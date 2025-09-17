Premium|Study Room: भारत-चीन संबंध ते टेम्पर्ड ग्लास प्रकल्प, सकाळ डायरीतून घ्या जाणून!

आंतरराष्ट्रीय घडामोडी१)२०२५ मधील SCO शिखर परिषदेदरम्यान चीनची मदत जाहीर२०२५ मधील SCO (शांघाय सहकार्य संघटना) शिखर परिषदेदरम्यान चीनने सदस्य देशांसाठी २ अब्ज डॉलर्सच्या अनुदान व कर्जाची घोषणा केली.यामध्ये १०० स्थानिक प्रकल्प, शिष्यवृत्तीत वाढ आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) या ‘तियानजिन घोषणा’ समाविष्ट आहेत.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २५ वी SCO शिखर परिषद (तियानजिन) येथे भारताचे Vision मांडलेत्यांनी सुरक्षा, संपर्क आणि संधी (Security, Connectivity, Opportunity) या तीन गोष्टींवर भर दिला.तसेच Civilizational Dialogue Forum स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला आणि जागतिक शासकीय सुधारणांना पाठिंबा दर्शविला.पहलगाव दहशतवादी हल्ल्याचा निषेधतियानजिन घोषणेत २२ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या पहलगाव दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र निषेध करण्यात आला. तसेच, दहशतवादाविरोधात संयुक्त भूमिका व गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण वाढवण्याचे आवाहन करण्यात आले..अफगाण विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीभारताने २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षासाठी १८-३५ वयोगटातील १,००० अफगाण विद्यार्थ्यांना ई-शिष्यवृत्ती देण्याची घोषणा केली. या शिष्यवृत्त्या ICCR च्या e-VidyaBharati पोर्टलमार्फत ९ भारतीय विद्यापीठांमध्ये मिळणार आहेत..Premium|study Room: युद्धकलेचे सर्वोच्च तत्त्व : लढाई न करता शत्रूचा पराभव.२) WHO आत्महत्या विषयक अहवालजागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) अहवालानुसार, जगातील प्रत्येक १०० मृत्यूंपैकी १ मृत्यू आत्महत्येमुळे होतो.२०२१ मध्ये अशा ७.२७ लाख घटना घडल्या असून, WHO ने विशेषतः तरुणांचे संरक्षण करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले आहे.३)नेपाळमध्ये नोंदणी न केलेल्या सोशल मीडियावर बंदी नेपाळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर २६ नोंदणी न केलेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घातली आहे. यामध्ये Facebook, WhatsApp, Instagram, X, YouTube आणि Viber यांचा समावेश आहे. पुढील काळात प्लॅटफॉर्मना औपचारिक नोंदणी आवश्यक आहे..राष्ट्रीय घडामोडी१)भारतातील पहिला टेम्पर्ड ग्लास प्रकल्पभारताचा पहिला टेम्पर्ड ग्लास प्रकल्प नोएडा येथे Optiemus Electronics आणि Corning यांच्या भागीदारीत सुरू करण्यात आला आहे. या प्रकल्पात ७० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली असून, फेज-१ मध्ये दरवर्षी २.५ कोटी युनिट्स उत्पादन क्षमता आहे. हा प्रकल्प Make in India मोहिमेला चालना देणारा ठरला आहे.२)Multi-Lane Free Flow (MLFF) टोलिंग प्रणालीगुजरातमधील चोर्यासी येथे Multi-Lane Free Flow (MLFF) टोलिंग प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या सुविधेमुळे FASTag द्वारे बॅरियर-फ्री टोलिंग शक्य होणार असून, त्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल, इंधनाची बचत होईल आणि प्रदूषण घटेल..Premium|Study Room: रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार २०२५ .३)भारताचे पहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित साधन - Adi Vaani AI TranslatorAdi Vaani AI Translator हे भारताचे पहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित साधन विकसित करण्यात आले आहे. हे साधन संथाली, भीली, मुंडारी आणि गोंडी यांसारख्या आदिवासी भाषा डिजिटल माध्यमातून जतन करण्याचे कार्य करते.४)NCERT चा ६५ वा स्थापना दिवसराष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने आपला ६५ वा स्थापना दिवस १ सप्टेंबर २०२५ रोजी साजरा केला. या वेळी अनेक डिजिटल उपक्रम सुरू करण्यात आले, ज्यामध्ये Bal Vatika TV Channel, DIKSHA २.० (AI समर्थित), आणि PRASHAST २.० (अपंगत्व निदान साधन) यांचा समावेश आहे. हे सर्व उपक्रम राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) २०२० शी सुसंगत आहेत..५)Vikram-3201 प्रक्षेपणभारताने आपला पहिला स्वदेशी विकसित केलेला ३२-बिट मायक्रोप्रोसेसर Vikram-3201 यशस्वीरीत्या सादर केला आहे. या प्रक्षेपणामुळे सेमिकंडक्टर क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेकडे भारताने मोठा टप्पा गाठला आहे. Vikram-3201 मायक्रोप्रोसेसर विशेषतः अवकाशीय वातावरणासाठी (extreme space environments) डिझाइन करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प भारताच्या तंत्रज्ञान स्वावलंबन आणि अवकाश क्षेत्रातील क्षमता वाढवण्याच्या प्रयत्नांना बळकट करणारा आहे.६)BHARATI Startup उपक्रमAPEDA ने १०० कृषी-अन्न (agri-food) स्टार्टअप्सना समर्थन देणारा कार्यक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमाद्वारे २०३० पर्यंत भारताची कृषी-अन्न निर्यात $५० अब्जांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे..७)UPSC ज्ञानकेंद्र स्थापनUPSC च्या अध्यक्षांनी घोषणा केली आहे की UPSC आणि २७ राज्य लोकसेवा आयोगांमध्ये सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण करण्यासाठी एक ज्ञानकेंद्र (Centre of Excellence) स्थापन केले जाणार आहे.८)भारताचे सर्वात मोठे कंटेनर टर्मिनलचे उद्घघाटनपंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सिंगापूरचे पंतप्रधान लॉरेन्स वोंग यांनी संयुक्तपणे JN पोर्टवरील PSA मुंबई टर्मिनल (Phase-II) चे उद्घाटन केले. याची वार्षिक क्षमता ४८ लाख TEU असून, याला Dedicated Freight Corridor शी थेट रेल्वे जोडणी केलेली आहे.९)Angikaar २०२५ अभियानPMAY-U २.० अंतर्गत Angikaar २०२५ अभियान सुरू करण्यात आले आहे. हे अभियान ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत ५,००० पेक्षा जास्त शहरांमध्ये राबवले जाईल. याचा उद्देश घरकुल व लाभार्थी योजनांचे अंतिम टप्प्यावर प्रोत्साहन देणे हा आहे.१०)NITI आयोगाचे डाळ उत्पादनाचे लक्ष्यNITI आयोगाने २०४७ पर्यंत भारतातील डाळींचे उत्पादन ५ कोटी १५ लाख ७० हजार टनापर्यंत म्हणजेच दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासाठी क्लस्टर शेती, हवामान-स्मार्ट तंत्रज्ञान आणि बियाण्यांच्या गुणवत्तेत सुधारणा केली जाणार आहे..राज्य घडामोडी १) भारताचे पहिले गिधाड संवर्धन पोर्टल आसामने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी (International Vulture Awareness Day) हे पोर्टल सुरू केले. हे पोर्टल गौहाटी विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी विकसित केले असून गिधाड संवर्धन जनजागृतीसाठी उपयुक्त ठरणार आहे.२) तामिळनाडू हरित हायड्रोजन प्रकल्प केंद्रीय मंत्री सरबानंद सोनोवाल यांनी तूतीकोरिन बंदरावर ५९ कोटींच्या हरित हायड्रोजन पायलट प्रकल्प आणि इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे उद्घाटन केले..सामंजस्य करार (Agreements / MoUs Signed) भारत-जपान हवामान भागीदारी करार भारत आणि जपान यांनी पॅरिस करारातील कलम ६.२ अंतर्गत Joint Credit Mechanism वर स्वाक्षरी केली आहे. या उपक्रमाद्वारे कार्बन ट्रेडिंग मजबूत होईल आणि १० ट्रिलियन येन इतक्या हरित गुंतवणुकीला चालना मिळेल.भारत-EFTA मुक्त व्यापार करार भारताने European Free Trade Association (EFTA) सोबत मुक्त व्यापार करार केला आहे. हा करार १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू होईल. विशेष म्हणजे, या FY26 च्या पहिल्या तिमाहीत भारताचा GDP वाढ दर ७.८% राहिला आहे. तसेच प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत ५५ कोटी खाती उघडल्याने आर्थिक समावेशन आणि स्थिरता वाढली आहे..क्रीडा घडामोडी (Sports News)१)ICC–Google भागीदारी ICC ने Google सोबत भागीदारी जाहीर केली आहे. यामुळे २०२५ महिला क्रिकेट विश्वचषक आणि २०२६ महिला T20 विश्वचषकापूर्वी डिजिटलचा चांगलाच प्रभाव दिसणार आहे.२)बॅडमिंटन विश्वचषक २०२५भारताच्या पुरुष दुहेरी जोडीने - सात्विकसायराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी यांनी मलेशियाच्या चिया-यिक जोडीला २१-१२, २१-१९ अशा फरकाने पॅरिसमध्ये पराभूत केले. याच ठिकाणी त्यांना २०२४ ऑलिंपिकमध्ये पराभव पत्करावा लागला होता. या विजयामुळे त्यांना दुसरे विश्वचषक पदक निश्चित झाले असून, भारताला किमान कांस्यपदकाची खात्री झाली आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 