Premium|Study Room : नव्या जगाचा शोध घेत नवनिर्मिती करणारा ‘विचार’..!

लेखक - श्रीकांत जाधवमनुष्याच्या संपूर्ण सभ्यतेचा पाया हा विचारात दडलेला आहे. विचार केवळ निरीक्षणापुरते मर्यादित नसतात, ते वास्तवाचा शोध घेतात आणि नव्या जगाची निर्मिती घडवतात. जॉन मिल्टन म्हणतो, “मन हे स्वतःचेच जग आहे; स्वतःच्या सामर्थ्याने ते नरकाला स्वर्ग, आणि स्वर्गाला नरक करून टाकते.” या वाक्यात विचारांची ताकद, त्यांच्या सर्जनशीलतेची आणि विध्वंसकतेची दोन्ही रूपं अधोरेखित होतात. मानवाला इतर प्राण्यांपासून वेगळं करणारी खरी देणगी म्हणजे विचार करण्याची, प्रश्न विचारण्याची आणि विश्वाला नव्याने घडवण्याची त्याची क्षमता. या क्षमतेमुळेच तो गुहेतून बाहेर आला, महासागर पार करत गेला, अवकाश जिंकण्याचे धाडस केले. सभ्यता उभारणारे आणि नष्ट करणारे एकच साधन असेल, तर ते म्हणजे विचार..विचारांचा वारसा आणि शोधइतिहासात पाहिले, तर प्रत्येक मोठी पायरी ही विचारांपासूनच सुरू झाली आहे. बाह्य जगाकडे मानवी डोळ्यांनी केवळ पाहिले नाही, तर त्यामागचे गूढ उलगडण्याचा प्रयत्न केला. सुर्य, चंद्र, तारे यांच्या रहस्यांचा धांडोळा घेताना खगोलशास्त्राचा जन्म झाला. निसर्गाच्या बदलत्या रूपाने औषधोपचार आणि वैद्यकशास्त्र पुढे आले. समाजात अन्याय आणि असमानता दिसली, तेव्हा समानतेचे, सुधारणांचे सिद्धांत रुजले..Premium|Study Room: राजा राममोहन रॉय आणि रविंद्रनाथ टागोर यांचे कार्य.भारतीय परंपरेत या ज्ञानपरंपरेचा वारसा अधिकच समृद्ध आहे. आर्यभट्टांच्या गणितीय सूत्रांनी जगाला दिशा दिली. चरकसंहितेने औषधोपचाराचा पाया रचला. कणादांच्या अणुवाद सिद्धांताने आधुनिक भौतिकशास्त्राची बीजे रोवली. बुद्धांनी दुःखमुक्तीचा मार्ग दाखवला, तर शंकराचार्यांनी आत्मा आणि विश्वाच्या अद्वैताचा शोध घेतला. हे विचार केवळ निव्वळ मांडले नाहीत, तर त्यांनी लाखो लोकांना नवीन चेतना दिली..नव्या जगाची निर्मितीविचार केवळ निरीक्षणापुरते मर्यादित नाहीत, त्यांच्यात जग बदलण्याची ताकद असते. आज लोकशाही, विज्ञानातील प्रगती, आपली जीवनशैली हे सर्व कधीकाळी फक्त कल्पनेत होतं. लोकशाही ही संकल्पना एखाद्या काळी दूरच्या स्वप्नासारखी होती, पण आज ती स्वतःला सर्वात मोठ्या मूल्यव्यवस्थेच्या रूपात सिद्ध करते. भारताच्या संविधानात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा ठसा स्पष्ट दिसतो. त्यांनी सांगितलेले ‘मनाची लागवड’ हे विधान म्हणजेच विचारांची खरी ताकद..Premium|Study Room: भूखंड वहन सिद्धांत म्हणजे काय? पृथ्वीच्या पोटातील घडामोडींसाठी तो का महत्त्वाचा ठरतो?.विज्ञानाची कथा ही देखील विचारांचीच आहे. राइट बंधूंच्या उड्डाणाच्या स्वप्नाने जग बदलले. स्टीव्ह जॉब्सने फोन जीवनाच्या केंद्रस्थानी येईल असा विचार केला आणि स्मार्टफोन आधुनिक जीवनाचा अविभाज्य भाग ठरला. सामाजिक क्रांतींनाही विचारांचा पाया लागतो. गुलामगिरीविरोधी आंदोलनात सर्व माणसाच्या समानतेच्या संकल्पनेने क्रांती घडवली. स्त्रीवादी विचारसरणीमुळे समाजाच्या रचनेत नवी समता निर्माण झाली.भारताचा अनुभव तर याची साक्ष देतो. गांधीजींच्या अहिंसेच्या विचारांनी स्वातंत्र्यलढ्याची दिशा ठरवली. सावित्रीबाई फुले यांच्या विचारांनी स्त्रीशिक्षणास चालना मिळाली. स्वामी विवेकानंदांनी अध्यात्म आणि राष्ट्रवाद एकत्रित करून युवकांना आत्मविश्वास दिला. आज हवामान बदलाविरुद्धच्या चळवळी, मानसिक आरोग्याविषयीचे जागरण, LGBTQ+ समुदायाच्या हक्कांसाठीचे प्रयत्न हे सर्व आधुनिक समाजावर विचारांचा प्रभाव अधोरेखित करतात..विचारांचे धोके आणि जबाबदारीविचारांचे दुसरे रूप मात्र आपण दुर्लक्षित करू शकत नाही. जे विचार निर्मिती करतात, तेच नाशाचाही पाया घालतात. नाझीवाद, वांशिक श्रेष्ठता, दहशतवाद हे सगळे विचारांपासूनच जन्मले. एका चुकीच्या विचारसरणीने मानवतेला किती भयंकर किंमत मोजायला लावली, याची साक्ष दुसऱ्या महायुद्धातील होलोकॉस्ट देतो. जातीय वर्चस्वाच्या किंवा धार्मिक अतिरेकी विचारांनी समाज पिळवटून जातो..आजच्या डिजिटल युगात विचारांची जबाबदारी अधिक महत्त्वाची आहे. माहितीच्या झपाट्याने प्रसारामुळे चुकीचे आणि भ्रामक विचार नागरिकांना गोंधळात टाकतात. फेक न्यूज, अफवा, प्रोपगंडा हे समाजाचे तुकडे करतात. म्हणूनच समीक्षात्मक दृष्टिकोन रुजवणे, प्रश्न विचारणे, पडताळणी करणे, पर्यायांचा विचार करणे या सवयी अत्यावश्यक आहेत. विचार म्हणजे अग्नीप्रमाणे असतो. त्यातून प्रकाश आणि उब मिळते, पण आटोक्यात नसेल तर तो घरं जाळतो. म्हणूनच विचारांवर बंधन नव्हे, जबाबदार विचारसरणी हीच समाजासाठी आवश्यक आहे..Premium|study Room : वनतारा प्रकरण आणि प्राण्यांचे हक्क.वैयक्तिक जीवनातील विचारांचे स्थानविचारांचा प्रभाव केवळ समाजावरच नाही, तर माणसाच्या वैयक्तिक जीवनावरही होतो. सकारात्मक विचार मनुष्याला आत्मविश्वास देतात, आशावाद निर्माण करतात. नकारात्मक विचारांमुळे निराशा पसरते. आधुनिक मानसोपचारसुद्धा या तत्त्वावर आधारलेले आहेत. ‘कॉग्निटिव्ह बिहेविअरल थेरपी’ (CBT) म्हणजेच विचार बदलले की जीवनाला नवा दृष्टिकोन मिळतो या संकल्पनेवर आधारित आहे.भारतीय अध्यात्म परंपरेने तर विचारांच्या शक्तीवरच भर दिला आहे. भगवद्गीतेत सांगितले आहे ‘मनावर विजय मिळवला तर संपूर्ण विश्व जिंकले जाते’. बुद्धांच्या शिकवणीतही ‘आपले विचार आपले अस्तित्व ठरवतात’, असा बोध दिला आहे. धम्मपदात स्पष्ट म्हटले आहे की, ‘आपण जसे विचार करतो, तसेच होतो.’भारत आज परिवर्तनाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था, हरितऊर्जा धोरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि स्टार्टअप्सचा उदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण यांसारखी स्वप्ने प्रत्यक्षात येत आहेत. ह्या सगळ्याच्या पाठीमागे विचार आहेत. मात्र हे विचार न्याय्य, जबाबदार आणि सर्वसमावेशक असले, तरच हा विकास टिकाऊ असेल. अन्यथा चुकीच्या विचारसरणीमुळे प्रगती थांबण्याचा धोका संभवतो..Premium| Study Room : जीएसटी दरात कपात २०२५, काय स्वस्त, काय महाग?.विचारांचे प्रतिबिंब आणि निष्कर्षमानवाच्या इतिहासाचा प्रत्येक टप्पा हा त्याच्या विचारांचा पुरावा आहे. विज्ञानापासून समाजक्रांतीपर्यंत, कलेपासून राजकारणापर्यंत सर्वकाही विचारांवर उभे आहे. विचारांनी माणसाला उंच शिखरांवर नेलं, पण त्याच वेळी पाताळात ढकललेलेही दाखवले आहे. त्यामुळे आजच्या गतीमान, सरमिसळ झालेल्या समाजात सर्वात महत्त्वाची गरज आहे ती जबाबदार विचारांची.डिजिटल माध्यमांच्या कोलाहलात, अफवांच्या धुरळ्यात आणि राजकीय-धार्मिक गोंधळात शांत, समर्पक आणि समीक्षात्मक विचार करणे म्हणजे समाजाला दिलेली खरी सेवा. शेवटी प्रश्न एकच आहे, आपण कोणते विचार पेरतो? कारण मानवाने जपलेले विचारच त्याचे उद्याचे जग घडवतात.. 