Sakal Study Room : UPSC-MPSC तयारीची योग्य दिशा कोणती? पुण्यातील 'सकाळ प्लस स्टडीरूम; ग्रेट भेट' कार्यक्रमात तज्ज्ञांनी उलगडली यशस्वी रणनीती

पुणे : प्रशासकीय सेवेत करिअर करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रेरणा, योग्य दिशा आणि अभ्यासाचे नियोजन मिळावे या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेला 'सकाळ प्लस स्टडीरूम : ग्रेट भेट' हा विशेष मार्गदर्शन कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमात प्रशासकीय अधिकारी आणि स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधत आपल्या अनुभवांची शिदोरी त्यांच्यासमोर उलगडली.कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्वलनाने झाली. त्यानंतर प्रास्ताविकानंतर उपस्थित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या प्रशासकीय प्रवासातील अनुभव, आलेली आव्हाने, त्यावर केलेली मात आणि समाजासाठी काम करताना मिळालेले समाधान विद्यार्थ्यांसमोर मांडले. प्रशासकीय सेवेत येण्यामागील उद्देश काय असावा आणि या माध्यमातून समाजात सकारात्मक बदल कसा घडवता येतो, याविषयी त्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले..Competitive Exams : अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षेत मोठ्या संधी; कोल्हापूरमध्ये तज्ज्ञांचे प्रेरणादायी मार्गदर्शन.यानंतर ज्ञानदीप अकॅडमी, पुणे येथील वरिष्ठ प्राध्यापकांनी UPSC आणि MPSCच्या बदलत्या परीक्षा पद्धतीचा आढावा घेत विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचे नियोजन, उत्तरलेखनाचा सराव, परीक्षेचा सध्याचा कल आणि यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक अभ्यास रणनीती याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. बदललेल्या वर्णनात्मक परीक्षा पद्धतीमध्ये सातत्यपूर्ण वाचन, विश्लेषणात्मक विचार आणि प्रभावी लेखन कौशल्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.कार्यक्रमातील खुल्या प्रश्नोत्तर सत्राला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. प्रशासकीय सेवेची तयारी, मुलाखत, अभ्यासाचे नियोजन, वेळेचे व्यवस्थापन तसेच करिअरविषयक विविध प्रश्न विद्यार्थ्यांनी अधिकाऱ्यांना आणि तज्ज्ञांना विचारले. उपस्थित मान्यवरांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक प्रश्नाला सविस्तर उत्तरे देत त्यांच्या शंकांचे निरसन केले.यावेळी 'सकाळ प्लस स्टडीरूम' या उपक्रमाची माहितीही विद्यार्थ्यांना देण्यात आली. सकाळ माध्यम समूह आणि ज्ञानदीप अकॅडमी, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमांतर्गत UPSC आणि MPSC स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी दर आठवड्याला महाराष्ट्रातील पहिला स्पर्धा परीक्षा-केंद्रित डिजिटल ई-पेपर प्रकाशित केला जातो. मराठी भाषेत दर्जेदार अभ्याससाहित्य, चालू घडामोडींचे विश्लेषण, सराव चाचण्या आणि तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले..MPSCच्या बदललेल्या वर्णनात्मक परीक्षा पद्धतीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना योग्य दिशा देण्याबरोबरच प्रशासकीय सेवेत मराठी युवकांचा सहभाग वाढावा, या उद्देशाने अशा उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे आयोजकांनी स्पष्ट केले.प्रेरणा आणि योग्य अभ्यासपद्धती यांचा संगम घडवून विद्यार्थ्यांना प्रशासकीय सेवेकडे वाटचाल करण्यासाठी हा कार्यक्रम निश्चितच उपयुक्त ठरल्याची भावना उपस्थित विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.