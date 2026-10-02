Premium|Study Room : सेमीकॉन इंडिया २०२६ मुळे भारताच्या चिप उद्योगाला मिळणार नवी दिशा

आजच्या डिजिटल युगात सेमीकंडक्टर चिप्सला विशेष महत्त्व आहे. मोबाईलपासून ऑटोमोबाईलपर्यंत आणि एआयपासून संरक्षण क्षेत्रापर्यंत अनेक तंत्रज्ञानांचा आधार या छोट्याशा चिपवर आहे. त्यामुळेच जेव्हा जेव्हा सेमीकंडक्टरची उत्पादन-पुरवठा साखळी विस्कळीत होते, तेव्हा तेव्हा जगभरातील अर्थव्यवस्थांना त्याचे हादरे बसतात. आज याच सेमीकंडक्टर चिप्समुळे भारताची जगाच्या अर्थव्यवस्थेत चर्चा होत आहे. कारण भारत सेमीकॉन इंडिया २०२६च्या माध्यमातून जागतिक कंपन्यांना भारताशी जोडण्याचा प्रयत्न करत आहे.देशात फॅब आणि पॅकेजिंग प्रकल्प उभारण्यासोबतच चिप डिझाइन, आरॲंडडी आणि कुशल मनुष्यबळावरही भर दिला जात आहे. मात्र, या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक, तंत्रज्ञानाची गुंतागुंत आणि दीर्घकाळ चालणारी विकास प्रक्रिया यांसारखी आव्हानेही आहेत. ही सर्व आव्हाने पार करून भारत जर चिप निर्मितीबरोबरच संपूर्ण सेमीकंडक्टर परिसंस्था उभी करू शकला, तर भविष्याच्या दृष्टीने ही परिषद देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मैलाचा दगड ठरू शकते..Premium|Artificial Intelligence Evolution India 2026 : ‘एआय’ ही आर्थिक, सामाजिक बदल घडवणारी शक्ती .सेमीकॉन इंडिया परिषद म्हणजे नेमके काय?सेमीकॉन इंडिया २०२६ ही भारतातील एक महत्त्वाची सेमीकंडक्टर परिषद आणि प्रदर्शन आहे. ही परिषद १७ ते १९ सप्टेंबर २०२६ दरम्यान नवी दिल्लीतील यशोभूमी येथे पार पडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या परिषदेचे उद्घाटन केले. त्यांनी यावेळी भाषणात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. आता या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश काय होता? तर भारतातील चिप आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाला चालना मिळावी, या क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक व्हावी, नव्या तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन मिळावे आणि कुशल मनुष्यबळ तयार व्हावे, यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यंदाची या कार्यक्रमाची थीम होती ‘सिलिकॉन टू सिस्टिम्स : बिल्डिंग द इकोसिस्टिम’, म्हणजे चिप निर्मितीपासून अंतिम इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन तयार करण्यापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित करणे.या परिषदेत ५२ देशांतील प्रतिनिधी आणि ६०० हून अधिक कंपन्यांनी सहभाग घेतला. मायक्रॉन, एएसएमएल, ॲप्लाइड मटेरियल्स आणि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या कंपन्यांचाही यात सहभाग होता. विशेष म्हणजे, सुमारे ४० हजार लोकांनी या प्रदर्शनाला भेट दिली. याशिवाय, सहा देशांचे विशेष पॅव्हेलियनही उभारण्यात आले होते..सेमीकंडक्टर क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेकडे भारताची वाटचालभारताला सेमीकंडक्टर हब बनवण्यासाठी देशात उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. यासाठी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्सचे प्रकल्प, तसेच मायक्रॉन आणि सीडीआयएलच्या व्यावसायिक उत्पादन लाईन सुरू करण्यात आल्या आहेत. यासोबतच ॲप्लाइड मटेरियल्स आणि लॅम रिसर्चच्या सहकार्याने आरॲंडडी, उपकरण निर्मिती आणि व्हेंडर पार्क उभारले जात आहेत. पुढील काळासाठी सरकारने रु. १.२७ लाख कोटींची ‘सेमिकॉन २.०’ योजना आणली असून, देशांतर्गत चिप डिझाइन, स्टार्टअप्सना सह-गुंतवणूक आणि १ लाख कुशल इंजिनिअर्स तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आजच्या काळात जिथे जगभरात युद्धांमुळे वारंवार सेमीकंडक्टर चिपच्या पुरवठा साखळ्या अडचणीत येत आहेत, तिथे चिप निर्मितीचे विश्वासार्ह केंद्र म्हणून भारत पुढे आला, तर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताला विशेष महत्त्व प्राप्त होईल.सेमीकंडक्टर उद्योगांसाठी सरकारची तिजोरी खुली!भारताला सेमीकंडक्टर क्षेत्रात स्वावलंबी बनवण्यासाठी सरकारने ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’च्या माध्यमातून उत्पादन, डिझाइन आणि तंत्रज्ञान विकासासाठी आर्थिक प्रोत्साहन दिले आहे. मोठ्या सिलिकॉन व्हेफर फॅब्सना भांडवली खर्चाच्या ४० टक्के, तर कम्पाऊंड सेमीकंडक्टर, फोटॉनिक्स आणि सेन्सर फॅब्सना ३५ टक्के कॅपेक्स अनुदान दिले जात आहे. प्रगत चिप पॅकेजिंग सुविधांना ३५ टक्के, तर लेगसी पॅकेजिंग प्रकल्पांना २५ टक्के आर्थिक मदत दिली जात आहे.याशिवाय, चाचणी सुविधा, उपकरणे आणि विशेष रसायने उत्पादकांना ३० टक्के कॅपेक्स सहाय्य दिले जात आहे. चिप डिझाइन स्टार्टअप्ससाठी व्हेंचर कॅपिटल सह-गुंतवणुकीचे मॉडेलही लागू करण्यात आले आहे..Premium|CMS Infosystems Business Transformation : UPI वाढले तरी रोकड कायम; सीएमएस इन्फोसिस्टीम्सची एआयकडे मोठी झेप.चिप उद्योगातील दिग्गज कंपन्यांचे भारतात आगमन!आता भारतात सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांची गुंतवणूक आणि विविध प्रकल्प सुरू होत आहेत. उदाहरण द्यायचं झालं तर, ॲप्लाइड मटेरियल्स या कंपनीने आरॲंडडी आणि सेमीकंडक्टर उपकरण निर्मितीसाठी जवळपास ५ बिलियन डॉलर, म्हणजे सुमारे ४८ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे घोषित केले आहे. यासोबतच १४० एकरचा संशोधन पार्क उभारला जाणार आहे. कर्नाटकात आरॲंडडीसाठी ३ हजार ६०० कोटी रुपयांचा करार झाला आहे.दुसरीकडे, लॅम रिसर्च कंपनी सिलिकॉन घटक निर्मितीसाठी १० हजार कोटी रुपये गुंतवणार आहे, तर एएसएमएलने प्रगत लिथोग्राफी उपकरणांसाठी भारतात कार्यालय स्थापन केले आहे. या प्रकल्पांची प्रमुख ठिकाणे धोलेरा, साणंद, आसाम, मोहाली, सूरत आणि कर्नाटक आहेत. यामध्ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्सचा धोलेरा येथील दरमहा ५० हजार व्हेफर क्षमतेचा ३०० मिमी फॅब प्रकल्प, आसाममधील असेंब्ली व चाचणी प्रकल्प, मायक्रॉनचा साणंद प्रकल्प, तसेच सचि सेमिकॉन प्रकल्प, सीडीआयएल प्रकल्प, एलॲंडटी सेमीकंडक्टर प्रकल्प, ॲक्सिरो आणि केन्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्रकल्प यांचा सहभाग आहे.जागतिक चिप पुरवठा साखळीत भारत का महत्त्वाचा आहे?आता जगभरातील इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्या एका देशावर असलेले अवलंबित्व कमी करून आपली पुरवठा साखळी विविध स्त्रोतांनी युक्त आणि लवचिक करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यामागे भू-राजकीय तणाव हेही एक कारण आहे. कारण अशा परिस्थितीत तंत्रज्ञान आणि पुरवठा साखळीचा राजकीय दबावासाठी वापर केला जात असल्याने कंपन्यांसमोर चिंता निर्माण झाली आहे. अशा वेळी भारत एक सुरक्षित, स्थिर आणि विश्वासार्ह पर्याय म्हणून समोर येत आहे.महत्त्वाचं म्हणजे, भारत फक्त कारखाने उभारण्यावर लक्ष देत नाही, तर चिप डिझाइन, उत्पादन, उपकरण निर्मिती, मटेरिअल आणि चाचणी अशा संपूर्ण साखळीत एकाच वेळी प्रगती करत आहे. त्यामुळे जागतिक कंपन्यांसाठी भारत एक मजबूत ‘ट्रस्टेड पार्टनर’ बनत असून, तंत्रज्ञानाची सुरक्षितता आणि जागतिक पुरवठा साखळी मजबूत करण्यात भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे.सेमीकंडक्टरमध्ये ‘फुल-स्टॅक इकोसिस्टिम’ म्हणजे काय?सेमीकंडक्टर क्षेत्र म्हटलं की फक्त कारखाना उभारून चिप तयार करणं एवढंच महत्त्वाचं नसतं. कारण यामध्ये थोडीसुद्धा चूक असून चालत नाही. चिप्सचा प्रत्यक्ष वापर लॅपटॉप, मोबाईल, ऑटोमोबाईल आणि एआय सिस्टिम्ससारख्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांमध्ये होतो आणि त्यांचं यश ग्राहक ते किती स्वीकारतात, यावरही अवलंबून असतं. त्यामुळे चिप डिझाइनपासून सुरुवात होते, त्यानंतर फॅबमध्ये चिप तयार केली जाते, पुढे तिचं पॅकेजिंग आणि चाचणी केली जाते आणि शेवटी इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टिम तयार होते. म्हणजेच, या संपूर्ण मूल्य साखळीवर एकत्रितपणे काम करणं गरजेचं आहे. भारतातही अशी संपूर्ण ‘फुल-स्टॅक इकोसिस्टिम’ उभारण्यावर भर दिला जात आहे.यासाठी भारतामध्ये उपकरणांचं आरॲंडडी, विशेष रसायने आणि वायूंचा पुरवठा, ईडीए डिझाइन टूल्स, चाचणी सुविधा आणि १ लाख कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यावर लक्ष दिलं जात आहे..सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील संधी आणि आव्हानेसेमीकंडक्टर क्षेत्राचा विस्तार झाला, तर भारतात रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होऊ शकतात. या क्षेत्रामुळे सुमारे १ लाख नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यासाठी १ लाख इंजिनिअर्स आणि तंत्रज्ञांचा जागतिक टॅलेंट पूल तयार करण्यासाठी ‘वर्कफोर्स डेव्हलपमेंट’ उपक्रम राबवले जात आहेत. त्याचबरोबर देशांतर्गत आयपी आणि फॅबलेस कंपन्यांना बळ देण्यासाठी २०० डिझाइन स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन दिले जात आहे.मात्र, हे क्षेत्र उभारताना काही अडचणीही आहेत. लांब विकास चक्र, सुरुवातीचा मोठा खर्च, प्रोटोटाइपचे व्यावसायिक उत्पादनात रूपांतर करण्याची गरज आणि फॅब्सकडून हमखास उत्पादन क्षमता मिळवण्याचे आव्हान हे त्यातील प्रमुख अडथळे आहेत. दुसरीकडे, एआय, ऑटोमोबाईल, ईव्ही, मोबाईल, डेटा सेंटर्स, रोबोटिक्स आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी कस्टमाइज्ड चिप्स महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.निष्कर्ष :सेमीकॉन इंडिया २०२६द्वारे भारताची सेमीकंडक्टर क्षेत्रात पूर्ण ताकदीने उतरण्याची तयारी दिसत आहे. चिप उत्पादनासोबतच डिझाइन, आरॲंडडी, पॅकेजिंग, चाचणी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाची संपूर्ण इकोसिस्टिम उभारण्यावर भर दिला जात आहे. यासाठी सरकारी आर्थिक पाठबळ, देश-विदेशातील कंपन्यांची गुंतवणूक आणि कुशल मनुष्यबळ निर्मितीवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.जागतिक पुरवठा साखळीतील बदलांच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी ही एक महत्त्वाची संधी आहे. मात्र, मोठी गुंतवणूक, दीर्घ विकास चक्र, तंत्रज्ञानाची गुंतागुंत आणि उत्पादन क्षमतेची प्रचंड गरज यांसारखी आव्हानेही आहेत. त्यामुळे भारताची खरी कसोटी केवळ चिप तयार करण्यात नाही, तर जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक आणि विश्वासार्ह संपूर्ण सेमीकंडक्टर परिसंस्था उभारण्यात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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