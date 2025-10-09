Premium|Study Room: स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत भरती, त्वरा करा!

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC) मार्फत दोन मोठ्या भरती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. दिल्ली पोलीस दलात हेड कॉन्स्टेबल (AWO/TPO) पदासाठी ५५२ जागा आणि दिल्ली पोलीस व CISF मधील उपनिरीक्षक पदासाठी ३०७३ जागा उपलब्ध आहेत. अधिक माहितीसाठी वाचा, सकाळ स्टडी रूमचा हा लेख.स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत ३०७३ जागांसाठी भरतीपरीक्षेचे नाव: दिल्ली पोलीस & CISF मधील उपनिरीक्षक परीक्षा २०२५शैक्षणिक पात्रता: पदवीधर.Premium|Study Room : संयुक्त राष्ट्रांच्या ८०व्या महासत्रात भारताचं नेतृत्व आणि शाश्वत विकासाचं आव्हान.वय अट: ०१ ऑगस्ट २०२५ रोजी २० ते २५ वर्षे [SC/ST: ०५ वर्षे सूट, OBC: ०३ वर्षे सूटOnline अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: १६ ऑक्टोबर २०२५Website link : https://ssc.gov.in/login.SSC मार्फत दिल्ली पोलीस दलात हेड कॉन्स्टेबल पदाच्या ५५२ जागांसाठी भरतीपरीक्षेचे नाव: दिल्ली पोलीस- हेड कॉन्स्टेबल {असिस्टंट वायरलेस ऑपरेटर (AWO)/टेलि-प्रिंटर ऑपरेटर (TPO)} परीक्षा, २०२५शैक्षणिक पात्रता: १२ वी उत्तीर्ण किंवा ITI (Mechanic-cum-Operator Electronic Communication System).Premium| Study Room: अतिवृष्टीमुळे MPSC पूर्व परीक्षा पुढे: विद्यार्थ्यांसाठी 'बोनस' दिवसांचे नियोजन कसे करावे?.वय अट: ०१ जुलै २०२५ रोजी १८ ते २७ वर्षे [SC/ST: ०५ वर्षे सूट, OBC: ०३ वर्षे सूट]Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख : १५ ऑक्टोबर २०२५ Website link: https://ssc.gov.in/ अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.