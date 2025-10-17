Premium| Study Room :प्रार्थना समाज व आर्य समाजाचा वारसा

How Reform Movements Transformed India’s Social and Religious Landscapeलेखक : विपुल वाघमोडेआत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानडे आणि स्वामी दयानंद सरस्वती यांसारख्या सुधारकांनी अंधश्रद्धा, जातीभेद, स्त्री-पुरुष असमानता आणि रूढ प्रथांविरुद्ध ठाम भूमिका घेत समाजाला तर्क, शिक्षण आणि नीतिमत्तेचा मार्ग दाखवला. प्रार्थना समाज आणि आर्य समाज यांच्या विचारसरणीने भारतीय नवजागरणाला दिशा दिली आणि आधुनिक भारताच्या सामाजिक घडणीत महत्त्वाचा वाटा उचलला.प्रार्थना समाजप्रार्थना समाज ही महाराष्ट्रातील एक ऐतिहासिक सामाजिक आणि धार्मिक सुधारणा चळवळ होती, ज्याची स्थापना आत्माराम पांडुरंग यांनी १८६७ मध्ये केली होती. या संस्थेने भारतीय समाजाच्या अनेक रूढी, अज्ञान आणि जातीभेदांना विरोध करून समाज सुधारणेच्या दृष्टीने क्रांतिकारी विचार प्रवाहित केले..स्थापनेचा इतिहासप्रार्थना समाजाच्या स्थापनेमध्ये आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर यांचा मोलाचा वाटा होता. या संस्थेचे मूळ ब्राह्मो समाजाच्या सुधारवादी प्रवाहात आहे. समाजाचा उद्देश लोकांना एका देवावर विश्वास ठेवणे, त्याची उपासना करणे आणि धार्मिक अंधश्रद्धांना दूर करणे हा होता..Premium|study Room : भारताची दारिद्र्यरेषा पुन्हा मोजली जातेय का? रिझर्व्ह बँकेचा ताजा अहवाल काय सांगतोय?.मुख्य विचारधारा व तत्त्वेएकेश्वरवाद : सर्व मानवांनी एका, निराकार देवाची उपासना करावी, मूर्तिपूजेला विरोध करावा.जातिव्यवस्थेचा निषेध : प्रत्येक व्यक्ती समान आहे, कुणीच जन्मामुळे श्रेष्ठ नाही.स्त्री शिक्षण व विधवा पुनर्विवाह : समाजाने स्त्री शिक्षणाची आणि विधवा पुनर्विवाहाची चळवळ उभारली. महिलांना समान हक्क द्यावे यावर समाजाचा कटाक्ष होता.बालविवाहाचा निषेध : बालविवाह या रूढीला विरोध केला आणि विवाहाची किमान वयोमर्यादा वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले.अंधश्रद्धा/रूढींचा विरोध : तर्कशुद्ध विचारांना प्रोत्साहन, अज्ञान, अंधश्रद्धा यांवर आक्रमक विरोध.सर्व धर्मांमध्ये बंधुता : सर्व धर्मांची समानता व सहिष्णुता वाढावी हा हेतू.शिक्षण प्रसार : स्त्रिया आणि मागासवर्गीयांसाठी शिक्षणाची सोय केली, अनेक शाळा, आश्रम स्थापले..सामाजिक दृष्टीकोन व कार्यप्रार्थना समाजाने समाजातील विधवा, दलित, महिला यांच्या उन्नतीसाठी अनाथाश्रम, विधवा पुनर्विवाह संस्था, शाळा आणि मोफत आरोग्य सेवा सुरू केल्या. समाजाने आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहनासह हिच्या विरोधातील संघर्ष केला. समाजाचे विचार म्हणजे आधुनिकता, तर्कशुद्धता, नीतिमत्ता आणि सुलभी धार्मिक आचार.वारसा आणि प्रभावप्रार्थना समाजाने महाराष्ट्रात जातीभेद, अंधश्रद्धा, मुलींवरील अन्याय, बालविवाह, आणि सामाजिक विषमता यावर प्रभावी उपाययोजना आणल्या. महात्मा गांधी, विनोबा भावे अशा अनेक विचारवंतांनी ह्या संस्थेच्या विचारांना पुढे नेले. त्याचा वारसा आजही महाराष्ट्रातील अनेक सामाजिक सुधारणांमध्ये दिसतो..आर्य समाजआर्य समाज हा स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी १८७५ साली मुंबई येथे स्थापन केलेली एक प्रभावशाली धार्मिक आणि सामाजिक सुधारणा चळवळ आहे. आर्य समाजाने वेदाधारित धर्मशुद्धतेवर, जातीभेद निर्मूलनावर आणि सामाजिक सुधारणांवर भर दिला. भारतातील धर्म, समाज आणि शिक्षण जीवनात आर्य समाजाने क्रांतिकारी बदल घडवून आणले आहेत..स्थापना आणि इतिहासआर्य समाजाची स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी ‘वेदांकडे परत चला’ (Back to the Vedas) या घोषणेसह केली. त्यांनी अंधश्रद्धा, मूर्तिपूजा, जातिभेद, बालविवाह, लिंगभेद, सतीप्रथा आणि सामाजिक कुप्रथा यांचा निषेध केला. महाराष्ट्रात आर्य समाजाची मूळ शाखा असली तरी समाजाच्या कार्याचा प्रभाव मुख्यत्वे उत्तर भारतावर अधिक दिसतो..Premium|Study Room : ढगफुटी आणि परिणाम.मुख्य तत्त्वे आणि विचारसरणीएकेश्वरवाद : आर्य समाजाला एका निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वत्रविद्यमान अशा परमेश्वराची उपासना मान्य आहे.वेदांचे प्रमाण : वेद हेच अंतिम आणि प्रेरणादायी धर्मग्रंथ आहेत; पौराणिक ग्रंथ, मूर्तिपूजा नाकारली जाते.जातिभेदाला विरोध : ‘गुणकर्मविभागशः’ म्हणजेच फक्त गुण आणि कर्मावर आधारित समाजरचना जातिभेद, अस्पृश्यता यांचा निषेध.स्त्री-पुरुष समानता : मुलींचे शिक्षण, विधवा-विवाह, प्रौढविवाह, स्त्रियांच्या हक्कांना प्रोत्साहन; बालविवाह, सतीप्रथा आणि अन्य अन्यायकारी प्रथांचा विरोध.शिक्षण आणि समाजहित : विद्यार्थ्यांसाठी शाळा, ग्रंथालये, आश्रम, महिला-पुरुष सर्वांसाठी शिक्षणाचा प्रसार.अंधश्रद्धा व कर्मकांडाचा विरोध : श्राद्ध, प्रेतभोजन, प्रपंच व हवं तिथे जावून पूजा करणे अशा गोष्टींचा निषेध.शुद्धी चळवळ : ख्रिस्ती, मुस्लीम अथवा इतर धर्मांतील लोकांचे हिंदू धर्मात पुनःप्रवेश (शुद्धी) करण्यासाठीचा कार्यक्रम..सामाजिक कार्य आणि प्रभावआर्य समाजाने विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षण, बालक विवाह प्रतिबंध, अस्पृश्य निवारण, आंतरजातीय विवाह, गरिबांसाठी मदतीच्या चळवळी, अनाथालये, शाळा, आणि समाजोपयोगी कार्य मोठ्या प्रमाणावर केले. समाजाच्या सदस्यांनी अज्ञानी, गरीब, उपेक्षित, पीडित यांसाठी वेळोवेळी सेवेचे कार्य हाती घेतले.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.