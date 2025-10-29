Premium|study Room :लैंगिक छळापासून महिलांना सुरक्षितता कधी लाभणार?

How India Can Build a Safer and Respectful Environment for Womenसत्यजित हिंगेभारतीय समाज तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि अर्थव्यवस्थेच्या वेगवान प्रगतीच्या मार्गावर झेपावत असताना, महिलांविरुद्ध वाढणाऱ्या लैंगिक छळाच्या घटना आपली सामाजिक संवेदनशीलता किती कमकुवत आहे हे ठळकपणे दाखवतात.‘स्त्री सशक्तीकरण’ ही घोषणा प्रत्यक्ष कृतीत रूपांतरित होत असताना, तिच्याच सुरक्षिततेचा प्रश्न आज पुन्हा एकदा गंभीरपणे पुढे येत आहे. अलीकडील पश्चिम बंगालमधील दुर्गापूर मेडिकल कॉलेज प्रकरण हे त्या वास्तवाचे नवे, पण दुर्दैवी प्रतिबिंब आहे..एका तरुण महिला डॉक्टरचा संशयास्पद मृत्यू आणि त्यामागे असलेल्या लैंगिक छळाच्या आरोपांनी राज्यच नव्हे तर संपूर्ण देश हादरला. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रासारख्या सुशिक्षित आणि जबाबदार व्यावसायिक क्षेत्रात अशी घटना घडणे हे महिलांच्या कार्यस्थळी सुरक्षिततेबाबतच्या सर्व प्रयत्नांना धक्का देणारे आहे..Premium|Study Room: भारतात सायबर गुन्हे का वाढतायत? .राष्ट्रीय गुन्हे नोंदवही (NCRB 2023) नुसार, भारतात एकूण ४.४८ लाख गुन्हे महिलांविरुद्ध नोंदले गेले आहेत. यामध्ये लैंगिक छळ, बलात्कार, घरगुती हिंसा आणि मानसिक अत्याचार या प्रमुख श्रेणी येतात. यातीलच २७ हजारपेक्षा अधिक प्रकरणे कार्यस्थळी लैंगिक छळाशी संबंधित आहेत. देशातील प्रत्येकी १ लाख महिलांमागे सुमारे ६६ गुन्ह्यांचा दर नोंदवला गेला असून, दररोज सुमारे १ हजार २०० हून अधिक महिला हिंसेच्या बळी ठरत आहेत. दोषारोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण मात्र केवळ २७ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित आहे, जे न्यायप्रक्रियेतील विलंब आणि सामाजिक दबाव यांचे निदर्शक आहे..यासाठी कायद्यांच्या दृष्टीने भारताने मोठी पावले उचलली आहेत. १९९७ मधील ‘Vishaka Guidelines’ ने महिलांच्या कार्यस्थळी सुरक्षिततेचा पाया रचला. त्यावर आधारित POSH Act, 2013 Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act हे महिलांसाठी सर्वात महत्त्वाचे संरक्षणात्मक कायदे आहे. या कायद्यानुसार प्रत्येक संस्थेमध्ये Internal Complaints Committee (ICC) स्थापन करणे बंधनकारक आहे. याशिवाय भारतीय दंड संहिता कलम ३५४ अ, ३५४ ड आणि ५०९ अंतर्गत शारीरिक, मौखिक आणि मानसिक छळाला दंडनीय गुन्हा घोषित केले आहे..Premium|Study Room: अफगाणिस्तानशी भारताने मैत्रीचे संबंध का ठेवावे?.तथापि, वास्तव वेगळे आहे. अनेक संस्थांमध्ये POSH समित्या केवळ औपचारिक आहेत; अनेक महिलांना त्या अस्तित्वात आहेत हेही माहीत नसते. ग्रामीण आणि असंघटित क्षेत्रात तर या कायद्यांची अंमलबजावणी जवळजवळ शून्य आहे. अलीकडेच झालेल्या तेहलका प्रकरण (२०१३), भानवारी देवी प्रकरण (१९९२) आणि आता दुर्गापूर मेडिकल कॉलेज प्रकरण (२०२४) ही तीन उदाहरणे दाखवतात की कायदे असूनही संस्थात्मक संस्कृतीत संवेदनशीलतेचा अभाव आहे..महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी काही ठोस उपाय गरजेचेसर्वप्रथम, प्रत्येक शासकीय व खासगी संस्थेत POSH समित्यांची कार्यक्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. शिक्षणसंस्था आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये महिला सुरक्षा कक्ष आणि हेल्पलाइन प्रणाली कार्यान्वित करणे गरजेचे आहे. पोलीस, आरोग्य अधिकारी आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी संवेदनशीलतेचे प्रशिक्षण अनिवार्य केले पाहिजे. तसेच, NCRB डेटा राज्यनिहाय व व्यवसायानुसार सविस्तर प्रसिद्ध करणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे धोरणात्मक उपाययोजना आखता येतील.यासोबतच माध्यमांची जबाबदारीही तेवढीच मोठी आहे. घटनांचे सनसनाटीकरण न करता, समाजात जागृती आणि संवेदनशीलतेचा संदेश पोहोचवणे हे माध्यमांचे नैतिक कर्तव्य ठरते..शेवटी, लैंगिक छळ हा केवळ गुन्हा नसून समाजाच्या मानसिकतेवरचा डाग आहे. दुर्गापूरसारखी प्रकरणे आपल्याला सतत आठवण करून देतात की महिलांच्या सुरक्षिततेचा पाया कायद्यावर नव्हे, तर समाजातील आदरभावावर उभा असतो. कायदे, न्यायव्यवस्था आणि सामाजिक संस्कार या त्रिसूत्रीच्या सशक्त एकत्रिकरणानेच महिलांविरुद्धचा लैंगिक छळ थांबवता येईल, आणि खऱ्या अर्थाने सुरक्षित भारत निर्माण करता येईल. महिला सन्मानाचे रक्षण हे राष्ट्राच्या नैतिक आरोग्याचे प्रतिबिंब आहे. सुरक्षितता ही केवळ सुविधा नव्हे, तर मूलभूत मानवी हक्क आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.