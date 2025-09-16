Premium|Study Room: रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार २०२५

How Educate Girls Transformed Rural India and Won the Magsaysay Award३१ ऑगस्ट २०२५ रोजी Educate Girls (Foundation to Educate Girls Globally) या संस्थेला आशियातील सर्वात प्रतिष्ठेच्या रॅमन मॅगसेसे पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे. ही संस्था हा पुरस्कार मिळवणारी पहिली भारतीय NGO संस्था ठरली आहे.या पुरस्कारामुळे समाजबदलासाठी ग्रामीण चळवळी व शैक्षणिक वित्तीय नवकल्पना किती प्रभावी ठरू शकतात, हे अधोरेखित झाले..रॅमन मॅगसेसे पुरस्काराविषयी स्थापना : १९५७, Rockefeller Brothers Fund आणि फिलिपाईन्स सरकारच्या मदतीनेया पुरस्काराला ‘आशियाचा नोबेल पुरस्कार’ असेही म्हणतात.उद्दिष्ट : प्रामाणिकपणा, नेतृत्व आणि सार्वजनिक सेवेसाठी असामान्य योगदान सन्मानित करणे.आजवर आशियातील ३०० हून अधिक व्यक्ती व संस्था या पुरस्काराने गौरविल्या गेल्या आहेत..Premium|study Room: जातीआधारित आरक्षणाची वाढती मागणी,भारत आणि महाराष्ट्रात काय चाललंय?.इतर विजेते : o शाहिना अली (मालदीव) - पर्यावरण संवर्धन कार्यासाठी o फ्लावियानो अँटोनियो व्हिलानुएव्हा (फिलिपाईन्स) - वंचित समाजासाठी केलेल्या मदतीसाठी.Educate Girls संस्थेविषयी माहितीस्थापनाः २००७संस्थापिका : सफीना हुसेन (London School of Economics ची पदवीधर)उद्दिष्ट : ग्रामीण भागातील शाळाबाह्य मुलींना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे.सफीना हुसेन यांनी सॅन फ्रान्सिस्कोमधील कॉर्पोरेट करिअर सोडून भारतात येऊन ही चळवळ सुरू केली..संस्थेचे कार्य१)राजस्थानच्या वाळवंटी गावांतून सुरुवात करत Educate Girls संस्थेने मुलींच्या शिक्षणाला सर्वाधिक विरोध करणारे समुदाय शोधून काढले.२)त्यांच्या कामामुळे आतापर्यंत २० लाखांहून अधिक मुलींची शाळेत भरती झाला असून त्यांना शाळेत टिकवून ठेवण्यातही शाळेला यश आले आहे.३)संस्था आज ३०,००० पेक्षा जास्त गावांपर्यंत पोहोचली आहे. ९०% पेक्षा जास्त शाळांमध्ये विद्यार्थी टिकवून ठेवण्याचा दर साध्य करण्यात आला आहे.४) २०१५ मध्ये संस्थेने जगातील पहिला Development Impact Bond (शिक्षण क्षेत्रात) सुरू केला.५)या मॉडेलमध्ये गुंतवणूकदारांचे पैसे थेट शैक्षणिक निकालांशी जोडले.६)या उपक्रमाला जागतिक स्तरावर प्रोत्साहन मिळाले व ग्रामीण शिक्षणात मोठ्या प्रमाणात बदल घडवणारे प्रकल्प सुरू झाले..Premium| France Crisis: युक्रेन युद्ध आणि महागाई फ्रान्समधील असंतोषाला कारणीभूत?.संस्थेला पुरस्कार का मिळाला?• Ramon Magsaysay Award Foundation (RMAF) नुसार, संस्थेची निवड त्यांच्या या कार्यासाठी झाली:o सांस्कृतिक पूर्वग्रह मोडून काढणेo मुली व महिलांना शिक्षणाद्वारे सक्षम करणेo कौशल्य, धैर्य आणि स्वावलंबनाची प्रेरणा देणे.या पुरस्कारामुळे समाजबदलासाठी ग्रामीण चळवळी व शैक्षणिक वित्तीय नवकल्पना किती प्रभावी ठरू शकतात, हे अधोरेखित झाले..भारतातील काही नामांकित विजेते : o अरविंद केजरीवाल (२००६) o रवीश कुमार (२०१९) o बेजवाडा विल्सन (२०१६) o सोनम वांगचुक (२०१८).रॅमन मॅगसेसे पुरस्काराविषयी स्थापना : १९५७, Rockefeller Brothers Fund आणि फिलिपाईन्स सरकारच्या मदतीने या पुरस्काराला ‘आशियाचा नोबेल पुरस्कार’ असेही म्हणतात. उद्दिष्ट : प्रामाणिकपणा, नेतृत्व आणि सार्वजनिक सेवेसाठी असामान्य योगदान सन्मानित करणे. आजवर आशियातील ३०० हून अधिक व्यक्ती व संस्था या पुरस्काराने गौरविल्या गेल्या आहेत..पुरस्कार वितरण• दरवर्षी ७ नोव्हेंबर रोजी, मनीला (फिलिपाईन्स) येथे पुरस्कार प्रदान केला जातो. • हा दिवस माजी फिलिपाईन्स राष्ट्राध्यक्ष रॅमन मॅगसेसे यांच्या जन्मदिनानिमित्त असतो (३१ ऑगस्ट १९०७). • मॅगसेसे हे दुसऱ्या महायुद्धातील गुरिल्ला योद्धा, मेकॅनिक आणि जनतेशी निगडित नेतृत्वाचे प्रतीक होते. • त्यांच्या अध्यक्षीय कार्यकाळात भ्रष्टाचारविरोधी सुधारणा झाल्या आणि सामान्य माणसाच्या सन्मानाला महत्त्व देण्यात आले. • १९५७ मध्ये विमान अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ हा पुरस्कार सुरू झाला.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.