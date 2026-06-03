Premium|Study Room : असहकार आंदोलनाने भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला दिली नवी दिशा

लेखक : विपुल वाघमोडेभारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात महात्मा गांधी यांनी सुरू केलेले असहकार आंदोलन (Non-Cooperation Movement) हे भारतीय इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण पर्व मानले जाते. १९२० साली सुरू झालेल्या या आंदोलनाने भारतीय जनतेमध्ये स्वातंत्र्याची जाणीव निर्माण केली आणि ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध जनआंदोलन उभे केले. हे आंदोलन केवळ राजकीय नव्हते, तर सामाजिक, आर्थिक आणि नैतिक मूल्यांवर आधारित होते.असहकार आंदोलनाची पार्श्वभूमीपहिल्या महायुद्धानंतर भारतातील आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली होती. ब्रिटिश सरकारने भारतीयांवर अन्यायकारक कर लादले, तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणल्या. १९१९ मधील रॉलेट कायदा आणि जालियनवाला बाग हत्याकांड या घटनेमुळे भारतीय जनतेत संतापाची लाट निर्माण झाली. गांधीजींना असे वाटले की ब्रिटिश सरकार भारतीयांच्या सहकार्यामुळेच टिकून आहे; म्हणून जर भारतीयांनी सहकार्य बंद केले, तर ब्रिटिश सत्ता कोलमडेल.गांधीजींचे असहकार आंदोलनावरील विचारगांधीजींच्या मते, ‘अहिंसा आणि सत्य’ हीच संघर्षाची खरी शस्त्रे होती. त्यांनी भारतीयांना हिंसाचार न करता ब्रिटिश सत्तेला विरोध करण्याचे आवाहन केले. त्यांचे मत होते की, ‘ब्रिटिश सरकार भारतीयांच्या सहकार्यावर चालते; हे सहकार्य काढून घेतले, तर स्वराज्य प्राप्त होईल.’गांधीजींनी स्वदेशी वस्तूंचा वापर, खादी प्रचार, विदेशी वस्तूंचा बहिष्कार आणि राष्ट्रीय शिक्षण यावर भर दिला. त्यांनी लोकांना सरकारी नोकऱ्या, न्यायालये, शाळा आणि पदव्या यांचा त्याग करण्याचे आवाहन केले..Premium|Ranveer Singh FWICE non-cooperation : बंदी की कायदेशीर पेच? सिनेसंघटनांचा ‘असहकार’ आणि बॉलीवूडमधील कामगार शक्तीचे वास्तव.आंदोलनाचे प्रमुख पैलू१. विदेशी वस्तूंचा बहिष्कारभारतीयांनी इंग्रजी कापड आणि वस्तू जाळून स्वदेशीचा स्वीकार केला. खादी हे स्वाभिमानाचे प्रतीक बनले.२. शैक्षणिक बहिष्कारविद्यार्थ्यांनी सरकारी शाळा आणि महाविद्यालये सोडून राष्ट्रीय शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतला.३. न्यायालयांचा बहिष्कारअनेक वकिलांनी ब्रिटिश न्यायालयांत काम करणे बंद केले. यामुळे ब्रिटिश प्रशासनावर दबाव वाढला.४. हिंदू-मुस्लिम ऐक्यखिलाफत आंदोलन आणि असहकार आंदोलन एकत्र आल्याने हिंदू-मुस्लिम ऐक्य दृढ झाले. गांधीजींनी राष्ट्रीय एकात्मतेवर भर दिला.५. ग्रामीण जागृतीगावोगावी सभांचे आयोजन करून लोकांमध्ये स्वातंत्र्याची भावना जागृत करण्यात आली. शेतकरी, कामगार आणि सामान्य जनता आंदोलनात सहभागी झाली..आंदोलनाचा प्रभावअसहकार आंदोलनामुळे भारतीय स्वातंत्र्यलढा प्रथमच जनआंदोलन बनला. लाखो लोकांनी ब्रिटिशांविरोधात आवाज उठवला. भारतीय समाजात आत्मविश्वास आणि स्वाभिमान वाढला. ब्रिटिश सरकार हादरले आणि त्यांनी अनेक नेत्यांना अटक केली. तथापि, १९२२ मधील चौरी चौरा घटनेमध्ये हिंसाचार झाल्यानंतर गांधीजींनी आंदोलन मागे घेतले. त्यांना वाटले की आंदोलन अहिंसक राहिले नाही, त्यामुळे त्याचा नैतिक आधार कमकुवत होईल.गांधीजींच्या विचारांची आजची उपयुक्तताआजच्या काळातही गांधीजींचे अहिंसा, स्वावलंबन, सत्य आणि सामाजिक ऐक्य यांचे विचार अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. असहकार आंदोलनाने जगाला शांततामय आंदोलनाची ताकद दाखवून दिली. अनेक देशांनी गांधीजींच्या तत्त्वांचा स्वीकार केला. असहकार आंदोलन हे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील एक क्रांतिकारी पाऊल होते. गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनतेने अहिंसेच्या मार्गाने ब्रिटिश सत्तेला मोठे आव्हान दिले. या आंदोलनामुळे भारतीयांमध्ये स्वराज्याची भावना प्रबळ झाली आणि पुढील स्वातंत्र्यलढ्याला नवी दिशा मिळाली. गांधीजींचे विचार आजही समाजाला प्रेरणा देतात आणि लोकशाही मूल्यांची जपणूक करण्यास मार्गदर्शन करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.