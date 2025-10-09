Premium|Study Room: स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत भरती, त्वरा करा!

Study Room

सरकारी नोकरीच्या शोधात असलेल्यांसाठी आनंदाची बातमी! SSC तर्फे दिल्ली पोलीस आणि CISF मध्ये हजारो पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
Delhi Police Head Constable Recruitment 2025

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC) मार्फत दोन मोठ्या भरती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. दिल्ली पोलीस दलात हेड कॉन्स्टेबल (AWO/TPO) पदासाठी ५५२ जागा आणि दिल्ली पोलीस व CISF मधील उपनिरीक्षक पदासाठी ३०७३ जागा उपलब्ध आहेत. अधिक माहितीसाठी वाचा, सकाळ स्टडी रूमचा हा लेख

