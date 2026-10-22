Premium|Study Room : मेंदपासून ब्रह्मांडापर्यंत, सहा क्षेत्रांतील दहा नोबेल विजेत्यांच्या बौद्धिक पराक्रमाची कहाणी!

जगात अनेक पुरस्कार दिले जातात. पण एखाद्या व्यक्तीच्या कामाची दखल संपूर्ण जगाने घेतली असं म्हणल्यावर त्या व्यक्तीला नोबेल पारितोषिक मिळालं का हा प्रश्न महत्त्वाचा असतो कारण हा पुरस्कार जगातील सर्वाधिक प्रतिष्ठित असणाऱ्या काही मोजक्या आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांपैकी एक आहे.दरवर्षी ऑक्टोबर महिना उजाडला की नोबेल पारितोषिकांच्या विजेत्यांची उत्सुकता वाढते. औषधशास्त्र, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, साहित्य, शांतता आणि अर्थशास्त्र अशा सहा श्रेणींमध्ये हे पुरस्कार दिले जातात. दोन हजार सव्वीस या वर्षी पाच ते बारा ऑक्टोबरदरम्यान विजेत्यांची नावे जाहीर केली गेली आहेत. अल्फ्रेड नोबेल यांच्या इच्छापत्रानुसार या पारितोषिकांची स्थापना करण्यात आली.या पुरस्कारांचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे विजेत्यांची निवड करण्याची पद्धत. शंभर वर्षांहून अधिक काळापासून विविध शैक्षणिक संस्था स्वतंत्रपणे या पुरस्कारांसाठी विजेत्यांची निवड करत आहेत. म्हणजेच, प्रत्येक श्रेणीतील विजेत्यांची निवड ठरावीक संस्थांकडून स्वतंत्रपणे केली जाते.मेंदूतील पेशींवर प्रकाशाचा प्रभाव कसा पडतो? नोबेल पुरस्कार मिळवून देणाऱ्या संशोधनाची गोष्टआपल्या मेंदूमध्ये असंख्य चेतापेशी काम करत असतात. पण एखादी विशिष्ट चेतापेशी नेमकं काय करते, हे समजून घ्यायचं असेल तर काय करता येईल? याच प्रश्नाचं उत्तर शोधताना औषधशास्त्रातील एका महत्त्वाच्या संशोधनाचा उपयोग समोर आला. या संशोधनाचं नाव आहे ऑप्टोजेनेटिक्स.दोन हजार सव्वीसच्या शरीरक्रियाशास्त्र किंवा औषधशास्त्रातील नोबेल पारितोषिकासाठी कार्ल डायसरोथ, पीटर हेगेमान आणि गेओर्ग नागेल यांची निवड झाली. प्रकाशाच्या मदतीने नियंत्रित करता येणाऱ्या आयन वाहिन्या आणि ऑप्टोजेनेटिक्स या क्षेत्रातील त्यांच्या संशोधनाची या पुरस्कारासाठी दखल घेण्यात आली.आता ऑप्टोजेनेटिक्स म्हणजे नेमकं काय? सोप्या भाषेत सांगायचं, तर या तंत्राच्या मदतीने जिवंत मेंदूमधील ठरावीक चेतापेशींची क्रिया प्रकाशाचा वापर करून सुरू किंवा बंद करता येते. यासाठी प्रकाशाकडे आकर्षित होणाऱ्या शैवालांमध्ये आढळणाऱ्या विशिष्ट प्रथिनांचा उपयोग केला जातो.या तंत्रामुळे मेंदूचा अभ्यास करण्याची नवी दिशा मिळाली आहे. आज जगभरातील प्रयोगशाळांमध्ये ऑप्टोजेनेटिक्सचा वापर करून मेंदूतील पेशी कशा काम करतात, त्यांची क्रिया कशी बदलते आणि मेंदूची कार्यप्रणाली कशी चालते, याचा अभ्यास केला जातो.आनंद, दुःख आणि आठवणींचं रहस्य उलगडणार; ऑप्टोजेनेटिक्समुळे संशोधनाला नवी दिशाआपण एखादी गोष्ट लक्षात कशी ठेवतो? एखाद्या प्रसंगामुळे आपल्याला आनंद किंवा दुःख का होतं? आणि आपल्या वागण्यामागे मेंदूची नेमकी कोणती प्रक्रिया काम करते? या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न संशोधक अनेक वर्षांपासून करत आहेत. मात्र, मेंदूचं काम समजून घेणं हे सोपं नाही.इथेच ऑप्टोजेनेटिक्स हे तंत्र महत्त्वाचं ठरतं. या तंत्रामुळे संशोधकांना जिवंत मेंदूमधील ठरावीक चेतापेशींची क्रिया अचूकपणे नियंत्रित करता येते. त्यामुळे मेंदूतील एखादी पेशी नेमकं काय काम करते आणि तिच्या क्रियेमुळे कोणते बदल घडतात, याचा अधिक नेमकेपणाने अभ्यास करता येतो.पण या तंत्राचा उपयोग एवढ्यापुरताच मर्यादित नाही. मेंदूचे वेगवेगळे भाग कशा प्रकारे काम करतात, चेतापेशी एकमेकांशी संदेशांची देवाणघेवाण कशी करतात आणि मेंदूशी संबंधित विकारांमागे कोणत्या प्रक्रिया कार्यरत असतात, हे समजून घेण्यासाठीही ऑप्टोजेनेटिक्स उपयुक्त ठरतं.थोडक्यात सांगायचं, तर मेंदूच्या कार्यपद्धतीचा अधिक बारकाईने अभ्यास करण्यासाठी हे तंत्र संशोधकांना नवी संधी देत आहे. त्यामुळे भविष्यातील वैद्यकीय संशोधनासाठीही ऑप्टोजेनेटिक्स महत्त्वाची दिशा ठरू शकतं.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .दक्षिण ध्रुवावरील बर्फात दडलेलं ब्रह्मांडाचं रहस्य; भौतिकशास्त्रातील संशोधनाची जगभर चर्चा!अंतराळात नेमकं काय घडतंय, हे समजून घ्यायचं असेल तर फक्त दुर्बिणीतून आकाशाकडे पाहून चालत नाही. अंतराळातून येणाऱ्या सूक्ष्म कणांचाही मागोवा घ्यावा लागतो. असाच एक महत्त्वाचा कण म्हणजे न्यूट्रिनो. या कणांच्या अभ्यासातून ब्रह्मांडाविषयी नवी माहिती मिळवण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.दोन हजार सव्वीसच्या भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिकासाठी फ्रान्सिस हाल्झेन यांचा सन्मान करण्यात आला. आयसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाळेच्या उभारणीत त्यांनी दिलेलं निर्णायक योगदान आणि अंतराळातून आलेल्या उच्च-ऊर्जेच्या न्यूट्रिनो कणांचा शोध यासाठी त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला.पण या संशोधनात दक्षिण ध्रुवावरील बर्फाचा संबंध कसा आला? तर हाल्झेन यांनी एक महत्त्वाची कल्पना मांडली. दक्षिण ध्रुवावरील बर्फाचा वापर करून न्यूट्रिनो कणांचा मागोवा घेता येऊ शकतो, असं त्यांचं म्हणणं होतं. त्यांच्या दूरदृष्टीतून आणि वैज्ञानिक नेतृत्वातून पुढे आयसक्यूब वेधशाळा उभी राहिली.या वेधशाळेची रचना पाहिली, तर तिचं वेगळेपण लक्षात येतं. दक्षिण ध्रुवावरील तब्बल एक घन किलोमीटर बर्फामध्ये प्रकाश ओळखणारी संवेदके बसवून ही वेधशाळा तयार करण्यात आली आहे. या व्यवस्थेच्या मदतीने न्यूट्रिनो कणांचा मागोवा घेता येतो आणि त्यांच्या अंतराळातील उगमाचा अभ्यास करता येतो..Premium|Indian Stock Market Outlook : वाढते कर आणि परदेशी गुंतवणूकदारांचे आव्हान; शेअर बाजार पुन्हा सावरणार?.न्यूट्रिनो कणांचा शोध महत्त्वाचा का? ब्रह्मांडातील ऊर्जेचं रहस्य उलगडण्यास मदत!अंतराळातून सतत वेगवेगळे कण येत असतात. त्यांपैकी काही कणांचा अभ्यास करणं अत्यंत कठीण असतं. न्यूट्रिनो हे असेच अतिसूक्ष्म मूलभूत कण आहेत. त्यांचा शोध घेणं सोपं नाही. मात्र, हे कण संशोधकांच्या हाती लागले, तर ब्रह्मांडात नेमकं काय घडतंय, याविषयी महत्त्वाची माहिती मिळू शकते.यासाठीच आयसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाळा महत्त्वाची ठरते. या वेधशाळेच्या मदतीने संशोधक दूरच्या ब्रह्मांडात घडणाऱ्या अत्यंत ऊर्जावान घटनांमधून निर्माण होणाऱ्या न्यूट्रिनो कणांचा शोध घेऊ शकतात. म्हणजेच, पृथ्वीवर राहून अंतराळातील दूरवर घडणाऱ्या घटनांचा मागोवा घेण्याची संधी मिळते.आता या कणांचा अभ्यास करून नेमकं काय समजू शकतं? ब्रह्मांडात काही अशा घटना घडतात, ज्या प्रचंड प्रमाणात ऊर्जा निर्माण करतात. या घटनांमुळे कणांना उच्च ऊर्जा मिळते. अशा घटनांना समजून घेण्यासाठी न्यूट्रिनोचा अभ्यास उपयोगी ठरतो.यातून ताऱ्यांच्या आतील प्रक्रिया, अंतराळातील प्रचंड स्फोटांसारख्या घटना आणि ब्रह्मांडात ऊर्जेचा प्रवाह कसा घडतो, याचा अधिक सखोल अभ्यास करता येतो. थोडक्यात, न्यूट्रिनोच्या अभ्यासातून विश्व कसं काम करतं, हे समजून घेण्याच्या प्रयत्नांना नवी दिशा मिळते.रसायनशास्त्रातील जुनं कोडं सुटणार? सजीवांमध्ये रेणूंच्या एकाच रूपाचं अस्तित्व का?एखाद्या गोष्टीची दोन रूपं असू शकतात, ती एकमेकांची आरशातील प्रतिबिंबंही असू शकतात. पण गंमत अशी की, ही दोन्ही रूपं दिसायला सारखी वाटली, तरी त्यांची रचना एकमेकांवर पूर्णपणे जुळत नाही. रसायनशास्त्रातही असंच एक वैशिष्ट्य आढळतं. अमिनो आम्लांसारखे अनेक रेणू एकमेकांच्या प्रतिबिंबांसारख्या दोन वेगवेगळ्या रूपांत अस्तित्वात असतात.या संबंधी विज्ञानात काही कोडी अनेक वर्षापासून होती. ही दोन रूपं उपलब्ध असताना सजीवांच्या शरीरात त्यांपैकी केवळ एकाच रूपाचा वापर का होतो? ही असममितता नेमकी कशी निर्माण झाली? अनेक वर्षांपासून रसायनशास्त्रज्ञ या प्रश्नाचं उत्तर शोधत होते.या वर्षीच्या रसायनशास्त्रातील नोबेल पारितोषिकासाठी हेन्री बी. कागान आणि केन्सो सोआय यांचा सन्मान करण्यात आला. असममित कार्बनिक संश्लेषणातील नॉन-लिनिअर परिणाम आणि ऑटोकॅटॅलिसिस यासंदर्भातील त्यांच्या संशोधनाची या पुरस्कारासाठी दखल घेण्यात आली. या दोन्ही संशोधकांना पारितोषिकाची समान विभागणी करण्यात आली असून, प्रत्येकी निम्मा वाटा मिळाला आहे.आता या संशोधनाचं महत्त्व काय? तर, रेणूंच्या दोन प्रतिबिंबवत रूपांपैकी एकाच रूपाला प्राधान्य मिळण्यामागील प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी या संशोधनाने नवा मार्ग खुला केला. सजीवांमध्ये विशिष्ट प्रकारच्या रेणूंचंच अस्तित्व का दिसतं, या दीर्घकाळ अनुत्तरित राहिलेल्या प्रश्नाचा शोध घेण्यासाठी हे संशोधन महत्त्वाचं ठरतं.औषधाच्या परिणामामागे रेणूंची रचना!एखादं औषध किती प्रभावी ठरेल, हे कशावर अवलंबून असतं? औषधात कोणते घटक आहेत, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहेच. पण त्यासोबतच त्या औषधातील रेणूंची रचना कशी आहे, यालाही तितकंच महत्त्व आहे. कारण रेणूंची रचना बदलली, तर औषधाच्या कार्यक्षमतेवरही परिणाम होऊ शकतो.आता हे समजून घ्या. एखादा रेणू दोन प्रतिबिंबवत रूपांत अस्तित्वात असेल, तर औषधनिर्मितीसाठी त्यांपैकी योग्य रूप निवडून तयार करता येणं गरजेचं असतं. हे काम जितकं अचूकपणे करता येईल, तितकं रासायनिक संश्लेषणावर नियंत्रण ठेवणं शक्य होतं. यालाच असममित कार्बनिक संश्लेषणाचं महत्त्व म्हणता येईल.हेन्री बी. कागान आणि केन्सो सोआय यांच्या संशोधनामुळे रासायनिक असममितता कशी निर्माण होते, हे समजून घेण्याच्या दिशेने महत्त्वाचं पाऊल पडलं. त्यांच्या कामामुळे रासायनिक प्रक्रिया अधिक नियंत्रित आणि अचूकपणे करण्याच्या शक्यता वाढल्या.याचा उपयोग केवळ औषधनिर्मितीपुरता मर्यादित नाही. कार्बनिक रसायनशास्त्रातील संशोधन आणि भविष्यात विकसित होणाऱ्या उत्पादन प्रक्रियांसाठीही हे काम महत्त्वाचा वैज्ञानिक पाया ठरतं. म्हणजेच, रेणूंची रचना आणि त्यांचं वर्तन समजून घेण्यापासून ते अधिक अचूक रासायनिक उत्पादन तयार करण्यापर्यंत या संशोधनाची उपयुक्तता पोहोचते..प्राचीन साहित्याची आधुनिक मांडणी; अॅन कार्सन यांच्या लेखनाचं वैशिष्ट्य काय?जुन्या साहित्याचा आणि आजच्या जगाचा एकमेकांशी काय संबंध असू शकतो? प्राचीन काळातील विचार, कथा आणि परंपरा आजच्या वाचकांसमोर नव्या पद्धतीने मांडता येतील का? कॅनडाच्या लेखिका अॅन कार्सन यांचं साहित्य या प्रश्नांचा विचार करायला लावतं.दोन हजार सव्वीसच्या साहित्य क्षेत्रातील नोबेल पारितोषिकासाठी अॅन कार्सन यांची निवड झाली. त्यांच्या लेखनातील धाडसी प्रयोग आणि नावीन्यपूर्ण मांडणी यांची दखल घेण्यात आली. विशेष म्हणजे, त्या प्राचीन साहित्यपरंपरेशी संवाद साधतात; पण त्याची मांडणी करताना आधुनिक साहित्याला नवं रूप देतात.कार्सन यांनी कविता लिहिणं, साहित्याचा अनुवाद करणं आणि विद्यापीठांमध्ये शिकवणं, या तिन्ही गोष्टी एकत्र केल्या. त्यांच्या लेखनात भाषेचा अभ्यास आणि शब्दांमधून नवे अर्थ शोधण्याची कवीची वृत्ती यांचा संगम दिसतो. कार्सन यांच्या मते, शब्दांच्या व्युत्पत्तीपासून! म्हणजेच, एखादा शब्द कुठून आला, त्याचा मूळ अर्थ काय होता आणि काळानुसार त्यात कोणते बदल झाले, याचा शोध घेणं हा त्यांच्या लेखनाचा महत्त्वाचा भाग आहे. शब्दांचा इतिहास, त्यातून निर्माण होणारे अर्थ आणि प्राचीन साहित्याशी साधलेला संवाद यांमधून त्या वाचकांसमोर नवा साहित्यिक अनुभव उभा करतात, हे त्यांचं वैशिष्ट्ये आहे.युद्ध आणि संघर्ष रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदा महत्त्वाचा; नवनेथेम पिल्ले यांच्या कार्याची दखलजगात कुठे युद्ध सुरू झालं, कुठे हिंसाचार वाढला किंवा कुठे मानवी हक्कांचं उल्लंघन झालं, तर अशा परिस्थितीत न्याय कसा मिळवायचा? संघर्ष थांबवण्यासाठी आणि जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करण्यासाठी कायद्याची मदत कशी घेता येईल? या प्रश्नांची उत्तरं शोधताना आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं महत्त्व लक्षात येतं.शांततेच्या नोबेल पारितोषिकासाठी नवनेथेम ‘नवी’ पिल्ले यांची निवड झाली आहे. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा प्रसार करण्यासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांची या पुरस्काराद्वारे दखल घेण्यात आली.पिल्ले यांनी ऐतिहासिक आंतरराष्ट्रीय खटल्यांमध्ये काम करताना कायदेशीर मार्गांचा वापर करून युद्धातील कृत्यं आणि हिंसा रोखण्याची शक्यता दाखवून दिली. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय कायद्याशी संबंधित संस्थांना अधिक सक्षम करण्यासाठीही त्यांनी योगदान दिलं.सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा परिणाम कसा समजणार? अर्थशास्त्रातील नोबेल विजेत्यांचं संशोधन काय सांगतं?अर्थव्यवस्थेत तेजी आणि मंदी येत असते. हे चढ-उतार कमी करून अर्थव्यवस्था स्थिर कशी ठेवता येईल, यावर संशोधन करणाऱ्या रॉबर्ट ई. हॉल आणि मायकेल वूडफर्ड यांना २०२६ चा अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला आहे. ‘मॅक्रोइकॉनॉमिक स्थिरीकरणाची सूक्ष्म-आर्थिक पायाभूत रचना’ या संशोधनासाठी त्यांना हा सन्मान देण्यात आला आहे.अर्थव्यवस्थेतील तेजी-मंदीचा परिणाम कमी करण्यासाठी सरकार आणि केंद्रीय बँका आर्थिक धोरणे आखतात. मात्र, या धोरणांचा नेमका परिणाम काय होतो, हे समजणेही तितकेच महत्त्वाचे असते. हॉल आणि वूडफर्ड यांनी विकसित केलेल्या नव्या आर्थिक प्रारूपांमुळे धोरणांचा परिणाम समजून घेणे आणि त्याचे मोजमाप करणे सोपे झाले. त्यांच्या संशोधनातून विकसित झालेली ‘न्यू केन्सियन मॉडेल्स’ आर्थिक चढ-उतारांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त ठरतात.उदाहरणार्थ, ऊर्जासंकट निर्माण झाले किंवा लोकांच्या खर्चात अचानक बदल झाला, तर त्याचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होऊ शकतो, याचा अभ्यास याच्या मदतीने करता येतो. त्यामुळे सरकार आणि केंद्रीय बँकांना योग्य आर्थिक धोरणे आखण्यास मदत होते.रॉबर्ट ई. हॉल यांचा जन्म १९४३ मध्ये झाला असून ते स्टॅनफर्ड विद्यापीठाशी संबंधित आहेत. मायकेल वूडफर्ड यांचा जन्म १९५५ मध्ये झाला असून ते कोलंबिया विद्यापीठाशी संबंधित आहेत. या पुरस्काराची एकूण रक्कम १ कोटी २० लाख स्वीडिश क्रोनर असून ती दोघांमध्ये समान वाटली जाणार आहे. एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, अर्थशास्त्रातील हा पुरस्कार नोबेल यांनी मूळतः सुरू केलेल्या पाच पुरस्कारांपैकी नाही. तो अल्फ्रेड नोबेल यांच्या स्मरणार्थ स्वीडिश रिक्सबँकेकडून दिला जातो.विज्ञानापासून अर्थशास्त्रापर्यंत; २०२६ च्या नोबेल पुरस्कारांतून जगाला काय शिकायला मिळालं?२०२६ च्या या नोबेल पुरस्कारांमधून विज्ञान, साहित्य, शांतता आणि अर्थशास्त्र अशा विविध क्षेत्रांतील महत्त्वाच्या संशोधनांचा आणि कार्याचा गौरव करण्यात आला. मेंदूतील चेतापेशींचा अभ्यास, अंतराळातील न्यूट्रिनो कणांचा शोध, रेणूंची रचना, प्राचीन साहित्याची आधुनिक मांडणी आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा प्रसार अशा विविध विषयांतील योगदानाची दखल घेतली गेली. अर्थशास्त्रातील पुरस्कारातून आर्थिक चढ-उतार समजून घेण्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले. या पुरस्कारांमुळे केवळ संशोधकांच्या कामाचा सन्मान होत नाही, तर मानवी ज्ञानाच्या सीमा विस्तारण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांकडेही जगाचे लक्ष वेधले जाते.अंतराळातून सतत वेगवेगळे कण येत असतात. त्यांपैकी काही कणांचा अभ्यास करणं अत्यंत कठीण असतं. न्यूट्रिनो हे असेच अतिसूक्ष्म मूलभूत कण आहेत. त्यांचा शोध घेणं सोपं नाही. मात्र, हे कण संशोधकांच्या हाती लागले, तर ब्रह्मांडात नेमकं काय घडतंय, याविषयी महत्त्वाची माहिती मिळू शकते.यासाठीच आयसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाळा महत्त्वाची ठरते. या वेधशाळेच्या मदतीने संशोधक दूरच्या ब्रह्मांडात घडणाऱ्या अत्यंत ऊर्जावान घटनांमधून निर्माण होणाऱ्या न्यूट्रिनो कणांचा शोध घेऊ शकतात. म्हणजेच, पृथ्वीवर राहून अंतराळातील दूरवर घडणाऱ्या घटनांचा मागोवा घेण्याची संधी मिळते.आता या कणांचा अभ्यास करून नेमकं काय समजू शकतं? ब्रह्मांडात काही अशा घटना घडतात, ज्या प्रचंड प्रमाणात ऊर्जा निर्माण करतात. या घटनांमुळे कणांना उच्च ऊर्जा मिळते. अशा घटनांना समजून घेण्यासाठी न्यूट्रिनोचा अभ्यास उपयोगी ठरतो.यातून ताऱ्यांच्या आतील प्रक्रिया, अंतराळातील प्रचंड स्फोटांसारख्या घटना आणि ब्रह्मांडात ऊर्जेचा प्रवाह कसा घडतो, याचा अधिक सखोल अभ्यास करता येतो. थोडक्यात, न्यूट्रिनोच्या अभ्यासातून विश्व कसं काम करतं, हे समजून घेण्याच्या प्रयत्नांना नवी दिशा मिळते.रसायनशास्त्रातील जुनं कोडं सुटणार? सजीवांमध्ये रेणूंच्या एकाच रूपाचं अस्तित्व का?एखाद्या गोष्टीची दोन रूपं असू शकतात, ती एकमेकांची आरशातील प्रतिबिंबंही असू शकतात. पण गंमत अशी की, ही दोन्ही रूपं दिसायला सारखी वाटली, तरी त्यांची रचना एकमेकांवर पूर्णपणे जुळत नाही. रसायनशास्त्रातही असंच एक वैशिष्ट्य आढळतं. अमिनो आम्लांसारखे अनेक रेणू एकमेकांच्या प्रतिबिंबांसारख्या दोन वेगवेगळ्या रूपांत अस्तित्वात असतात.या संबंधी विज्ञानात काही कोडी अनेक वर्षापासून होती. ही दोन रूपं उपलब्ध असताना सजीवांच्या शरीरात त्यांपैकी केवळ एकाच रूपाचा वापर का होतो? ही असममितता नेमकी कशी निर्माण झाली? अनेक वर्षांपासून रसायनशास्त्रज्ञ या प्रश्नाचं उत्तर शोधत होते.या वर्षीच्या रसायनशास्त्रातील नोबेल पारितोषिकासाठी हेन्री बी. कागान आणि केन्सो सोआय यांचा सन्मान करण्यात आला. असममित कार्बनिक संश्लेषणातील नॉन-लिनिअर परिणाम आणि ऑटोकॅटॅलिसिस यासंदर्भातील त्यांच्या संशोधनाची या पुरस्कारासाठी दखल घेण्यात आली. या दोन्ही संशोधकांना पारितोषिकाची समान विभागणी करण्यात आली असून, प्रत्येकी निम्मा वाटा मिळाला आहे.आता या संशोधनाचं महत्त्व काय? तर, रेणूंच्या दोन प्रतिबिंबवत रूपांपैकी एकाच रूपाला प्राधान्य मिळण्यामागील प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी या संशोधनाने नवा मार्ग खुला केला. सजीवांमध्ये विशिष्ट प्रकारच्या रेणूंचंच अस्तित्व का दिसतं, या दीर्घकाळ अनुत्तरित राहिलेल्या प्रश्नाचा शोध घेण्यासाठी हे संशोधन महत्त्वाचं ठरतं..Premium|Emissions Gap Report 2026 : आता खूप उशीर झालाय.. आपण पृथ्वीला वाचवू शकत नाही.! असं शास्त्रज्ञांना का वाटू लागलंय? हवामान विषयातला नवा अहवाल काय सांगतोय?.औषधाच्या परिणामामागे रेणूंची रचना!एखादं औषध किती प्रभावी ठरेल, हे कशावर अवलंबून असतं? औषधात कोणते घटक आहेत, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहेच. पण त्यासोबतच त्या औषधातील रेणूंची रचना कशी आहे, यालाही तितकंच महत्त्व आहे. कारण रेणूंची रचना बदलली, तर औषधाच्या कार्यक्षमतेवरही परिणाम होऊ शकतो.आता हे समजून घ्या. एखादा रेणू दोन प्रतिबिंबवत रूपांत अस्तित्वात असेल, तर औषधनिर्मितीसाठी त्यांपैकी योग्य रूप निवडून तयार करता येणं गरजेचं असतं. हे काम जितकं अचूकपणे करता येईल, तितकं रासायनिक संश्लेषणावर नियंत्रण ठेवणं शक्य होतं. यालाच असममित कार्बनिक संश्लेषणाचं महत्त्व म्हणता येईल.हेन्री बी. कागान आणि केन्सो सोआय यांच्या संशोधनामुळे रासायनिक असममितता कशी निर्माण होते, हे समजून घेण्याच्या दिशेने महत्त्वाचं पाऊल पडलं. त्यांच्या कामामुळे रासायनिक प्रक्रिया अधिक नियंत्रित आणि अचूकपणे करण्याच्या शक्यता वाढल्या.याचा उपयोग केवळ औषधनिर्मितीपुरता मर्यादित नाही. कार्बनिक रसायनशास्त्रातील संशोधन आणि भविष्यात विकसित होणाऱ्या उत्पादन प्रक्रियांसाठीही हे काम महत्त्वाचा वैज्ञानिक पाया ठरतं. म्हणजेच, रेणूंची रचना आणि त्यांचं वर्तन समजून घेण्यापासून ते अधिक अचूक रासायनिक उत्पादन तयार करण्यापर्यंत या संशोधनाची उपयुक्तता पोहोचते.प्राचीन साहित्याची आधुनिक मांडणी; अॅन कार्सन यांच्या लेखनाचं वैशिष्ट्य काय?जुन्या साहित्याचा आणि आजच्या जगाचा एकमेकांशी काय संबंध असू शकतो? प्राचीन काळातील विचार, कथा आणि परंपरा आजच्या वाचकांसमोर नव्या पद्धतीने मांडता येतील का? कॅनडाच्या लेखिका अॅन कार्सन यांचं साहित्य या प्रश्नांचा विचार करायला लावतं.दोन हजार सव्वीसच्या साहित्य क्षेत्रातील नोबेल पारितोषिकासाठी अॅन कार्सन यांची निवड झाली. त्यांच्या लेखनातील धाडसी प्रयोग आणि नावीन्यपूर्ण मांडणी यांची दखल घेण्यात आली. विशेष म्हणजे, त्या प्राचीन साहित्यपरंपरेशी संवाद साधतात; पण त्याची मांडणी करताना आधुनिक साहित्याला नवं रूप देतात.कार्सन यांनी कविता लिहिणं, साहित्याचा अनुवाद करणं आणि विद्यापीठांमध्ये शिकवणं, या तिन्ही गोष्टी एकत्र केल्या. त्यांच्या लेखनात भाषेचा अभ्यास आणि शब्दांमधून नवे अर्थ शोधण्याची कवीची वृत्ती यांचा संगम दिसतो. कार्सन यांच्या मते, शब्दांच्या व्युत्पत्तीपासून! म्हणजेच, एखादा शब्द कुठून आला, त्याचा मूळ अर्थ काय होता आणि काळानुसार त्यात कोणते बदल झाले, याचा शोध घेणं हा त्यांच्या लेखनाचा महत्त्वाचा भाग आहे. शब्दांचा इतिहास, त्यातून निर्माण होणारे अर्थ आणि प्राचीन साहित्याशी साधलेला संवाद यांमधून त्या वाचकांसमोर नवा साहित्यिक अनुभव उभा करतात, हे त्यांचं वैशिष्ट्ये आहे.युद्ध आणि संघर्ष रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदा महत्त्वाचा; नवनेथेम पिल्ले यांच्या कार्याची दखलजगात कुठे युद्ध सुरू झालं, कुठे हिंसाचार वाढला किंवा कुठे मानवी हक्कांचं उल्लंघन झालं, तर अशा परिस्थितीत न्याय कसा मिळवायचा? संघर्ष थांबवण्यासाठी आणि जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करण्यासाठी कायद्याची मदत कशी घेता येईल? या प्रश्नांची उत्तरं शोधताना आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं महत्त्व लक्षात येतं.शांततेच्या नोबेल पारितोषिकासाठी नवनेथेम ‘नवी’ पिल्ले यांची निवड झाली आहे. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा प्रसार करण्यासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांची या पुरस्काराद्वारे दखल घेण्यात आली.पिल्ले यांनी ऐतिहासिक आंतरराष्ट्रीय खटल्यांमध्ये काम करताना कायदेशीर मार्गांचा वापर करून युद्धातील कृत्यं आणि हिंसा रोखण्याची शक्यता दाखवून दिली. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय कायद्याशी संबंधित संस्थांना अधिक सक्षम करण्यासाठीही त्यांनी योगदान दिलं.सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा परिणाम कसा समजणार? अर्थशास्त्रातील नोबेल विजेत्यांचं संशोधन काय सांगतं?अर्थव्यवस्थेत तेजी आणि मंदी येत असते. हे चढ-उतार कमी करून अर्थव्यवस्था स्थिर कशी ठेवता येईल, यावर संशोधन करणाऱ्या रॉबर्ट ई. हॉल आणि मायकेल वूडफर्ड यांना २०२६ चा अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला आहे. ‘मॅक्रोइकॉनॉमिक स्थिरीकरणाची सूक्ष्म-आर्थिक पायाभूत रचना’ या संशोधनासाठी त्यांना हा सन्मान देण्यात आला आहे.अर्थव्यवस्थेतील तेजी-मंदीचा परिणाम कमी करण्यासाठी सरकार आणि केंद्रीय बँका आर्थिक धोरणे आखतात. मात्र, या धोरणांचा नेमका परिणाम काय होतो, हे समजणेही तितकेच महत्त्वाचे असते. हॉल आणि वूडफर्ड यांनी विकसित केलेल्या नव्या आर्थिक प्रारूपांमुळे धोरणांचा परिणाम समजून घेणे आणि त्याचे मोजमाप करणे सोपे झाले. त्यांच्या संशोधनातून विकसित झालेली ‘न्यू केन्सियन मॉडेल्स’ आर्थिक चढ-उतारांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त ठरतात.उदाहरणार्थ, ऊर्जासंकट निर्माण झाले किंवा लोकांच्या खर्चात अचानक बदल झाला, तर त्याचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होऊ शकतो, याचा अभ्यास याच्या मदतीने करता येतो. त्यामुळे सरकार आणि केंद्रीय बँकांना योग्य आर्थिक धोरणे आखण्यास मदत होते.रॉबर्ट ई. हॉल यांचा जन्म १९४३ मध्ये झाला असून ते स्टॅनफर्ड विद्यापीठाशी संबंधित आहेत. मायकेल वूडफर्ड यांचा जन्म १९५५ मध्ये झाला असून ते कोलंबिया विद्यापीठाशी संबंधित आहेत. या पुरस्काराची एकूण रक्कम १ कोटी २० लाख स्वीडिश क्रोनर असून ती दोघांमध्ये समान वाटली जाणार आहे. एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, अर्थशास्त्रातील हा पुरस्कार नोबेल यांनी मूळतः सुरू केलेल्या पाच पुरस्कारांपैकी नाही. तो अल्फ्रेड नोबेल यांच्या स्मरणार्थ स्वीडिश रिक्सबँकेकडून दिला जातो.विज्ञानापासून अर्थशास्त्रापर्यंत; २०२६ च्या नोबेल पुरस्कारांतून जगाला काय शिकायला मिळालं?२०२६ च्या या नोबेल पुरस्कारांमधून विज्ञान, साहित्य, शांतता आणि अर्थशास्त्र अशा विविध क्षेत्रांतील महत्त्वाच्या संशोधनांचा आणि कार्याचा गौरव करण्यात आला. मेंदूतील चेतापेशींचा अभ्यास, अंतराळातील न्यूट्रिनो कणांचा शोध, रेणूंची रचना, प्राचीन साहित्याची आधुनिक मांडणी आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा प्रसार अशा विविध विषयांतील योगदानाची दखल घेतली गेली. अर्थशास्त्रातील पुरस्कारातून आर्थिक चढ-उतार समजून घेण्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले. या पुरस्कारांमुळे केवळ संशोधकांच्या कामाचा सन्मान होत नाही, तर मानवी ज्ञानाच्या सीमा विस्तारण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांकडेही जगाचे लक्ष वेधले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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