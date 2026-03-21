Premium|Study Room : पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम!

लेखक : श्रीकांत जाधवमार्च २०२६ मध्ये पश्चिम आशियातील राजकीय आणि लष्करी परिस्थिती अधिकच चिघळली आहे. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेला हा बहुआयामी संघर्ष या संपूर्ण क्षेत्राच्या स्थिरतेसाठी एक मोठा धोका निर्माण करत आहे. भारताचा विचार केल्यास, आपले पश्चिम आशियाशी असलेले ऊर्जा, व्यापार आणि रोजगाराचे घनिष्ठ संबंध पाहता, या युद्धाचे पडसाद थेट भारतीय अर्थव्यवस्थेवर उमटण्यास सुरुवात झाली आहे.गेल्या दशकात भारताने आर्थिक संकटांचा सामना करण्यासाठी मजबूत धोरणे आखली असली तरी, हा संघर्ष जर प्रदीर्घ काळ चालला तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे गणित बिघडू शकते. अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती ९० ते ९५ डॉलर प्रति बॅरलच्या वर राहिल्यास, भारताचा जीडीपी (GDP) विकास दर ६.५ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरण्याची शक्यता आहे.स्वयंपाकघरातील गॅसच्या किमतींपासून ते देशातील पोलाद आणि सिमेंट उद्योगांपर्यंत, पश्चिम आशियातील हे संकट भारतासाठी एक अत्यंत चिंतेची बाब आहे. या संघर्षाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नेमका काय आणि कसा परिणाम होऊ शकतो, याचे हे सविस्तर विश्लेषण :.१. ऊर्जा संकटामुळे महागाईचा मोठा भडका!पश्चिम आशियातील संकटाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसणारा सर्वात मोठा आणि थेट फटका म्हणजे ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे, परंतु देशांतर्गत इंधनाचे उत्पादन आपल्या गरजेच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे.अ) कच्च्या तेलाचे गणित : भारत आपल्या गरजेच्या ८५ टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल आयात करतो. यातील तब्बल ५० टक्के तेल 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून' (Strait of Hormuz) येते. ओमान आणि इराणच्या दरम्यान असलेला हा एक अत्यंत अरुंद आणि संवेदनशील सागरी मार्ग आहे. या मार्गावर कोणताही अडथळा आल्यास त्याचा थेट परिणाम भारतावर होतो.आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत १ डॉलरची वाढ झाल्यास, भारताच्या वार्षिक आयात बिलात अंदाजे २ अब्ज डॉलरची वाढ होते. फेब्रुवारी २०२६ मधील हल्ल्यांनंतर ब्रेंट क्रूडची किंमत ८५ डॉलरच्या जवळ पोहोचली आहे. जर या युद्धात आखाती देशांमधील तेल प्रकल्पांना लक्ष्य करण्यात आले, तर तेलाच्या किमतीत होणारी वाढ भारताचा परकीय चलनाचा साठा वेगाने कमी करेल.ब) गॅस टंचाई : एलपीजी (LPG) आणि एलएनजी (LNG) तेलासोबतच भारताचे नैसर्गिक गॅसवरील अवलंबित्व ही एक मोठी चिंतेची बाब आहे. भारतीय स्वयंपाकघरांमध्ये वापरला जाणारा ८५ टक्के एलपीजी (LPG) आणि खत व औद्योगिक प्रकल्पांसाठी लागणारा ५५ टक्के एलएनजी (LNG) याच पश्चिम आशियातील सागरी मार्गाने येतो. कतारने नुकतेच प्रादेशिक असुरक्षिततेमुळे काही एलएनजी जहाजांवर 'फोर्स मॅजेअर' (force majeure - आपत्कालीन परिस्थिती) घोषित केले आहे. या पुरवठा साखळीत कोणताही मोठा व्यत्यय आल्यास देशात स्वयंपाकाच्या गॅसची मोठी टंचाई निर्माण होऊ शकते.क) आयातित महागाई : इंधनाचे दर वाढल्यास देशांतर्गत वाहतूक आणि मालवाहतुकीचा खर्च वाढतो, ज्यामुळे जीवनावश्यक वस्तू आणि अन्नधान्यांचे भाव भडकतात. ताज्या अंदाजानुसार, या संघर्षामुळे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात भारताचा महागाई दर ०.१० ते ०.२० टक्क्यांनी वाढू शकतो. यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (RBI) व्याजदर जास्त ठेवावे लागतील, ज्याचा परिणाम उद्योगांच्या कर्जावर आणि ग्राहकांच्या मागणीवर होईल..२. व्यापार आणि प्रमुख उद्योगांसमोरील आव्हानेभारत आणि पश्चिम आशिया यांचे संबंध केवळ तेलापुरते मर्यादित नाहीत. दोन्ही देशांमध्ये सुमारे ९८.७ अब्ज डॉलरचा वार्षिक व्यापार चालतो, ज्यामध्ये कृषी, हिरे आणि औद्योगिक कच्च्या मालाचा मोठा वाटा आहे.अ) युद्धामुळे उद्योगांचा कच्चा माल कमी होईल?भारतातील प्रमुख उत्पादन क्षेत्रांसाठी लागणारा कच्चा माल या युद्धग्रस्त भागातून येतो.● चुनखडी आणि जिप्सम : भारताच्या एकूण आयातीपैकी सुमारे ६२-६८ टक्के चुनखडी आणि जिप्सम पश्चिम आशियातून येते. सिमेंट आणि बांधकाम क्षेत्रासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.● सल्फर (गंधक) : सुमारे ६६ टक्के सल्फरची आयात या भागातून होते, जे खत निर्मितीसाठी आवश्यक आहे. खतांचा तुटवडा निर्माण झाल्यास शेती उत्पादनावर परिणाम होईल आणि अन्नसुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होईल.● डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयर्न (DRI) : पोलाद निर्मितीसाठी लागणारा हा कच्चा माल ५९ टक्के पश्चिम आशियातून येतो. याचा खर्च वाढल्यास भारतातील बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प महाग होतील.ब) शेतीमाल आणि हिरे उद्योग : निर्यातीचा विचार केल्यास, भारताची सुमारे ११.८ अब्ज डॉलरची कृषी निर्यात (बासमती तांदूळ, केळी, मसाले) धोक्यात आली आहे. लाल समुद्र (Red Sea) आणि आखाती टाळून 'केप ऑफ गुड होप'च्या लांबच्या मार्गाने जहाजे वळवावी लागत असल्यामुळे वाहतुकीचा वेळ आणि विमा खर्च प्रचंड वाढला आहे.तसेच, गुजरातमधील सुरतसारख्या शहरांमध्ये प्रक्रिया केल्या जाणाऱ्या कच्च्या हिऱ्यांपैकी ४० टक्क्यांहून अधिक हिरे पश्चिम आशियातून येतात. पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यास लाखो कामगारांच्या रोजगारावर गदा येऊ शकते..३. चलन आणि अर्थव्यवस्थेवरील दबावअ) रुपयाची घसरण : तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे भारतीय तेल कंपन्यांना आयात करण्यासाठी अधिक अमेरिकन डॉलर्सची गरज भासते. डॉलरची मागणी अचानक वाढल्याने भारतीय रुपयावर (INR) मोठा दबाव येतो. परिणामी, रुपया घसरून डॉलरच्या तुलनेत ९१.३२ ते ९३.०० या पातळीवर आला आहे. रुपया कमकुवत झाल्यामुळे केवळ तेलच नाही, तर इतर सर्वच प्रकारची आयात महाग होते.ब) परदेशातील भारतीयांकडून येणारा पैसा (Remittances) : पश्चिम आशियामध्ये ९ दशलक्षाहून अधिक (९० लाख) भारतीय नागरिक काम करतात. दुबईतील बांधकाम कामगारांपासून ते रियाधमधील इंजिनिअर्स आणि डॉक्टरांपर्यंत अनेक भारतीय तिथे आहेत. हे अनिवासी भारतीय दरवर्षी भारताला सुमारे ८९ अब्ज डॉलर पाठवतात, जे भारताच्या एकूण 'रेमिटन्सेस'च्या ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. युद्धामुळे तेथील नोकऱ्या धोक्यात आल्या किंवा भारतीयांना मायदेशी परतावे लागले, तर भारताच्या परकीय चलनाच्या साठ्याला मोठा फटका बसेल 