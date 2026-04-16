Premium|UPSC MPSC seminar Mumbai : एमपीएससीच्या बदलत्या पॅटर्नमध्ये यश कसे मिळवाल? तज्ज्ञांचा उत्तर लेखनावर भर; यशस्वी अधिकाऱ्यांनी उलगडला यशाचा प्रवास

मुंबई : मुंबईतील वरळी येथील नामांकित के. पी. बी. हिंदुजा वाणिज्य महाविद्यालयात बी.कॉम (फायनान्शिअल मार्केट्स) विभाग, सकाळ स्टडी ग्रुप आणि यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क (YIN) यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'ग्रेट भेट' या विशेष मार्गदर्शन कार्यक्रमाचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले. यूपीएससी (UPSC) आणि एमपीएससी (MPSC) सारख्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा कार्यक्रम प्रेरणा आणि मार्गदर्शनाचा एक उत्तम संगम ठरला.हा कार्यक्रम १५ एप्रिल २०२६ रोजी महाविद्यालयाच्या सेमिनार हॉलमध्ये आयोजित करण्यात आला होता. स्पर्धा परीक्षांकडे वळणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मनात अनेक शंका असतात, या शंकांचे निरसन करण्यासाठी आणि त्यांना योग्य दिशा देण्यासाठी हा विशेष उपक्रम राबवण्यात आला. कार्यक्रमाची सुरुवात राष्ट्रगीताने आणि मान्यवरांच्या स्वागताने झाली. महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रो. (डॉ.) नवीन पंजाबी आणि कार्यक्रम समन्वयक यांनी उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत केले.या कार्यक्रमाला प्रमुख वक्ते म्हणून महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा (गट अ) मधील सहाय्यक संचालक शुभम तिजारे, गट विकास अधिकारी (BDO) सूरज गावडे, ज्ञानदीप अकादमीचे वरिष्ठ शिक्षक ॲड. वैभव खुपसे आणि यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्कच्या महाराष्ट्र मुख्यमंत्री रिया खानोलकर उपस्थित होत्या..Premium|Study Room : स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुणाईला प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दिला मोलाचा सल्ला; दादा पाटील महाविद्यालयात संवादसत्र .शुभम तिजारे यांनी यवतमाळच्या ग्रामीण भागातून सुरू झालेला आपला प्रवास विद्यार्थ्यांसमोर मांडला. ते म्हणाले की, "प्रशासकीय सेवेत येण्यासाठी केवळ बुद्धिमत्ता पुरेशी नाही, तर सातत्य, शिस्त आणि स्पष्ट उद्दिष्ट असणे आवश्यक आहे." तर सूरज गावडे यांनी अनेक वेळा अपयश आल्यानंतरही जिद्दीने दिलेल्या मुलाखतींचा अनुभव सांगितला. त्यांनी विद्यार्थ्यांना संयम राखण्याचा आणि प्रक्रियेवर विश्वास ठेवण्याचा मोलाचा सल्ला दिला.ॲड. वैभव खुपसे यांनी स्पर्धा परीक्षेच्या तांत्रिक बाबींवर प्रकाश टाकला. त्यांनी सांगितले की, "एमपीएससीने आता यूपीएससीप्रमाणे वर्णनात्मक (Descriptive) स्वरूप स्वीकारले आहे. त्यामुळे केवळ घोकंपट्टी न करता संकल्पना स्पष्ट असणे आणि उत्तर लेखनाचा सराव करणे (Answer Writing Practice) अत्यंत आवश्यक आहे." .यावेळी 'सकाळ माध्यम समूह' आणि 'ज्ञानदीप अकादमी' यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'सकाळ प्लस स्टडी रूम' या उपक्रमाची माहिती देण्यात आली. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश मराठी भाषिक उमेदवारांचे नागरी सेवेतील प्रतिनिधित्व वाढवणे हा आहे. या अंतर्गत विद्यार्थ्यांना दर्जेदार अभ्यास साहित्य, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आणि स्पर्धा परीक्षेवर आधारित डिजिटल ई-पेपर उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. नवीन पंजाबी यांनी स्वतःच्या प्रवासातील अनुभव सांगताना सांगितले की, "स्वतःवर विश्वास आणि कठोर परिश्रम हेच यशाचे खरे गमक आहे." तर डॉ. हेमंत भट्टी यांनी प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शिक्षण सर्वांना परवडणारे व्हावे यासाठी शैक्षणिक धोरणात काही बदलांची गरज व्यक्त केली. डॉ. सायरा बानू यांनी विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आणि करिअरमध्ये स्पष्टता मिळवण्यासाठी असे उपक्रम कसे मैलाचा दगड ठरतात, हे स्पष्ट केले..कार्यक्रमाचा शेवट प्रश्नोत्तरांच्या सत्राने झाला, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी आपल्या वैयक्तिक शंकांचे समाधान करून घेतले. आभार प्रदर्शनाने या कार्यक्रमाची सांगता झाली. एकंदरीत, हा कार्यक्रम विद्यार्थ्यांसाठी केवळ माहितीपूर्णच नव्हे, तर त्यांच्या भविष्यातील प्रशासकीय वाटचालीसाठी एक दिशादर्शक प्रकाश ठरला.