Premium|Study Room : सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढली; आता न्यायदानाचा वेग वाढेल का?

लेखक : अभिजित मोदेभारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या अलीकडेच वाढविण्यात आली आहे. राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर सर्वोच्च न्यायालयातील मंजूर न्यायाधीशांची संख्या ३४ वरून ३८ झाली आहे. या वाढीमध्ये भारताच्या सरन्यायाधीशांचा समावेश आहे. सरन्यायाधीश वगळता इतर न्यायाधीशांची संख्या ३३ वरून ३७ करण्यात आली आहे.हा निर्णय न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या मोठ्या संख्येतील खटल्यांचा जलद निपटारा करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. न्यायव्यवस्थेवरील वाढता कामाचा भार, घटनात्मक प्रकरणांची वाढती संख्या आणि नागरिकांना वेळेत न्याय मिळवून देण्याची गरज यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे..Premium|Passive Euthanasia India : काय आहे 'लिव्हिंग विल'? असाध्य आजारात वेदनादायी जगण्यापेक्षा सन्मानाने मृत्यू निवडण्याची प्रक्रिया आता झाली सोपी.न्यायाधीशांच्या संख्येत झालेली वाढअ) पूर्वीची स्थिती२०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मंजूर संख्या ३१ वरून ३४ करण्यात आली होती. त्यावेळी सरन्यायाधीश वगळता न्यायाधीशांची संख्या ३० वरून ३३ करण्यात आली होती. २०१९ नंतर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या मंजूर संख्येत पहिल्यांदाच वाढ करण्यात आली आहे.ब) सध्याची वाढ२०२६ मध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या आणखी चारने वाढविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सरन्यायाधीश वगळता न्यायाधीशांची संख्या ३३ वरून ३७ झाली आणि सरन्यायाधीशांसह एकूण मंजूर संख्या ३८ झाली. या बदलासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या निश्चित करणाऱ्या १९५६ च्या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली.निर्णयाची पार्श्वभूमीअ) प्रलंबित खटल्यांची समस्याभारतीय न्यायव्यवस्थेसमोर प्रलंबित खटल्यांची समस्या गंभीर आहे. सर्वोच्च न्यायालयात घटनात्मक प्रश्न, केंद्र व राज्यांमधील वाद, मूलभूत अधिकारांशी संबंधित याचिका, निवडणूकविषयक प्रकरणे आणि विविध कायद्यांना आव्हान देणारे खटले मोठ्या प्रमाणात दाखल होतात.खटल्यांची संख्या वाढत असताना न्यायाधीशांची संख्या मर्यादित राहिल्यास प्रत्येक न्यायाधीशावर अधिक कामाचा भार पडतो. त्यामुळे सुनावणीस विलंब होतो आणि अंतिम निर्णय मिळण्यासाठी नागरिकांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागते. न्यायाधीशांची संख्या वाढविल्यामुळे अधिक खंडपीठे स्थापन करून प्रकरणांची सुनावणी वेगाने घेता येऊ शकते.ब) न्यायदानाची गती वाढविण्याची गरजन्यायालयीन विलंबामुळे नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होण्याची शक्यता असते. 'उशिरा मिळालेला न्याय म्हणजे नाकारलेला न्याय' असे म्हटले जाते. त्यामुळे न्यायदानाची प्रक्रिया जलद, सुलभ आणि प्रभावी करण्यासाठी न्यायाधीशांची संख्या वाढविणे आवश्यक होते.निर्णयाची घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रक्रियाअ) संसद आणि न्यायाधीशांची संख्यासर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या संसदेद्वारे कायद्याच्या माध्यमातून निश्चित केली जाते. यासाठी संसदेला सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार आहे.ब) २०२६ मधील कायदेशीर प्रक्रिया२०२६ मध्ये केंद्र मंत्रिमंडळाने न्यायाधीशांची संख्या ३३ वरून ३७ करण्यास मान्यता दिली. त्यानंतर संसदेत संबंधित विधेयक मांडण्यात आले. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर हा बदल कायदेशीरदृष्ट्या लागू झाला..Premium|New EPF Scheme 2026 : नवी ईपीएफ योजना लागू; पीएफ, पेन्शन आणि पैसे काढण्याच्या नियमांत झाले मोठे बदल.वाढीचे संभाव्य फायदेअ) प्रलंबित खटल्यांचा जलद निपटाराअधिक न्यायाधीश उपलब्ध झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात अधिक खंडपीठे कार्यरत करता येतील. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांवर सुनावणी घेण्याचा वेग वाढू शकतो. विशेषतः जुन्या आणि तातडीच्या प्रकरणांचा निपटारा लवकर होण्यास मदत होईल.ब) घटनात्मक खंडपीठांचे कामकाजसर्वोच्च न्यायालयाला अनेकदा पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक न्यायाधीशांचे घटनात्मक खंडपीठ स्थापन करावे लागते. अशा खंडपीठांसमोर संविधानाचा अर्थ, मूलभूत अधिकार, संघराज्य व्यवस्था आणि महत्त्वाच्या कायद्यांची वैधता यांसारखे विषय येतात. न्यायाधीशांची संख्या वाढल्यामुळे नियमित सुनावणीचे कामकाज सुरू ठेवून घटनात्मक खंडपीठे स्थापन करणे अधिक सोपे होईल.क) न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास वाढविणेवेळेत न्याय मिळाल्यास नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास मजबूत होतो. न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक वेगवान झाल्यास लोकांना आपल्या अधिकारांचे संरक्षण प्रभावीपणे करता येईल. यामुळे कायद्याचे राज्य आणि संविधानिक शासन अधिक बळकट होईल.ड) प्रादेशिक आणि सामाजिक प्रतिनिधित्वनवीन न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये देशातील विविध प्रदेश, सामाजिक घटक आणि कायदेविषयक क्षेत्रांचा योग्य विचार करता येतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठावर विविधता असल्यास देशातील वेगवेगळ्या भागांतील प्रश्न आणि सामाजिक वास्तव समजून घेण्यास मदत होते.या निर्णयासमोरील आव्हानेअ) केवळ संख्या वाढविणे पुरेसे नाहीन्यायाधीशांची संख्या वाढविणे हा प्रलंबित खटल्यांवरील उपायांचा एक भाग आहे; परंतु तो एकमेव उपाय नाही. न्यायालयीन पायाभूत सुविधा, न्यायालयीन कर्मचारी, संशोधन सहाय्यक, तंत्रज्ञान आणि प्रशासकीय व्यवस्था यांचीही सुधारणा करणे आवश्यक आहे.ब) नियुक्त्यांमध्ये होणारा विलंबन्यायाधीशांची मंजूर संख्या वाढल्यानंतर त्या पदांवर वेळेत नियुक्त्या होणे महत्त्वाचे आहे. नियुक्त्या लांबल्या तर वाढीव पदांचा अपेक्षित फायदा मिळणार नाही. त्यामुळे न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता, वेग आणि योग्य समन्वय आवश्यक आहे.क) न्यायालयीन पायाभूत सुविधांची गरजनवीन न्यायाधीशांसाठी अतिरिक्त न्यायालयीन कक्ष, कर्मचारी, कार्यालयीन सुविधा आणि तांत्रिक साधने आवश्यक असतात. २०१९ मध्ये वाढीव न्यायाधीशांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायालयीन कक्ष तयार करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे २०२६ मधील वाढीसाठीही योग्य पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे गरजेचे आहे.ड) खटले दाखल होण्याचे प्रमाणनवीन न्यायाधीशांची नियुक्ती झाली तरी न्यायालयात दाखल होणाऱ्या खटल्यांची संख्या सतत वाढत राहिल्यास प्रलंबित प्रकरणांची समस्या पूर्णपणे संपणार नाही. त्यामुळे खालच्या न्यायालयांपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत संपूर्ण न्यायव्यवस्थेत सुधारणा करणे आवश्यक आहे..आवश्यक पूरक सुधारणाअ) न्यायालयीन व्यवस्थेतील सर्वांगीण सुधारणान्यायाधीशांची संख्या वाढविणे हा न्यायालयीन व्यवस्थेवरील वाढता ताण कमी करण्याचा एक महत्त्वाचा उपाय आहे; परंतु केवळ न्यायाधीशांची संख्या वाढविल्याने न्यायदानाची प्रक्रिया पूर्णपणे जलद आणि प्रभावी होणार नाही. न्यायव्यवस्थेच्या सर्व स्तरांवर प्रशासकीय, तांत्रिक, आर्थिक आणि पायाभूत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. न्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या, उपलब्ध मनुष्यबळ, न्यायालयीन कक्ष, नोंदणी प्रक्रिया आणि प्रकरणांच्या व्यवस्थापनाची पद्धत या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करणे गरजेचे आहे.ब) न्यायालयीन कामकाजात तंत्रज्ञानाचा अधिक वापरन्यायालयीन कामकाजात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे ही आजच्या काळाची गरज आहे. संगणकीकरण, डिजिटल नोंदी, ऑनलाइन प्रकरण व्यवस्थापन आणि इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवज यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होऊ शकते. कागदी कागदपत्रांवर अवलंबून राहिल्यास फाईल शोधणे, कागदपत्रे एका विभागातून दुसऱ्या विभागात पाठविणे आणि जुने अभिलेख तपासणे यासाठी मोठा वेळ लागतो. डिजिटल पद्धतीमुळे ही प्रक्रिया कमी वेळात पूर्ण करता येते.क) अनावश्यक तहकूब कमी करणेअनावश्यक तहकूब कमी करण्यासाठी प्रत्येक प्रकरणासाठी स्पष्ट वेळापत्रक निश्चित करता येईल. पक्षकार आणि वकिलांनी सुनावणीपूर्वी सर्व कागदपत्रे तयार ठेवणे आवश्यक आहे. तहकूब मागण्याचे कारण योग्य आहे का, याची न्यायालयाने काळजीपूर्वक तपासणी करावी. वारंवार तहकूब मागणाऱ्या पक्षकारांवर किंवा वकिलांवर योग्य खर्च लावल्यास सुनावणी लांबविण्याची प्रवृत्ती कमी होऊ शकते.ड) प्रकरण व्यवस्थापन प्रणालीप्रकरण व्यवस्थापन म्हणजे न्यायालयातील प्रत्येक खटल्याचे नियोजनबद्ध पद्धतीने व्यवस्थापन करणे होय. प्रकरण व्यवस्थापनामुळे न्यायालयीन वेळेचा योग्य वापर होतो. कोणत्या प्रकरणात कोणते मुद्दे ठरवायचे आहेत, कोणते पुरावे आवश्यक आहेत आणि सुनावणीस किती वेळ लागू शकतो, याचे आधीच नियोजन करता येते. यामुळे सुनावणी अनावश्यकपणे लांबणार नाही आणि न्यायालयाच्या कामकाजात अधिक शिस्त निर्माण होईल.ई) लोकअदालतींचा विस्तारलोकअदालत ही सर्वसामान्य नागरिकांना जलद आणि कमी खर्चात न्याय मिळवून देणारी व्यवस्था आहे. वाहतूक अपघातातील नुकसानभरपाई, बँक कर्ज, वीजबिल, दूरध्वनीबिल, कौटुंबिक वाद आणि इतर नागरी स्वरूपाच्या प्रकरणांसाठी लोकअदालती उपयुक्त ठरतात. लोकअदालतींची संख्या वाढविणे, त्याबद्दल जनजागृती करणे आणि ग्रामीण भागात त्यांचे आयोजन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे लहान स्वरूपाचे वाद उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच सोडविता येतील.निष्कर्षसर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ३४ वरून ३८ करणे हा भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे. या निर्णयामुळे न्यायालयाचा कामाचा भार कमी होण्यास, प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा जलद होण्यास आणि नागरिकांना वेळेत न्याय मिळण्यास मदत होऊ शकते.मात्र, या निर्णयाचे यश केवळ मंजूर पदांच्या संख्येवर अवलंबून राहणार नाही. वेळेत नियुक्त्या, पुरेशा पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि संपूर्ण न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा यांची जोड आवश्यक आहे. त्यामुळे न्यायाधीशांची संख्या वाढविणे हे न्यायिक सुधारणांच्या व्यापक प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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