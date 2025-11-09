Premium|study Room : शाश्वतता म्हणजे नवनिर्मितीचा विचार

श्रीकांत जाधवअलीकडच्या काही दशकांत “शाश्वतता” हा शब्द सर्वत्र ऐकू येतो. विकास, उद्योग, हवामान बदल, शेती, किंवा अर्थव्यवस्था — प्रत्येक क्षेत्रात तो महत्त्वाचा झाला आहे. मात्र, बऱ्याच वेळा या संकल्पनेचा अर्थ फक्त “नुकसान कमी करणे” इतकाच घेतला गेला आहे.उदाहरणार्थ — प्रदूषण थांबवणे, ऊर्जा वाचवणे, किंवा पाणी वापर मर्यादित ठेवणे. हे नक्कीच गरजेचे आहे, पण केवळ नुकसान कमी करणे म्हणजेच शाश्वतता नाही. निसर्गाने जे आपल्याला दिले आहे, ते आपण परत द्यायलाही हवे — हा विचार आता केंद्रस्थानी आला आहे. शाश्वततेचा नवा अर्थ असा आहे की आपण नुकसान टाळूनही अधिक चांगले करावे. म्हणजे, नुसते वाईट कमी करण्याऐवजी चांगले घडवण्याची प्रेरणा आपल्यात असावी. उदाहरणार्थ — झाडे तोडण्यापेक्षा अधिक झाडे लावणे, भूजल कमी करण्याऐवजी ते भरून काढणे, आणि कचरा कमी करण्याऐवजी त्याचा पुनर्वापर करणे..आज जग एका निर्णायक टप्प्यावर उभे आहे. हवामानातील बदल, अतिवृष्टी, दुष्काळ, आणि जैवविविधतेचा नाश — हे सारे संकेत सांगतात की “कमी हानी” पुरेसे नाही. आता “सुधारणा” घडवणे आवश्यक आहे. शाश्वततेचा पाया म्हणजे निसर्गाशी सौहार्द राखून विकास घडवणे. निसर्गावर अधिराज्य गाजवण्याऐवजी त्याच्याशी सहजीवन राखणे हेच मानवी प्रगतीचे खरे रूप आहे. कारण पृथ्वी ही केवळ संसाधनांचा साठा नाही, ती आपली माता आहे — आणि माता फक्त घेत नाही, ती देते. आता वेळ आली आहे की माणसानेही “देणे” शिकावे..Premium|Study Room : माहिती अधिकारी म्हणून कारभारात पारदर्शकता कशी आणाल..?.भूमीला पुनर्जीवित करणारी शेतीशाश्वततेचे सर्वात जिवंत उदाहरण म्हणजे पुनरुत्पादक शेती.ही शेती केवळ अन्ननिर्मिती करत नाही, तर पृथ्वीचे आरोग्य सुधारते. रासायनिक शेतीतून जमिनीतील सेंद्रिय द्रव्ये नष्ट होतात, सूक्ष्मजीव मरतात, आणि मातीची पाणीधारण क्षमता कमी होते. पण पुनरुत्पादक शेतीत निसर्गाला त्याचे गमावलेले आरोग्य परत दिले जाते. या पद्धतीत आंतरपीक, झाडांच्या सावलीतील पिके, पिकांची फेरबदल पद्धत, पाण्याचे संरक्षण, सेंद्रिय खतांचा वापर आणि स्थानिक बियाण्यांचे संवर्धन यांवर भर दिला जातो. अशा पद्धतीमुळे जमिनीतील सेंद्रिय घटक वाढतात आणि कार्बन जमिनीत साठवला जातो, त्यामुळे वातावरणातील कार्बन घटतो — म्हणजेच हवामान बदलावरही नियंत्रण मिळते.भारतामधील तेलंगणातील डेक्कन विकास संस्था यांनी महिलांना सेंद्रिय शेतीचे प्रशिक्षण दिले. त्यांनी पारंपरिक बियाण्यांचा वापर, गोमूत्र आणि शेणखत यांचा उपयोग करून उत्पादन वाढवले आणि खर्च कमी केला. परिणामी पर्यावरणाचे रक्षण झाले आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम झाली.जागतिक स्तरावर पाटागोनिया आणि डॅनॉन सारख्या उद्योगांनी त्यांच्या पुरवठा साखळ्यांमध्ये अशा पद्धती अवलंबल्या आहेत. ते केवळ नफा नव्हे, तर पृथ्वीचे आरोग्यही जपतात.vअशा शेतीमुळे “जमिनीचा थकवा” संपतो. माती पुन्हा जिवंत होते, पिकांमध्ये पोषण वाढते, आणि शेतकऱ्याला दीर्घकालीन स्थैर्य मिळते. म्हणूनच, शाश्वततेचा खरा मार्ग शेतीपासून सुरू होतो. कारण पृथ्वीवरचा पहिला आणि सर्वात मोठा व्यवहार — तो म्हणजे अन्ननिर्मिती. जर शेतीच शाश्वत नसेल, तर कोणताही विकास टिकाऊ ठरू शकत नाही..Premium|Study Room : नोबेल शांतता पुरस्कार विजेत्या मारिया मचाडो यांच्याविषयी हे माहिती आहे का?.लोक आणि निसर्गाचा समन्वयशाश्वत विकास म्हणजे निसर्गाचा आदर राखत समाजातील प्रत्येक घटकाला विकासात सहभागी करणे. विकासाचा फायदा फक्त काही जणांनाच झाला, तर तो टिकाऊ ठरत नाही. त्यामुळे शाश्वततेचा केंद्रबिंदू म्हणजे माणूस आणि निसर्ग यांचा संतुलित संबंध.उदाहरणार्थ, स्वच्छ भारत अभियान हे फक्त स्वच्छतेसाठीचे नव्हते; त्याने आरोग्य सुधारले, रोजगार निर्माण केले, आणि सामाजिक आत्मसन्मान वाढवला. पर्यावरणीय उद्दिष्टे आणि सामाजिक कल्याण यांचे हे सुंदर मिलन होते. तसेच, राजस्थानमधील निखळ पाय विद्यालय यांनी ग्रामीण स्त्रियांना सौर तंत्रज्ञान शिकवले. या स्त्रिया आता गावोगावी सौर दिवे बसवतात आणि उर्जा बचत घडवतात. या स्त्रिया आफ्रिकेतील अनेक गावांतही उजेड घेऊन गेल्या आहेत. ही उदाहरणे दाखवतात की पर्यावरण रक्षण आणि लोककल्याण हे एकमेकांचे शत्रू नाहीत, तर सहकारी आहेत..शाश्वततेचा खरा उद्देश म्हणजे असा विकास जो सर्वांना लाभदायक ठरेल. शहरातील उंच इमारतींच्या सोबत गावातील ओसाड शेतांनाही जीवन मिळाले पाहिजे. पाण्याची उपलब्धता, स्वच्छ हवा, रोजगार, आणि सामाजिक न्याय — हे सर्व घटक एकत्र आले, तरच विकास खरा आणि शाश्वत ठरतो. अनेक वेळा “विकास” म्हणजे फक्त आर्थिक वाढ असे मानले जाते. पण जर त्या वाढीमुळे निसर्गाचा नाश झाला, तर ती वाढ अल्पायुषी ठरते. खरा विकास तोच जो पृथ्वीला आणि माणसाला दोघांनाही उभारी देतो..नैतिक मूल्ये आणि शासनाची भूमिकामहात्मा गांधींचे वाक्य — “पृथ्वी प्रत्येकाच्या गरजा भागवू शकते, पण प्रत्येकाच्या लोभासाठी नाही” — हे आजही शाश्वततेचे सर्वोत्तम तत्त्वज्ञान आहे. शाश्वतता म्हणजे केवळ तांत्रिक समस्या नव्हे; ती नैतिकतेची कसोटी आहे. आपण निसर्गाचा वापर करतो, पण त्याचे संरक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. प्रत्येक व्यक्ती, उद्योग आणि शासन यांनी हे समजून घेतले पाहिजे. शासनाचे धोरण शाश्वततेकडे वळवणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. भारत सरकारचे जलशक्ती अभियान, राष्ट्रीय हरित उर्जा धोरण, आणि हरित भारत मिशन ही त्याची काही उदाहरणे आहेत. या योजना केवळ संसाधन वाचवण्यासाठी नव्हेत, तर त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आहेत..Premium|Study Room: समुद्रातील भारताचा गौरव, आयएनएस (INS) विक्रांत.भूतानने “राष्ट्रीय आनंद निर्देशांक” तयार करताना पर्यावरण आणि समाज या दोन्हींचा विचार केला. युरोपीय संघाचा हरित करार उद्योगांना अशा दिशेने नेतो जिथे उद्योगाचे अस्तित्व निसर्गाशी सुसंगत राहील. भारतामध्ये आता जिल्हास्तरावरही जलसंवर्धन समित्या, वनसंवर्धन मंडळे आणि ग्रामीण हरित अभियान चालवले जात आहेत. शासन आणि समाज यांचा समन्वय वाढला तरच खरा बदल शक्य आहे.त्याचबरोबर, नागरिकांमध्येही जबाबदारीची भावना निर्माण करणे आवश्यक आहे. कररूपी पैसे फक्त भौतिक प्रकल्पांवरच नाही, तर पर्यावरणीय पुनरुज्जीवनावर खर्च झाले पाहिजेत. शिक्षण, आरोग्य, जलसंधारण, जैवविविधता, आणि स्वच्छ उर्जा — हीच भविष्यातील खरी गुंतवणूक आहे..कृतीची संस्कृतीशाश्वततेबाबत जागृती निर्माण झाली आहे, पण ती कृतीत रूपांतरित होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. आज अनेक तरुण, स्वयंसेवी संस्था आणि सामान्य नागरिक आपापल्या परीने बदल घडवत आहेत.उदाहरणार्थ, बेंगळुरूमधील युवकांनी मियावाकी पद्धतीने रिकाम्या भूमीवर लघु-जंगल तयार केले आहेत. पुण्यात “स्वच्छता मित्र” अभियानातून नागरिक स्वतःच कचऱ्याचे वर्गीकरण करतात. नागपूरमध्ये “रेनवॉटर क्लब” ने पर्जन्यजल साठवणीचे ५००० पेक्षा जास्त प्रकल्प उभारले आहेत.हे दाखवते की जनसहभाग ही शाश्वततेची खरी ताकद आहे. शासन आणि समाज जेव्हा एकत्र येतात, तेव्हा बदल वेगाने घडतो. .परंतु याचवेळी काही उद्योग केवळ बाह्य चमक दाखवण्यासाठी “हरित” असल्याचे सांगतात, पण प्रत्यक्षात त्यांचे काम हानिकारक असते — यालाच “खोटी हरितता” म्हणतात. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सत्यापन व्यवस्था आवश्यक आहे.शाश्वततेचे संस्कार बालपणापासून रुजवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. शाळांमध्ये पर्यावरण शिक्षण, स्थानिक पातळीवर वृक्षसंवर्धन, आणि स्वच्छतेची सवय — हे भविष्यातील नागरिक तयार करतात..विज्ञान आणि तंत्रज्ञानही या प्रवासात साथीदार आहेत. सौरऊर्जा, पर्जन्यजल संकलन, जैवइंधन, आणि जलपुनर्भरण यांसारख्या उपक्रमांनी भारताने जगात नवे उदाहरण घातले आहे. अर्थव्यवस्थेतही “उद्देशपूर्ण नफा” ही नवीन संकल्पना रूजत आहे — म्हणजेच, उद्योगाने नफा मिळवावा, पण पर्यावरण आणि समाजाचेही भले व्हावे. अशा दृष्टीकोनातूनच अर्थव्यवस्था आणि निसर्ग यांचा संतुलन साधला जाऊ शकतो..निष्कर्ष“भविष्याचा अंदाज लावण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे ते स्वतः निर्माण करणे.” — बकमिन्स्टर फुलरआज जगासमोर दोन मार्ग आहेत — एक म्हणजे नुकसान कमी करण्याचा, आणि दुसरा म्हणजे चांगले घडवण्याचा. पहिला मार्ग आपल्याला टिकवेल, पण दुसरा मार्गच आपल्याला पुढे नेईल. शाश्वततेचा खरा आत्मा म्हणजे —निसर्गाशी सहजीवन,समाजातील समता,आणि भावी पिढ्यांबद्दलची जबाबदारी. .Premium|Study Room : सरकारी योजना आणि सार्वजनिक निधीचा गैरवापर.वनांचे पुनरुज्जीवन, हरित शहरांचे नियोजन, नवीकरणीय ऊर्जेचा प्रसार, आणि साध्या जीवनशैलीचा स्वीकार — या सर्व गोष्टींनी पृथ्वी पुन्हा सशक्त होऊ शकते. भविष्य हे आपण काय थांबवतो यावर नाही, तर आपण काय घडवतो यावर अवलंबून आहे.म्हणूनच “कमी हानी” यावर समाधान न मानता, “अधिक चांगले” करण्याचा संकल्प करणे हेच शाश्वततेचे खरे ध्येय आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 