Premium|Study Room : पोक्सो कायदा : सर्वसमावेशक आणि लैंगिक समानता

लेखक : सचिन शिंदे१८ ऑगस्ट २०२५ रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका ५२ वर्षीय महिलेची याचिका फेटाळली. या महिलेवर एका अल्पवयीन मुलाच्या पालकांनी पोक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत लैंगिक शोषणाची तक्रार दाखल केली होती. न्यायालयाने कायद्यातील तरतुदी पुरुष आणि महिला दोघांनाही लागू होत असल्याने, हा कायदा ''लिंग-भेद-रहित'' (Gender-Neutral) असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण यादरम्यान नोंदवले. या लेखाच्या माध्यमातून पोक्सो कायद्याची वैशिष्ट्य़े आणि तरतुदी समजून घेऊया..पोक्सो कायदा म्हणजे काय?बालकांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण (Protection of Children from Sexual Offences - POCSO) कायदा हा १९ जून २०१२ रोजी भारतीय संसदेने संमत केला आणि १४ नोव्हेंबर २०१२ पासून तो देशभरात लागू झाला. १८ वर्षांखालील मुला-मुलींना लैंगिक अत्याचार, लैंगिक छळ, लैंगिक शोषण आणि अश्लील चित्रफितींसारख्या गंभीर गुन्ह्यांपासून संरक्षण देणे, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. संयुक्त राष्ट्र बालहक्क परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार भारताने हा विशेष कायदा तयार केला आहे..Premium|Study Room : भारताच्या अणुउर्जा धोरणाचे भविष्य काय ?.कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्येपोक्सो कायद्याचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य़ म्हणजे तो ''लिंग-भेद-रहित'' (Gender-Neutral) आहे. याचा अर्थ, तो मुलगा असो वा मुलगी, दोघांनाही समान संरक्षण देतो.या कायद्यात बालकांवरील लैंगिक छळाच्या विविध प्रकारांची (उदा. भेदक आणि अभेदक लैंगिक अत्याचार, लैंगिक छळ, अश्लील चित्रण) स्पष्ट व्याख्या देण्यात आली आहे. न्यायप्रक्रियेत बालकांवर कोणताही नकारात्मक मानसिक परिणाम होऊ नये यासाठी, तपासणीच्या प्रत्येक टप्प्यावर पोलिसांना ''बालकांचे संरक्षक'' म्हणून संवेदनशील भूमिका बजावण्याची तरतूद आहे.यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करून प्रकरणे एक वर्षाच्या आत निकाली काढण्याची व्यवस्था आहे.याशिवाय, बालकांचे हक्क जपण्यासाठी आणि त्यांना सुरक्षित वातावरण देण्यासाठी कायदा गोपनीयतेचे पालन करण्यावर भर देतो.केंद्र सरकार आणि बाल अधिकार संरक्षण आयोगाची जबाबदारीदेखील निश्चित करण्यात आली आहे..Premium|Study Room : औद्योगिक क्रांतीची ऐतिहासिक प्रक्रिया.पोक्सो कायद्यातील प्रमुख तरतूदीपोक्सो कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींमध्ये दोषी सिद्ध झालेल्या आरोपींसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. आरोपी कोणत्याही लिंगाचा असो, त्याच्यावर लैंगिक अत्याचाराचे आरोप लावले जाऊ शकतात. मुलाचे वय, त्याची मानसिक स्थिती आणि विश्वासार्ह संबंध (उदा. शिक्षक, पोलीस, डॉक्टर) असल्यास शिक्षेची तीव्रता वाढवली जाते. केस दाखल करणे, तपास करणे आणि शिक्षा देताना मुलाच्या मर्यादा आणि गोपनीयतेची काळजी घेणे अनिवार्य आहे. तसेच, जर कोणी खोट्या किंवा बदनामी करण्याच्या उद्देशाने तक्रार दाखल केल्यास, त्यावरही शिक्षेची तरतूद आहे. लैंगिक अत्याचाराचे बळी ठरलेल्या बालकांना मानसिक, सामाजिक आणि वैद्यकीय मदत मिळणे आवश्यक आहे..Premium|Study Room : जिल्ह्यात पूर आलेला असताना निधीचा गैरव्यवहार झाल्यास काय कराल?.कायद्यातील उणिवा आणि आव्हानेपोक्सो कायदा पुरोगामी आणि व्यापक असला तरी, त्यात काही उणिवा आजही जाणवतात. अनेकदा तपास यंत्रणांचा निष्काळजीपणा, न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब आणि पोलिस व वकिलांमधील संवेदनशीलतेचा अभाव ही प्रमुख आव्हाने आहेत. बालकांच्या पुनर्वसनासाठीच्या सुविधा अपुऱ्या आहेत. खोट्या तक्रारी दाखल करण्याचे प्रमाण आणि ग्रामीण भागात कायद्याविषयी जागरूकतेचा अभाव दिसून येतो. तसेच, अनेकदा मुलांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन होते किंवा तपास करणाऱ्यांचे वर्तन अपमानकारक असते..अपेक्षित सुधारणा आणि पुढील वाटचालकायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढील सुधारणा करणे आवश्यक आहे तपास प्रक्रियेत संवेदनशील अधिकारी नेमावेत. बाल न्यायालयांची संख्या वाढवावी. बालकांच्या पुनर्वसनासाठी सक्षम सुविधा उपलब्ध कराव्यात. कायदा आणि बालहक्कांबद्दल शिक्षण व जनजागृती मोहीम प्रभावीपणे राबवावी. खोट्या तक्रारींचा सामना करण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्यात. सर्व स्तरांवर बालकांची गोपनीयता जपली जावी..कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयाने कायद्याची ''लिंग-भेद-रहित'' भूमिका पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. यातून, मुलांच्या सर्वांगीण संरक्षणासाठी शासन, समाज आणि न्यायव्यवस्था यांनी एकत्रितपणे काम करणे किती आवश्यक आहे, हे स्पष्ट होते.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.