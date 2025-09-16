Premium|Study Room: रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार २०२५

Study Room

Ramon Magsaysay Award 2025 : रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार २०२५ हा अत्यंत मानाचा पुरस्कार मिळवणारी पहिली भारतीय संस्था Educate Girls ठरली आहे. ही NGO ठरली. ग्रामीण भागातील मुलींच्या शिक्षणाकडे विशेष लक्ष पुरवते.
Ramon Magsaysay Award 2025: Educate Girls Becomes First Indian NGO to Win

How Educate Girls Transformed Rural India and Won the Magsaysay Award

३१ ऑगस्ट २०२५ रोजी Educate Girls (Foundation to Educate Girls Globally) या संस्थेला आशियातील सर्वात प्रतिष्ठेच्या रॅमन मॅगसेसे पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे. ही संस्था हा पुरस्कार मिळवणारी पहिली भारतीय NGO संस्था ठरली आहे.

या पुरस्कारामुळे समाजबदलासाठी ग्रामीण चळवळी व शैक्षणिक वित्तीय नवकल्पना किती प्रभावी ठरू शकतात, हे अधोरेखित झाले.

