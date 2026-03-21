Premium|Study Room : पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम!

Global Warfare : मार्च २०२६ मधील पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाच्या किमती भडकल्या असून, ऊर्जा संकट, महागाई आणि विस्कळीत पुरवठा साखळीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारा गंभीर परिणाम आणि त्यावरील उपाययोजनांचे हे सविस्तर विश्लेषण आहे.
लेखक : श्रीकांत जाधव

मार्च २०२६ मध्ये पश्चिम आशियातील राजकीय आणि लष्करी परिस्थिती अधिकच चिघळली आहे. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेला हा बहुआयामी संघर्ष या संपूर्ण क्षेत्राच्या स्थिरतेसाठी एक मोठा धोका निर्माण करत आहे. भारताचा विचार केल्यास, आपले पश्चिम आशियाशी असलेले ऊर्जा, व्यापार आणि रोजगाराचे घनिष्ठ संबंध पाहता, या युद्धाचे पडसाद थेट भारतीय अर्थव्यवस्थेवर उमटण्यास सुरुवात झाली आहे.

गेल्या दशकात भारताने आर्थिक संकटांचा सामना करण्यासाठी मजबूत धोरणे आखली असली तरी, हा संघर्ष जर प्रदीर्घ काळ चालला तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे गणित बिघडू शकते. अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती ९० ते ९५ डॉलर प्रति बॅरलच्या वर राहिल्यास, भारताचा जीडीपी (GDP) विकास दर ६.५ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरण्याची शक्यता आहे.

स्वयंपाकघरातील गॅसच्या किमतींपासून ते देशातील पोलाद आणि सिमेंट उद्योगांपर्यंत, पश्चिम आशियातील हे संकट भारतासाठी एक अत्यंत चिंतेची बाब आहे. या संघर्षाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नेमका काय आणि कसा परिणाम होऊ शकतो, याचे हे सविस्तर विश्लेषण :

