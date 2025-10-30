Premium|Study Room : नोबेल साहित्य पुरस्कारविजेत्या हंगेरियन लेखकाविषयी हे माहितीय का?

Study Room

Nobel Prize in Literature 2025 : २०२५ चा नोबेल साहित्य पुरस्कार मिळवणारे हंगेरियन लेखक लास्लो क्रास्नाहोर्काई यांच्याविषयी सर्व माहिती वाचा, सकाळ स्टडी रूमच्या व्यक्तिविशेष या सदरात
László Krasznahorkai

László Krasznahorkai

स्टडीरूम
Nobel Prize Winner 2025: Exploring László Krasznahorkai: Hungary’s Voice of Despair and Hope

हंगेरियन साहित्यिक, नोबेल विजेता

नाव : लास्लो क्रास्नाहोर्काई (László Krasznahorkai ).

जन्म : ५ जानेवारी १९५४, ग्युला, हंगरी

शिक्षण : एल्टे (Eötvös Loránd University), बुडापेस्ट येथे हंगेरियन भाषा व साहित्याचा अभ्यास

nobel prize

