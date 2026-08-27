Premium|Study Room : महासागरीय प्रवाह पृथ्वीच्या हवामानावर कसा परिणाम करतात?

लेखक : सागर रेपाळेमहासागरीय प्रवाह म्हणजे महासागरातील पाण्याची सतत, निश्चित दिशेने होणारी हालचाल होय. हे प्रवाह महासागरातील नद्यांप्रमाणे कार्य करतात आणि पृथ्वीच्या हवामानावर, सागरी परिसंस्थेवर तसेच मानवी जीवनावर महत्त्वपूर्ण परिणाम करतात.महासागरीय प्रवाहांवर परिणाम करणारे घटक महासागरीय प्रवाहांवर प्राथमिक आणि द्वितीयक शक्तींचा प्रभाव पडतो.प्राथमिक शक्तींमध्ये सूर्यामुळे होणारे असमान तापमान, वाऱ्यांचा दाब, गुरुत्वाकर्षण आणि कोरिओलिस बल यांचा समावेश होतो. सूर्याच्या उष्णतेमुळे विषुववृत्ताजवळील पाणी प्रसरण पावते, वारे पाण्याला विशिष्ट दिशेने ढकलतात, गुरुत्वाकर्षण पाण्याचा उतार निर्माण करते आणि कोरिओलिस बलामुळे उत्तर गोलार्धात प्रवाह उजवीकडे, तर दक्षिण गोलार्धात डावीकडे वळतात. या प्रक्रियेत महासागरात महासागरीय आवर्त (Gyres) तयार होतात.द्वितीयक शक्तींमध्ये पाण्याचे तापमान आणि क्षारता (Salinity) यांमुळे निर्माण होणाऱ्या घनतेतील फरकाचा समावेश होतो. थंड व अधिक खारट पाणी जड असल्यामुळे खाली जाते, तर उबदार व कमी खारट पाणी वर येते. यामुळे खोल पाण्याचे प्रवाह तयार होतात..Premium|Study Room : वृष्टी म्हणजे काय? जलचक्रातील महत्त्वाची प्रक्रिया.महासागरीय प्रवाहांचे प्रकारखोलीच्या आधारावर महासागरीय प्रवाह पृष्ठभागीय प्रवाह (Surface Currents) आणि खोल पाण्याचे प्रवाह (Deep Water Currents) असे दोन प्रकारचे असतात. पृष्ठभागीय प्रवाह वाऱ्यांमुळे निर्माण होतात आणि उष्णता विषुववृत्तापासून ध्रुवांकडे वाहून नेतात. खोल पाण्याचे प्रवाह तापमान व क्षारतेतील फरकामुळे (Thermohaline Circulation) निर्माण होतात. ही जागतिक 'महासागरीय कन्व्हेयर बेल्ट' प्रणाली पृथ्वीच्या हवामान, पोषकद्रव्ये आणि कार्बन चक्रासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.तापमानाच्या आधारावर महासागरीय प्रवाह उष्ण प्रवाह (Warm Currents) आणि शीत प्रवाह (Cold Currents) असे वर्गीकृत केले जातात. उष्ण प्रवाह विषुववृत्तापासून ध्रुवांकडे उष्ण पाणी वाहून नेतात, तर शीत प्रवाह ध्रुवीय प्रदेशातील थंड पाणी उष्ण प्रदेशांकडे आणतात.महासागरीय प्रवाहांचे परिणाममहासागरीय प्रवाहांचा पृथ्वीच्या हवामान, पर्जन्यमान, मत्स्यसंपत्ती, व्यापार आणि पर्यावरणावर मोठा प्रभाव पडतो. उष्ण प्रवाह ज्या प्रदेशातून वाहतात, तेथील तापमान वाढवतात, तर शीत प्रवाह तापमान कमी करतात. उदाहरणार्थ, उत्तर अटलांटिक प्रवाह (North Atlantic Drift) मुळे ब्रिटिश बेटे तुलनेने उबदार राहतात, तर पेरू (हंबोल्ट) शीत प्रवाह पेरूच्या किनारपट्टीचे तापमान कमी ठेवतो.महासागरीय प्रवाहांचा पर्जन्यावरही महत्त्वपूर्ण परिणाम होतो. उष्ण प्रवाहांवरून वाहणारे वारे अधिक आर्द्रता घेऊन येतात आणि किनारी भागात भरपूर पाऊस पाडतात. उदाहरणार्थ, उत्तर अटलांटिक प्रवाहामुळे पश्चिम युरोपच्या किनारी भागात अधिक पर्जन्य होतो. याउलट, शीत प्रवाह हवेला कोरडे बनवतात आणि पर्जन्यमान कमी करतात. त्यामुळे बेंगुएला शीत प्रवाहामुळे आफ्रिकेतील नामिब वाळवंटाच्या परिसरात अत्यल्प पाऊस पडतो.उष्ण आणि शीत प्रवाहांच्या संगमामुळे धुके (Fog) तयार होते. या धुक्यामुळे समुद्रातील दृश्यमानता कमी होते आणि जहाजांच्या वाहतुकीला धोका निर्माण होतो. पूर्वी अशा धुक्यामुळे अनेक जहाजांचे हिमनगांवर धडकून अपघात झाले आहेत..महासागरीय प्रवाह समृद्ध मत्स्य क्षेत्रे (Fishing Grounds) निर्माण करण्यास मदत करतात. उष्ण आणि शीत प्रवाहांच्या संगमामुळे प्लँक्टन मोठ्या प्रमाणात वाढतात. प्लँक्टन हे माशांचे मुख्य अन्न असल्यामुळे अशा भागांत मत्स्यसंपत्ती विपुल प्रमाणात आढळते.शीत महासागरीय प्रवाहांचा वाळवंट निर्मितीतही महत्त्वाचा वाटा असतो. उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशांच्या पश्चिम किनाऱ्यांवर वाहणारे शीत प्रवाह हवेला कोरडे करतात. त्यामुळे धुके असले तरी पर्जन्य कमी पडतो आणि कालांतराने वाळवंटांची निर्मिती होते.महासागरीय प्रवाह व्यापार आणि नौकानयनासाठीही उपयुक्त ठरतात. जहाजे प्रवाहांच्या दिशेने प्रवास केल्यास वेळ आणि इंधनाची बचत होते. तसेच युरोपमधील अनेक बंदरे उष्ण प्रवाहांमुळे हिवाळ्यातही बर्फमुक्त राहतात. त्यामुळे वर्षभर व्यापार सुरळीत सुरू राहतो.काही वेळा उष्ण आणि शीत प्रवाहांच्या संगमामुळे तीव्र वादळे आणि चक्रीवादळे निर्माण होतात. उदाहरणार्थ, अमेरिकेच्या पूर्व किनाऱ्याजवळ गल्फ स्ट्रीम (Gulf Stream) आणि लॅब्राडोर शीत प्रवाह (Labrador Current) यांच्या संगमामुळे हरिकेनसारखी शक्तिशाली वादळे निर्माण होण्यास पोषक परिस्थिती तयार होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.