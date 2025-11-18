Study Room

Premium|Study Room : भौतिकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार

Nobel Prize in Physics 2025: भौतिकशास्त्रातील नोबेल पुरस्काराने क्वांटम संगणक, क्रिप्टोग्राफी आणि सेन्सिंग तंत्रज्ञानासाठी नवे दरवाजे उघडले आहेत.
Quantum Technology Leaps Forward with the 2025 Nobel Discovery

Quantum Technology Leaps Forward with the 2025 Nobel Discovery

E sakal

स्टडीरूम
Updated on

लेखक: अभिजीत मोदे

२०२५ सालचा भौतिकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार अमेरिकेतील तीन शास्त्रज्ञांना जॉन क्लार्क, मिशेल एच. डेवोरेट आणि जॉन एम. मार्टिनिस यांना प्रदान करण्यात आला आहे. ही घोषणा रॉयल स्वीडिश अकॅडमी ऑफ सायन्सेसने केली असून हा पुरस्कार इलेक्ट्रिक सर्किटमधील ‘मॅक्रोस्कोपिक क्वांटम मेकॅनिकल टनेलिंग’ आणि एनर्जी क्वांटायझेशन या त्यांच्या क्रांतिकारी शोधाबद्दल देण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
UPSC
science
mpsc
nobel prize

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com