Premium|Study Room : माहिती अधिकारी म्हणून कारभारात पारदर्शकता कशी आणाल..?

लेखक : अभिजित मोदे रितिका, एक आयएएस अधिकारी आहे, जी राज्य विभागात सार्वजनिक माहिती अधिकारी (PIO) म्हणून कार्यरत आहे. तिला आरटीआय अर्जांच्या गैरव्यवस्थेमुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. नागरिक वारंवार ठरवलेल्या वेळ मर्यादेपेक्षा जास्त विलंब, अपूर्ण माहिती आणि अस्पष्ट कारणांवर आधारित माहिती नाकारली जात असल्याची तक्रार करतात. अनेक अर्ज सार्वजनिक खरेदी, पर्यावरणीय परवानग्या आणि निधी वापराशी संबंधित आहेत, ज्यामुळे भ्रष्टाचार आणि प्रशासनातील अपारदर्शकतेबद्दल शंका निर्माण झाली आहे.अनेक स्मरणपत्रे आणि फॉलोअप असूनही प्रलंबित अर्जांची संख्याही वाढत आहे. काही वरिष्ठ अधिकारी वेळेत माहिती देण्यास नाखूष आहेत कारण त्यामुळे गैरव्यवहार उघड होऊ शकतात. काही कनिष्ठ अधिकारी भयभीत आहेत की, आरटीआय कायद्याचे काटेकोर पालन केल्यास बदली, त्रास किंवा खटले वाढू शकतात. नागरी समाज संस्था आणि माध्यमे पारदर्शकता, वेळेवर माहिती आणि उत्तरदायित्वाची मागणी करत आहेत..राज्य सरकार, राजकीय परिणामांची भीती बाळगत, रितिकाला अनावश्यक माहिती उघड करू नये आणि विभागातील सुसंवाद राखावा असे निर्देश देते. दरम्यान केंद्रीय माहिती आयोग आणि स्थानिक न्यायालये पालनावर बारकाईने लक्ष ठेवत आहेत.अ) या परिस्थितीत रितिका कोणत्या नैतिक द्विधा (ethical dilemmas) चा सामना करत आहे? ब) तिच्यासमोर उपलब्ध पर्यायांचे आणि त्यांच्या संभाव्य परिणामांचे मूल्यांकन करा. क) प्रशासकीय जबाबदारी (administrative accountability) आणि नागरिक-केंद्रित प्रशासन (citizen-centric governance) या दृष्टिकोनातून रितिकाने कोणती सर्वात योग्य कृती करावी, हे सुचवा. ड) माहितीचा अधिकार (RTI) अंमलबजावणीत सुधारणा, प्रलंबित अर्ज कमी करणे, अधिकाऱ्यांचे प्रतिशोधापासून संरक्षण करणे आणि पारदर्शक तसेच सहभागात्मक प्रशासन सुनिश्चित करण्यासाठी दीर्घकालीन प्रणालीगत सुधारणा प्रस्तावित करा..Premium|Study Room : नोबेल शांतता पुरस्कार विजेत्या मारिया मचाडो यांच्याविषयी हे माहिती आहे का?.उत्तर :ही केस स्टडी अधिकाऱ्याच्या कर्तव्य आणि नैतिक मूल्यांमध्ये संघर्ष दाखवते. न्याय, प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता, देशनिष्ठा आणि नागरिककेंद्री शासन ही तिची मुख्य नैतिक मूल्ये आहेत. रितिकाला एकीकडे शासनाच्या सूचनांचे पालन आणि दुसरीकडे नागरिकांच्या माहिती अधिकाराचे रक्षण या दोन विरुद्ध अपेक्षांमध्ये संतुलन साधावे लागते.हितधारकरितिका - सार्वजनिक माहिती अधिकारीनागरिक - माहिती मागणारेवरिष्ठ अधिकारी व राजकीय नेतेमाध्यमे आणि नागरी समाज संस्थाकेंद्रीय माहिती आयोग आणि न्यायालय.रितिकासमोरील नैतिक द्वंद्वकर्तव्य विरुद्ध आज्ञाधारकता : कायद्याने माहिती देणे आवश्यक आहे, परंतु वरिष्ठांनी वेगळे आदेश दिले आहेत.पारदर्शकता विरुद्ध विभागीय सुसंवाद : माहिती उघड केल्यास विभागात मतभेद वाढू शकतात.नागरिकांचा अधिकार विरुद्ध राजकीय दबाव : नागरिकांच्या माहिती अधिकाराचे उल्लंघन न करता सरकारच्या सूचनांनुसार वागणे कठीण आहे.स्वतःचे करिअर विरुद्ध सार्वजनिक हित : पारदर्शकता ठेवल्यास बदली किंवा बदला घेण्यात येऊ शकतो.न्यायशीलता विरुद्ध भीती : कनिष्ठ अधिकारी भयभीत आहेत आणि नेतृत्व तिनेच दाखवायचे आहे.प्रामाणिकता विरुद्ध तडजोड : आपल्या मूल्यांशी तडजोड करून शांतता टिकवायची का हे संकट.लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण : माहितीचा अधिकार हा लोकशाहीचा आधार असल्याने त्याची राखण करणे नैतिक जबाबदारी आहे..योग्य कृतीमार्ग - उत्तरदायी व नागरिककेंद्रित दृष्टिकोनकायदेशीर पालन : आरटीआय कायद्याच्या सर्व तरतुदींनुसार वेळेवर व संपूर्ण माहिती देणे.लेखी संवाद : वरिष्ठांना लेखी स्वरूपात कायद्याचे बंधन आणि संभाव्य परिणाम स्पष्ट करणे.प्रशासकीय नोंद : प्रत्येक अर्ज, उत्तर आणि विलंब याची पारदर्शक नोंद ठेवणे.सल्लामसलत : केंद्रीय माहिती आयोगाकडून आवश्यक मार्गदर्शन घ्यावे.संवाद : नागरी संस्थांबरोबर संवाद ठेवून लोकांचा विश्वास टिकवावा.कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचे संरक्षण : तक्रारींवर कारवाई करताना त्यांना कायदेशीर व नैतिक आधार द्यावा.नैतिक नेतृत्वाचे प्रदर्शन : प्रामाणिकतेचा आदर्श ठेवून कार्यालयात नैतिक कार्यसंस्कृती निर्माण करणे.मध्यस्थ उपाय : संवेदनशील माहिती बाबतीत कायद्यानुसार तात्पुरती विलंब प्रक्रिया वापरून न्यायप्रक्रिया टिकवणे..Premium|Study Room : सरकारी योजना आणि सार्वजनिक निधीचा गैरवापर.दीर्घकालीन सुधारणाडिजिटल आरटीआय पोर्टल : सर्व अर्ज आणि उत्तरांची ऑनलाईन नोंदणी.केंद्रीकृत डेटाबेस : नागरिकांना सर्व विभागातील माहिती सहज मिळावी.रिक्त पदे भरणे : माहिती आयुक्तांचे पदे तत्काळ भरणे.प्रशिक्षण : PIO आणि कर्मचाऱ्यांसाठी नियमित नैतिकता व पारदर्शकता प्रशिक्षण.भयमुक्त वातावरण : भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्यांसाठी व्हिसलब्लोअर संरक्षण.दंडात्मक कारवाईची अंमलबजावणी : वेळेवर माहिती न दिल्यास दंडाची सक्ती.संसदीय देखरेख : वार्षिक कामगिरी अहवाल संसदेत सादर करणे.नागरिक जनजागृती : गावपातळीवर आरटीआय शिबिरे, शाळांमध्ये नागरी शिक्षण.पारदर्शकता आयोगाची स्वायत्तता : राजकीय प्रभावापासून मुक्त ठेवणे.तंत्रज्ञान वापर : कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने बॅकलॉग व्यवस्थापन..निष्कर्षरितिकाची भूमिका ही केवळ प्रशासकीय नसून नैतिक संघर्षाचे उदाहरण आहे. तीने पारदर्शकता, सत्यनिष्ठा आणि धैर्य या मूल्यांचा अवलंब करून नागरिकांचा विश्वास टिकवावा. स्वामी विवेकानंद म्हणाले आहेत “न्याय आणि सत्यासाठी उभे राहणे हाच खरा धर्म आहे.” त्या विचारांवर चालून रितिकाने न्याय, पारदर्शकता आणि प्रशासनिक प्रामाणिकतेचे सर्वोच्च उदाहरण निर्माण करावे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.