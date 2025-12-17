Premium|Study Room : वैयक्तिक हितापेक्षा विवेकी स्वार्थ महत्त्वाचा..!

निखिल वांधेप्राचीन ग्रीसमध्ये एका शेतकऱ्याने एक युक्ती केली. त्याने गावाच्या सामुदायिक पाटाचे पाणी केवळ स्वतःच्या शेताकडे वळवले. याचा परिणाम असा झाला की, त्याचे पीक अतिशय जोमाने बहरले, परंतु त्याच्या शेजाऱ्यांची पिके मात्र पाण्याअभावी करपून गेली. त्या शेतकऱ्याची वैयक्तिक भरभराट झाली खरी, पण गाव मात्र संकटात सापडले. अन्नाचा तुटवडा निर्माण झाला, सामाजिक सलोखा बिघडला आणि शेवटी संपूर्ण समाजच कमकुवत झाला. ही जुनी कथा मानवी संस्कृतीतील एका सनातन संघर्षावर बोट ठेवते. तो संघर्ष म्हणजे, वैयक्तिक फायदा आणि सामाजिक कल्याण यांमधील तणाव. हा निबंध आर्थिक, पर्यावरणीय आणि सामाजिक स्तरांवर हेच तपासतो की, कसे एका व्यक्तीचे ‘शहाणपण’ संपूर्ण समाजासाठी ‘मूर्खपणा’ ठरू शकते. त्याच वेळी, समाजाच्या प्रगतीत व्यक्तीच्या उत्कृष्टतेचे महत्त्वही हा निबंध प्रकाश टाकतो..आर्थिक विरोधाभास : वैयक्तिक शहाणपण, सामूहिक आपत्ती२००८ चे जागतिक आर्थिक संकट हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. बँकांनी नफा वाढवण्यासाठी अतिशय जोखीम असलेली कर्जे दिली. प्रत्येक बँकेचा हा निर्णय वैयक्तिकरित्या योग्य वाटत होता. जास्त परतावा, स्पर्धेतील फायदा आणि भागधारकांचा नफा. पण, सर्वांच्या या एकत्रित वागण्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठे संकट आले. जागतिक विकासदरातून २ ट्रिलियन डॉलर्स नाहीसे झाले आणि जागतिक बँकेच्या मते ६.४ कोटी लोक गरिबीत लोटले गेले.भारताच्या बँकिंग क्षेत्राची स्थितीही यासारखीच आहे. २०१८ मध्ये बुडीत कर्जांचा (NPA) आकडा १०.३६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला होता. बाजारातील वाटा मिळवण्यासाठी बँकांनी आक्रमकपणे कर्जे दिली. विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी यांच्यासारख्या उद्योगपतींना मुक्तहस्ते कर्ज देणे, हा प्रत्येक बँकेचा वैयक्तिक निर्णय होता. पण, एकत्रितपणे त्यामुळे मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आणि सरकारी मदतीची गरज भासली.करचोरी (Tax Evasion) हे याचे दुसरे महत्त्वाचे उदाहरण. कर न भरणे हे एका व्यक्तीसाठी फायद्याचे वाटू शकते. स्वतःचे पैसे वाचतात आणि इतरांनी भरलेल्या करातून चालणाऱ्या सुविधाही मिळतात. ‘टॅक्स जस्टिस नेटवर्क’च्या मते, करचोरीमुळे भारताचे दरवर्षी सुमारे १०.३ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होते. जर प्रत्येकानेच असा विचार केला, तर सरकारचे उत्पन्न थांबेल आणि समाज कोलमडून पडेल. २०१९-२० मध्ये फक्त १.४६% भारतीयांनी प्राप्तीकर भरला. हे दर्शवते की, अनेक लोक वैयक्तिक संपत्ती वाढवतात, पण त्यामुळे सार्वजनिक कल्याणाचे मोठे नुकसान होते..Premium|Study Room : MPSC-UPSC : संपूर्ण परीक्षण व प्रश्नोत्तरे संच.पर्यावरणीय संकट : सामायिक साधनसंपत्तीचा ऱ्हासगॅरेट हार्डिन यांनी १९६८ मध्ये ‘द ट्रॅजेडी ऑफ द कॉमन्स’ या निबंधातून एक महत्त्वाचा विचार मांडला. जेव्हा प्रत्येकजण सामायिक जमिनीवर आपली जास्तीची गुरे चरायला सोडतो, तेव्हा त्या जमिनीचा नाश होतो. आजचे हवामान बदल हे याचेच जागतिक रूप आहे. जीवाश्म इंधनाचा (Fossil Fuels) वापर करणे एका व्यक्तीसाठी सोयीचे आणि आर्थिकदृष्ट्या फायद्याचे आहे. पण, सर्वांच्या या कृतीमुळे वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण ४१९ पीपीएमपर्यंत वाढले आहे. यामुळे जागतिक तापमान १.५ अंशांनी वाढून भयानक परिणाम होतील, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.भारतातील भूजल उपसा याचे जळजळीत वास्तव मांडतो. शेतकऱ्यांसाठी आपल्या शेतात खोलवर बोअरवेल खणणे फायद्याचे वाटते. तरीही, भारत दरवर्षी २५३ अब्ज घनमीटर भूजल उपसतो, जे जागतिक प्रमाणाच्या २५% आहे. परिणामी, पंजाबमधील ७८% भूजल साठे धोक्यात आले आहेत. एका शेतकऱ्याचा वैयक्तिकरीत्या योग्य निर्णय सर्वांच्या पाण्याचा साठा संपवतो.दिल्लीतील वायू प्रदूषणही हेच सांगते. स्वतःची गाडी वापरणे सोयीचे आहे, पिकांची धाटे (Parali) जाळणे शेतकऱ्याचा खर्च वाचवते आणि प्रदूषण नियंत्रणाचे नियम पाळणे उद्योजकाचा नफा वाढवते. पण एकत्रितपणे, दिल्लीचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) ४०० च्या वर जातो. ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट’च्या मते, यामुळे दरवर्षी सुमारे ३०,००० लोकांचा अकाली मृत्यू होतो..सामाजिक वीण : विषमता आणि विश्वासाचा ऱ्हासजेव्हा केवळ स्वतःच्या फायद्याचा अतिविचार केला जातो, तेव्हा समाजाची वीण उसवते. ‘ऑक्सफॅम’च्या २०२३ च्या अहवालानुसार, भारतातील १% श्रीमंतांकडे देशाची ४०.५% संपत्ती आहे, तर खालच्या ५०% लोकांकडे केवळ ३% संपत्ती आहे. वैयक्तिकरित्या श्रीमंत होणे योग्य वाटले तरी, अशा विषमतेमुळे १९ कोटी भारतीय उपाशी झोपतात, हे वास्तव आहे.कोविड-१९ च्या दुसऱ्या लाटेत अनेकांनी ऑक्सिजन सिलिंडर आणि औषधांचा साठा केला. स्वतःचा जीव वाचवणे हे तर्कसंगत होते, पण या साठेबाजीमुळे तुटवडा निर्माण झाला आणि हजारो लोकांचे नाहक बळी गेले. वैयक्तिक भीतीमुळे सामूहिक आरोग्य व्यवस्था कोलमडली.अन्नातील भेसळ हे तर गुन्हेगारी स्वरूपाचे उदाहरण आहे. दुधात युरिया मिसळून नफा कमवणे व्यापाऱ्याला फायद्याचे वाटते. पण, अन्न सुरक्षा प्राधिकरणानुसार जवळपास २०% अन्न नमुने निकृष्ट असतात. एकाची नफेखोरी समाजाचे आरोग्य बिघडवते.गेम थिअरीमधील ‘प्रिझनर्स डायलेमा’ (Prisoner's Dilemma) हेच सांगते की, वैयक्तिकरित्या योग्य वाटणारे निर्णय शेवटी सर्वांचे नुकसान करतात. भारतातील परीक्षांमधील कॉपीचे उदाहरण घ्या. एका विद्यार्थ्याने कॉपी करून पास होणे त्याला फायद्याचे ठरेल, पण जर हे सर्वांनीच केले, तर गुणवत्तेचा आणि शिक्षण संस्थांचा दर्जा रसातळाला जाईल..Premium|Bonded Labour System Maharashtra : जेव्हा कर्तव्यभावना जागृत होते .वैयक्तिक गुणवत्ता आणि प्रगतीअर्थात, वैयक्तिक प्रगतीला पूर्णपणे नाकारणे चुकीचे ठरेल. मानवी संस्कृतीची मोठी प्रगती ही व्यक्तींच्या उत्कृष्टतेमुळेच झाली आहे. धीरूभाई अंबानी आणि एन.आर. नारायण मूर्ती यांनी वैयक्तिक संपत्ती कमावली, पण त्यांच्या उद्योगांनी लाखो लोकांसाठी रोजगार निर्माण केले. सी.व्ही. रामन यांचे संशोधन किंवा कोरोना लस शोधणाऱ्या शास्त्रज्ञांची जिज्ञासा वैयक्तिक होती, पण त्याचा फायदा संपूर्ण मानवजातीला झाला.येथे महत्त्वाचा फरक हा आहे की, तुमची प्रगती नैतिक चौकटीत आहे की नाही. जेव्हा एखादा उद्योजक कामगारांची काळजी घेतो आणि पर्यावरणाचे रक्षण करतो, तेव्हा वैयक्तिक आणि सामाजिक हित एक होते. समस्या तेव्हा येते जेव्हा स्वतःच्या फायद्यासाठी समाजाचे नुकसान केले जाते. जसे की प्रदूषण करणे, कर बुडवणे किंवा कामगारांचे शोषण करणे.तात्विक दृष्टिकोन आणि पुढचा मार्गपाश्चात्य विचारसरणी वैयक्तिक स्वातंत्र्याला महत्त्व देते, तर भारतीय तत्वज्ञान ‘धर्म’, बुद्धांचे ‘परस्परावलंबन’ आणि गांधीजींचा ‘सर्वोदय’ हे सांगते की, व्यक्तीचे कल्याण हे समाजाच्या कल्याणापासून वेगळे नाही. भारतीय संविधानाने ‘मूलभूत हक्क’ आणि ‘मूलभूत कर्तव्ये’ यांच्यात समतोल साधला आहे.पुढे जाण्यासाठी, वैयक्तिक फायद्याला सामाजिक हिताशी जोडणारी व्यवस्था हवी. कार्बन उत्सर्जनावर ‘पिगोव्हियन टॅक्स’ (सामाजिक नुकसानीवर लावला जाणारा कर) लावून प्रदूषणाची किंमत वसूल केली पाहिजे. प्रगत करप्रणालीमुळे संपत्तीची अयोग्य साठवणूक थांबवता येईल. ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ (CSR) सारखे नियम सामाजिक जाणीव निर्माण करतात.शिक्षणातून केवळ गुणवत्ताच नव्हे, तर नैतिक भानही दिले पाहिजे. अभ्यासक्रमात शाश्वतता आणि नीतिमत्ता असली पाहिजे. माहिती अधिकार कायद्यासारखी पारदर्शकता नागरिकांना जागृत निवडी करण्यास मदत करते..निष्कर्ष : विवेकी स्वार्थाकडेशेवटी, उद्देश वैयक्तिक प्रगती थांबवणे हा नाही, तर आपल्या फायद्याच्या गणितात समाजाचे हित समाविष्ट करणे हा आहे. ‘विवेकी स्वार्थ’ (Enlightened Self-Interest) हे ओळखतो की, माझे चांगले होण्यासाठी समाज स्थिर, पर्यावरण सुरक्षित आणि सर्वजण समृद्ध असणे गरजेचे आहे.कोविड-१९ ने आपल्याला एक मोठा धडा दिला. मास्क घालणे आणि लस घेणे हे केवळ स्वतःसाठी नाही, तर सर्वांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे होते. २०४७ पर्यंत विकसित भारत घडवताना हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, वैयक्तिक आणि सामाजिक हित हे एकमेकांचे विरोधी नाहीत, तर ते एकमेकांवर अवलंबून आहेत.ज्या समाजात लोक फक्त स्वतःचा विचार करतात, तिथे कोणाचेच आयुष्य सुखी नसते. याउलट, जिथे वैयक्तिक गुणवत्तेला सामाजिक जबाबदारीची जोड असते, तिथेच खरी प्रगती 