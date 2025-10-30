Premium|Study Room : नोबेल साहित्य पुरस्कारविजेत्या हंगेरियन लेखकाविषयी हे माहितीय का?

Nobel Prize Winner 2025: Exploring László Krasznahorkai: Hungary’s Voice of Despair and Hopeहंगेरियन साहित्यिक, नोबेल विजेतानाव : लास्लो क्रास्नाहोर्काई (László Krasznahorkai ).जन्म : ५ जानेवारी १९५४, ग्युला, हंगरीशिक्षण : एल्टे (Eötvös Loránd University), बुडापेस्ट येथे हंगेरियन भाषा व साहित्याचा अभ्यास.साहित्य व कार्य : लास्लो क्रास्नाहोर्काई हे जगविख्यात हंगेरियन लेखक आहेत. त्यांच्या लेखनशैलीत दीर्घ, गुंतागुंतीची वाक्यरचना, गहन तात्त्विकता, आणि ‘प्रलय, निराशा व कला’ यांचा अपूर्व संगम जाणवतो. त्यांच्या सर्वात प्रसिद्ध कादंबऱ्या - ‘सैतानतान्गो’ (Satantango, १९८५), ‘द मेलान्कोली ऑफ रेसिस्टन्स’ (The Melancholy of Resistance), ‘वार अॅण्ड वार’ (War & War) आणि ‘सेइओबो देअर बिलो’ (Seiobo There Below) यांची जागतिक स्तरावर प्रसिद्धी आहे. ‘सैतानतान्गो’वर गुजराती दिग्दर्शक बेला तार यांनी सात तासांची ब्लॅक अँड व्हाइट चित्रपट मालिका बनवली आहे..Premium|Study Room : आंतरराष्ट्रीय युद्धातील नैतिकता.पुरस्कार२०२५ चा नोबेल साहित्य पुरस्कार (विश्वशांती व ध्येयवादी लेखनासाठी) मॅन बुकर इंटरनॅशनल प्राइज (२०१५) बेस्ट ट्रान्सलेटेड बुक अवॉर्ड (२०१३).नॅशनल बुक अवॉर्ड (२०१९) आणि जर्मनीतील वर्षातील सर्वोत्तम पुस्तक पुरस्कार.वैशिष्ट्ये: क्रास्नाहोर्काई यांच्या लेखनात अराजक, मानवी संकट, नैतिक पतन, तत्त्वचिंतन व आशेचा गाभा असतो. ते मध्य युरोपातील आधुनिक साहित्याचे ‘महाप्रलयाचे उस्ताद’ अशी ओळख लाभली आहे. त्यांच्या साहित्याने मानवी समाज, संस्कृती, कला, आणि अस्तित्व याबद्दल विचार करायला लावले..Premium|Study Room : अपूर्णतेतील सौदर्य आणि आत्मशोध.लास्लो क्रास्नाहोर्काई हे हंगरीतील दुसरे नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेते आहेत. त्यांच्या शैलीमधील विशेषतः दीर्घ वाक्ये, गहन आशय आणि सौंदर्यात्मक शोध या आधुनिक साहित्याला नवी दिशा देतात.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.