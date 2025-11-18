Premium|Study Room : भारताचे ५३वे सरन्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा

हरियाणातील पेटवार या लहानशा गावात जन्मलेले सूर्यकांत शर्मा यांनी देशातील अनेक महत्वपूर्ण पदे भूषवली आहेत. हिमाचल उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम करताना किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील महत्वपूर्ण खटल्यात ऐतिहासिक निर्णय देताना, त्यांच्या न्यायशैलीत समाजहित, पारदर्शकता आणि मानवी संवेदना सातत्याने दिसून येतात. त्यांच्याविषयी...सूर्यकांत शर्माजन्म: १० फेब्रुवारी १९६२, पेटवार गाव, हिसार जिल्हा, हरयाणा.शिक्षण:● शालेय शिक्षण गावात, त्यानंतर १९८१ साली गव्हर्नमेंट पोस्ट ग्रॅज्युएट कॉलेज, हिसार येथून पदवी● १९८४ मध्ये एलएल.बी. (कायदा) पदवी – महर्षी दयानंद विद्यापीठ, रोहतक● २०११ मध्ये कुरुक्षेत्र विद्यापीठातील दूरशिक्षण संचलनातून कायद्याची मास्टर डिग्री (LLM, प्रथम श्रेणी प्रथम).Premium|study Room : अपघातग्रस्ताला मदत महत्त्वाची की युपीएससी परीक्षा..?.न्यायिक नियुक्त्या१९८४ : हिसार जिल्हा व जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणून सुरुवात१९८५ : पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस, घटनात्मक, सेवा व सिव्हिल विषयांमध्ये दक्षता.२००० : हरियाणाचे सर्वात तरुण ऍडव्होकेट जनरल (अधिवक्ता-सामान्य) म्हणून नियुक्त२००४ : पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पदावर नियुक्त२०१८ : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश२०१९ : भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश२४ नोव्हेंबर २०२५ : भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्त.Premium|Study Room : नागरी सेवेत निष्पक्ष असणे कसे महत्त्वाचे..?.विशेष निर्णय व योगदान● जैसवीर सिंग प्रकरणात जेल रिफॉर्मसाठी आणि कैद्यांना कुटुंब भेटीचे अधिकार देणारे ऐतिहासिक निर्देश● बिहार मतदार यादीतील ६५ लाख लोकांचा तपशील जाहीर करण्याची निवडणूक आयोगाला सूचना.● सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचा पुरोगामी आदेश● पेगासस स्पायवेअर प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी सायबर तज्ज्ञांची समिती स्थापनअधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.