच त्यांचा विस्तार किंवा बदल ठरवावा..विज्ञान आणि कौशल्य यांचा संगमविद्यार्थ्यांची संख्या वाढल्याने संशोधनाचा दर्जा किंवा सामर्थ्य आपोआप वाढत नाही. भारताने दीर्घकालीन आणि उद्दिष्ट ठरवून संशोधनासाठी अधिक गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे, विशेषतः दुष्काळ-प्रतिरोधक शेती, हरित हायड्रोजन, ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञान, संगणकीयदृष्ट्या कार्यक्षम एआय, आणि सार्वजनिक आरोग्य तंत्रज्ञान अशा क्षेत्रांत. परंतु उत्कृष्ट संशोधनाला पूरक म्हणून प्रशिक्षित तांत्रिक कर्मचारी असणे हे देखील फार महत्त्वाचे आहे. यासाठी आयटीआय आणि पॉलिटेक्निक संस्था उद्योगांशी जोडी द्याव्यात आणि त्या स्थानिक स्तरावर प्रशिक्षण केंद्रे बनवावीत. उद्योगांतील तज्ञ प्राध्यापकांच्या मदतीने, सहकार्यपूर्ण सेमिस्टर अभ्यासक्रम राबवून आणि नमुना-आधारित अनुदान योजनांमुळे या “लॅब ते फॅक्टरी” म्हणजे प्रयोगशाळेतून उत्पादनाला जाण्याचा प्रवास लवकर आणि सोपा होईल..Premium|Study Room : अपूर्णतेतील सौदर्य आणि आत्मशोध.बदलांमधील स्थैर्यसर्जनशील विध्वंसामुळे उत्पादनक्षमता वाढते, पण त्याचबरोबर नोकऱ्यांमध्ये बदल होतात. तंत्रज्ञानाचा विकास थांबविणे म्हणजे प्रगतीचा मार्ग बंद करणे होय; उलट सुरक्षिततेची जबाबदारी लोकांवर ठेवावी, पदांवर नव्हे. रोजगार विनिमय प्रणालीला डिजिटल स्वरूपात सुधारून कामगारांच्या कौशल्य आणि उपलब्ध नोकरी जागांची त्वरीत जुळवणी करावी. तसेच, वेतन-विमा योजना मध्यमवयीन कामगारांना कामाच्या बदलाच्या काळात सुरक्षितता देतील. उद्योग, कामगार आणि सरकार यांच्यामध्ये संयुक्त वित्तपुरवठा करून व्यक्तिगत कौशल्य सञ्चय योजना सुरू करणे. .तांत्रिक आणि औद्योगिक प्रकरणांसाठी विशेष न्यायपीठ स्थापन केल्यास गुंतवणुकीतील अनिश्चितता कमी होईल आणि स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल.भारताकडे आधीच डिजिटल कौशल्ये आणि उद्योजकतेची प्रेरणा आहे. पुढील मोठी प्रगती प्रसारातून येईल. निश्चित नियम, न्याय्य स्पर्धा धोरण आणि सतत कौशल्यवृद्धी यांच्या साहाय्याने, सर्जनशील विध्वंस ही भीती नव्हे, तर सर्वसमावेशक समृद्धीचा मार्ग ठरू शकतो.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 