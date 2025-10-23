Premium|Study Room : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

Study Room

Maharashtra local body elections : महाराष्ट्रातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णायक आदेश आला आहे. ३१ जानेवारी २०२६ ही अंतिम मुदत ठरवली आहे.
Strengthening Democracy: Supreme Court’s Verdict on Maharashtra Local Polls

Supreme Court Orders Maharashtra to Complete Local Elections by January 2026

लेखक- अभिजित मोदे

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका विविध कारणांमुळे २०२२ पासून प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला मुदताधिक कालावधीत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत, परंतु वारंवार विलंब झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२५ मध्ये कठोर भूमिका घेतली आहे

