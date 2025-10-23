Premium|Study Room : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

Supreme Court Orders Maharashtra to Complete Local Elections by January 2026लेखक- अभिजित मोदेमहाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका विविध कारणांमुळे २०२२ पासून प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला मुदताधिक कालावधीत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत, परंतु वारंवार विलंब झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२५ मध्ये कठोर भूमिका घेतली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि त्यातील मुख्य मुद्देकडक मुदतवाढचे आदेशसर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२५ मध्ये स्पष्टपणे निर्देश दिले आहेत की, महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण कराव्यात. ही अंतिम मुदत असून यापुढे आणखी विलंब सहन केला जाणार नाही..Premium|Study Room : सोशल मीडिया आणि नातीगोती .राज्य निवडणूक आयोगावरील टीकाराज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकांच्या विलंबाचे कारण म्हणून इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिन्सची (ईव्हीएम) कमतरता, शाळा उपलब्ध नसणे आणि कर्मचारी कमतरता असे मुद्दे मांडले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या कारणांना तर्कसंगत मान्यता दिली नाही..निवडणुकांचे आयोजन आणि भूमिकान्यायालयाने SEC ला स्पष्ट केले की, सीमा पुनर्रचनेचे काम (delimitation) ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करून निवडणुका होण्याची व्यवस्था करावी. तसेच शाळा, पोलिस आणि प्रशासनाने निवडणुकीसाठी आवश्यक ती मदत पुरवावी, अशी महत्वाची जबाबदारी न्यायालयाने अधोरेखित केली.घटनात्मक तरतुदी - ७३ व ७४ वी घटनादुरुस्तीभारतीय संविधानातील ७३ वी घटना ग्रामीण भागातील पंचायत राज संस्थांसाठी तर ७४ वी घटना शहरी भागातील नगरपालिका संस्थांसाठी आहे. या घटनादुरुस्त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वायत्त कार्यक्षमता आणि निवडणुकांसाठी कठोर नियम व अधिकार प्रदान करणाऱ्या आहेत..भारतीय संविधानातील निष्पक्षताकलम २४३ ई नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा पाच वर्षांचा कार्यकाल अनिवार्य असून सहा महिन्यांत नवीन निवडणुका पार पाडणे बंधनकारक आहे. न्यायालयाने या अनुषंगाने राज्य प्रशासनाला लोकशाहीच्या मूळ घटनांचा आठवण करून देत पंचायत राजच्या अधिकारांचे रक्षण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत..वादविवाद - ओबीसी आरक्षणाची समस्यामहाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाच्या विवादामुळे निवडणुकांच्या आयोजनात अडथळे आले. पण सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निवडणुका विलंब न करता घ्याव्यात. Banthia आयोगाच्या अहवालावर नंतर तरतूदी करणे शक्य आहे, म्हणून उपलब्ध आरक्षण धोरणानुसार तातडीने निवडणुकांचे आयोजन करावे, असा सल्ला न्यायालयाने दिला आहे.राजकीय दबाव आणि प्रशासनिक अडथळेराजकीय दबाव, प्रशासनातील अनिर्णयकारकता आणि स्थानिक राजकारणामुळे निवडणूक प्रक्रिया थांबलेली आहे. त्यावर न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली असून सर्व संबंधित प्रशासनिक विभागांना जबाबदारीची आठवण करून दिली आहे..Premium|Study Room : भारत नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तीच्या फेऱ्यात का अडकला?.न्यायालयीन धोरणांचे प्रशासनावर परिणामत्वरित निवडणुकांचे आयोजननिवडणुका विलंब न होता तातडीने पार पाडाव्यात यासाठी न्यायालयाने सरकार व आयोगाला कडक सूचनांचा आदेश दिला आहे. संघटनात्मक विलंबामुळे पण तीव्र नियमनात्मक कारवाई करण्यासही न्यायालयाने भूमिका घेतली आहे.नियमनात्मक दृष्टीकोननिवडणुका नियमन करण्यासाठी नियम-संहितेतील काही अडचणी दूर करून त्यांचे अद्ययावत करणे गरजेचे आहे. तसेच निवडणूक आयोगाला अधिक सक्षम बनवणे आवश्यक आहे..निष्कर्षमहाराष्ट्रातील निवडणुकांच्या प्रलंबित वास्तवामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अस्तित्व आणि जन प्रतिनिधित्व धोक्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्यांना आवश्यक ती अंतिम मुदत मिळाली आहे. या संस्थांना सक्षम काम करण्यासाठी घटनात्मक तरतुदी, समिती अहवाल आणि न्यायालयीन आदेश हे तिघांचे संयुक्त महत्त्व आहे. स्थानिक लोकशाहीच्या मजबुतीसाठी निवडणुका नियमित व पारदर्शक पद्धतीने होणे अत्यंत आवश्यक आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.