Premium|Study Room : भौतिकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार

लेखक: अभिजीत मोदे२०२५ सालचा भौतिकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार अमेरिकेतील तीन शास्त्रज्ञांना जॉन क्लार्क, मिशेल एच. डेवोरेट आणि जॉन एम. मार्टिनिस यांना प्रदान करण्यात आला आहे. ही घोषणा रॉयल स्वीडिश अकॅडमी ऑफ सायन्सेसने केली असून हा पुरस्कार इलेक्ट्रिक सर्किटमधील 'मॅक्रोस्कोपिक क्वांटम मेकॅनिकल टनेलिंग' आणि एनर्जी क्वांटायझेशन या त्यांच्या क्रांतिकारी शोधाबद्दल देण्यात आला आहे. .नोबेल पुरस्कारासाठी मिळणारी रक्कम सुमारे ११ दशलक्ष स्वीडिश क्राउन म्हणजेच जवळपास १.२ दशलक्ष डॉलर्स आहे, ज्यात तीन विजेत्यांमध्ये वाटप केले जाईल. हा पुरस्कार १० डिसेंबर २०२५ रोजी आयोजित समारंभात देण्यात येईल. या संशोधनामुळे क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम संगणक आणि क्वांटम सेन्सर यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी नव्या मार्गाचे उद्घाटन झाले आहे..प्रमुख शोध काय होता?त्यांनी शोधलेल्या शोधामुळे क्वांटम प्रभाव याचा वापर सूक्ष्म कणांच्या पलीकडे जाऊन मोठ्या प्रमाणावर विद्युत सर्किटमध्येही होऊ शकतो हे सिद्ध झाले. क्वांटम टनेलिंग ही अशी प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये सूक्ष्म कण नुकसान न करता किंवा अडथळा ओलांडत पुढे जाऊ शकतात. पारंपारिक भौतिकशास्त्रानुसार, हे अशक्य असले तरी त्यांनी सुपरकंडक्टर वापरून तयार केलेल्या सर्किटमध्ये हे घडायला शक्य असल्याचे सिद्ध केले. विद्युत सर्किटमध्ये असलेला एक अतिशय पातळ इन्सुलेटिंग थर (अडथळा) असूनही इलेक्ट्रॉन या थरावरून 'टनलिंग' करत पुढे जात आहेत. या अनुभवामुळे मोठ्या प्रमाणावर क्वांटम नियंत्रण शक्य झाले, जे पूर्वी फक्त सूक्ष्म जगापुरते मर्यादित होते..या शोधाचे महत्त्वही क्रांतिकारी शोध क्वांटम संगणनाच्या क्षेत्रात मोलाचा टप्पा आहे कारण यामुळे क्वांटम प्रभावांना मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रित करणे शक्य झाले आहे. याचा उपयोग भविष्यातील संगणक तंत्रज्ञान, सुरक्षित संप्रेषण, आणि अतिशय संवेदनशील उपकरणे विकसित करण्यासाठी होणार आहे. यातून आपण क्वांटम संगणकांच्या अधिक वेगवान आणि प्रभावी मॉडेल्सची निर्मिती अपेक्षित करू शकतो. या संशोधनामुळे क्वांटम तंत्रज्ञानाचा वापर होणाऱ्या क्षेत्रांचाही विस्तार होण्याचा मार्ग खुलेला आहे, ज्यात वैद्यकशास्त्र, अवकाश संशोधन आणि संरक्षण क्षेत्रांतील नवकल्पना अपेक्षित आहेत..तातडीने विचार करण्याच्या गोष्टीतुमच्यासमोर एक महत्त्वाचा विषय आहे की क्वांटम प्रभाव जो आतापर्यंत अणू आणि सूक्ष्म कणांच्या जगापुरता मर्यादित होता, तो आता मोठ्या, मॅक्रोस्कोपिक प्रणालींमध्येही अनुभवता येतो. हे इतर विज्ञानशाखांसाठीही अनेक नव्या शक्यता तयार करते. मोठ्या वस्तू आणि सिस्टीममध्ये क्वांटम प्रभावाचा अभ्यास या शोधामुळे जास्त सोपा आणि परिणामकारक झाला आहे. यामुळे ज्या क्षेत्रात विज्ञान पुढे जात आहे त्यासाठी हे संशोधन भारी आधार देणार आहे. .निष्कर्ष२०२५ चा नोबेल पुरस्कार भौतिकशास्त्राच्या क्षेत्रात एक अत्यंत महत्त्वाचा पाऊल आहे ज्याने आपल्याला क्वांटम जगातील अद्भुत वर्तन मोठ्या प्रमाणावर समजण्याची आणि वापरण्याची क्षमता दिली आहे. जॉन क्लार्क, मिशेल एच. डेवोरेट आणि जॉन एम. मार्टिनिस या तिन्ही शास्त्रज्ञांनी मोठ्या सर्किटमध्ये क्वांटम टनेलिंग व ऊर्जा स्तरांच्या क्वांटीकरणाचा शोध लागवून विज्ञानाच्या इतिहासात नवे अध्याय लिहिले आहेत. .यामुळे भविष्यातील तंत्रज्ञानातील अथांग संधी निर्माण झाल्या असून जगातील अनेक क्षेत्रांमध्ये या संशोधनानं क्रांती घडवून आणण्याची शक्यता आहे.