Premium|Study Room : डिजिटल अरेस्टमुळे उद्भवणाऱ्या सामाजिक समस्या!

सत्यजीत हिंगेगेल्या काही दिवसांमध्ये देशभरात 'डिजिटल अरेस्ट'च्या वाढत्या घटनांनी समाजमन अस्वस्थ केले. पोलीस, सीबीआय किंवा ईडी अधिकारी असल्याचा बनाव करून व्हिडीओ कॉलद्वारे सामान्य नागरिकांना मानसिकदृष्ट्या कैदेत ठेवणे, बँक खात्यांमधून लाखो रुपये उकळणे अशी अनेक उदाहरणे पहायला मिळाली.समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहिले असता, ही घटना 'डिजिटल मॉडर्निटी' आणि 'संस्थात्मक अविश्वास' यांचा धोकादायक संगम दर्शवते. मॅक्स वेबरने सांगितलेल्या कायदेशीर आणि तार्किक सत्तेचा येथे विकृत वापर होताना दिसतो. गणवेश, पदनाम आणि सरकारी भाषा या सगळ्यांचा वापर करून नागरिकांच्या मनात आधीच रुजलेली राज्यसत्तेची भीती भांडवलात रूपांतरित केली जाते..Premium|India Budget 2026 : आर्थिक प्रगतीसाठी तीन प्रमुख कर्तव्यांचा संकल्प.विशेष बाब म्हणजे, या फसवणुकीचे बळी प्रामुख्याने शहरी मध्यमवर्गीय, ज्येष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्त अधिकारी आणि शिक्षित नोकरदार आहेत. एनसीआरबीच्या अलीकडील आकडेवारीनुसार (२०२४), भारतात सायबर फसवणुकीत ३०% वाढ झाली असून, त्यातील मोठा वाटा 'डिजिटल इंटिमिडेशन' या प्रकाराचा आहे. यावरून स्पष्ट होते की शिक्षण आणि डिजिटल साक्षरता यांचा थेट संबंध सुरक्षिततेशी नसतो.समाजशास्त्रज्ञ उलरिश बेक यांच्या 'Risk Society' संकल्पनेची येथे प्रकर्षाने आठवण होते. आधुनिक समाजात धोके बाहेरून नाही, तर स्वतःच्या व्यवस्थेतूनच निर्माण होतात. स्मार्टफोन, आधार, बँकिंग अॅप्स जे सशक्तीकरणाचे साधन मानले जात होते. तेच आता असुरक्षिततेचे माध्यम बनले आहेत..पुण्यातील एका ६५ वर्षीय निवृत्त शिक्षक दाम्पत्याचे प्रकरण विशेष गाजले. चार तास व्हिडीओ कॉलवर 'तुमच्यावर मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा आहे' असे सांगून त्यांना घराबाहेर न जाण्याचा आदेश देण्यात आला. परिणामी, त्यांनी भीतीपोटी आयुष्यभराची पुंजी एका क्लिकवर गमावली. हे केवळ आर्थिक नुकसान नाही; ही मानसिक हिंसा आहे. ज्यामुळे अदृश्य आणि खोलवर परिणाम होतो.या घटनांचा सामाजिक परिणाम व्यापक आहे. एकीकडे नागरिक आणि राज्यसंस्था यांच्यातील विश्वास खिळखिळा होतो, तर दुसरीकडे कुटुंबव्यवस्थेतील सुरक्षिततेची भावना ढासळते. वृद्ध पालक, 'आपण ओझे ठरू नये' या भावनेतून मुलांना काहीच न सांगता फसवणूक सहन करतात. ही स्थिती भावनिक दुर्बलता आणि एकाकीपणाचे समाजशास्त्र अधोरेखित करते..यावर उपाय केवळ तांत्रिक नसून सामाजिक असायला हवेत. शाळा महाविद्यालयांमध्ये सायबर नैतिकता, पोलीस नागरिक संवाद सुधारणा याबाबत प्रयत्न व्हायला हवे. माध्यमांनी सनसनाटीऐवजी जागृतीवर भर देणे आवश्यक आहे. तसेच, 'सरकारी यंत्रणा कधीही फोनवरून अटक करत नाही' हा साधा संदेश समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवणे ही काळाची गरज आहे. डिजिटल भारताची वाटचाल व्हायलाच हवी पण प्रश्न असा आहे ही वाटचाल नागरिकांच्या सुरक्षिततेसह होणार की भीतीच्या सावलीत? याचे उत्तर आपली सामूहिक सामाजिक सजगता देणार आहे.