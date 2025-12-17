Premium|Study Room : वैयक्तिक हितापेक्षा विवेकी स्वार्थ महत्त्वाचा..!

Study Room

निखिल वांधे

प्राचीन ग्रीसमध्ये एका शेतकऱ्याने एक युक्ती केली. त्याने गावाच्या सामुदायिक पाटाचे पाणी केवळ स्वतःच्या शेताकडे वळवले. याचा परिणाम असा झाला की, त्याचे पीक अतिशय जोमाने बहरले, परंतु त्याच्या शेजाऱ्यांची पिके मात्र पाण्याअभावी करपून गेली. त्या शेतकऱ्याची वैयक्तिक भरभराट झाली खरी, पण गाव मात्र संकटात सापडले. अन्नाचा तुटवडा निर्माण झाला, सामाजिक सलोखा बिघडला आणि शेवटी संपूर्ण समाजच कमकुवत झाला. ही जुनी कथा मानवी संस्कृतीतील एका सनातन संघर्षावर बोट ठेवते. तो संघर्ष म्हणजे, वैयक्तिक फायदा आणि सामाजिक कल्याण यांमधील तणाव. हा निबंध आर्थिक, पर्यावरणीय आणि सामाजिक स्तरांवर हेच तपासतो की, कसे एका व्यक्तीचे ‘शहाणपण’ संपूर्ण समाजासाठी ‘मूर्खपणा’ ठरू शकते. त्याच वेळी, समाजाच्या प्रगतीत व्यक्तीच्या उत्कृष्टतेचे महत्त्वही हा निबंध प्रकाश टाकतो.

