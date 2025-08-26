Premium|study Room: थायलंड-कंबोडिया सीमावाद: इतिहास, संघर्ष आणि परिणाम

India’s Strategic Concerns Amid Thailand-Cambodia Border Conflictलेखक: गौरवकुमार बाळेथायलंड आणि कंबोडिया हे आग्नेय आशियामधील शेजारी देश आहेत. दोघांमध्ये अनेक वर्षांपासून सीमेसंदर्भात वाद चालू आहे. या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे प्रेह विहार मंदिर, जे दोन्ही देशांच्या सीमारेषेजवळ वसलेले आहे. या वादामुळे दोघांमध्ये वेळोवेळी लष्करी चकमकी झाल्या असून, शेकडो लोक मृत्युमुखी पडले आहेत आणि हजारो लोक विस्थापित झाले आहेत..वादाचे ऐतिहासिक कारणया वादाची मुळे १९०७ मध्ये आहेत, जेव्हा फ्रेंच राज्यकर्त्यांनी कंबोडियावर राज्य करत असताना थायलंड-कंबोडिया सीमारेषा ठरवली. या वेळचा नकाशा स्पष्ट नव्हता आणि त्यात अनेक चुका होत्या. याच सीमारेषेमुळे प्रेह विहार मंदिरावर कोणाचा हक्क आहे यावरून वाद सुरू झाला. १९६२ मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने (ICJ) निर्णय दिला की मंदिर कंबोडियामध्ये आहे, पण मंदिराभोवतीची जमीन कोणाची, हे स्पष्ट सांगितले नव्हते. त्यामुळे वाद पूर्णपणे संपला नाही..प्रेह विहार मंदिराचे महत्त्वहे मंदिर ११ व्या शतकातील एक प्राचीन हिंदू मंदिर आहे, जे विष्णू देवतेला समर्पित आहे. मंदिराचे ऐतिहासिक, धार्मिक आणि पर्यटनदृष्ट्या खूप मोठे महत्त्व आहे. २००८ मध्ये कंबोडियाने हे मंदिर UNESCO जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट केले, तेव्हा थायलंडमध्ये याला जोरदार विरोध झाला. थायलंडने या निर्णयामुळे आपली सार्वभौमत्व धोक्यात आल्याची भावना व्यक्त केली..Premium|Study Room: २०२५ मधील भारत-अमेरिका संबंध : व्यापारातील टक्कर, अवकाशातील मैत्री.संघर्षाचे टप्पे२००८ ते २०११ या काळात या वादामुळे दोन्ही देशांमध्ये अनेकदा गोळीबार, बॉम्बहल्ले आणि सैनिकी हालचाली पहायला मिळाल्या. २०११ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर संघर्ष झाला, ज्यात दोन्ही देशांचे सैनिक आणि सामान्य नागरिक मारले गेले. त्यानंतर दोन्ही देशांच्या सीमेलगत राहणाऱ्या हजारो लोकांना स्थलांतर करावे लागले. अनेक शाळा आणि घरे बंद झाली. लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं..ICJ चा अंतिम निर्णय२०१३ मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट निकाल दिला की मंदिराच्या आजूबाजूची जमीनही कंबोडियाचीच आहे. यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात वाद शांत झाला. मात्र, स्थानिक पातळीवर अजूनही तणावाचे वातावरण अधूनमधून दिसते..ASEAN वर प्रभावASEAN ही संस्था आपल्या सदस्य देशांमध्ये शांतता, सहकार्य आणि आर्थिक विकासासाठी काम करते. पण थायलंड-कंबोडिया वादामुळे ASEAN ची शांततेची भूमिका संकटात आली. सदस्य देशांमध्ये परस्पर विश्वास कमी झाला. यामुळे ASEAN ची एकता, आणि क्षेत्रातील सुरक्षा धोक्यात आली. या वादामुळे ASEAN ला एकजुटीने निर्णय घेणे कठीण झाले आहे, कारण संघटनेचे नियम हस्तक्षेप न करण्यावर आधारित आहेत.भारतावरील परिणामभारताचे थायलंड आणि कंबोडिया दोघांशीही राजनैतिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक संबंध आहेत. भारत Act East Policy आणि Indo-Pacific Vision अंतर्गत आग्नेय आशियात आपले स्थान निर्माण करत आहे. पण या वादामुळे भारताच्या प्रकल्पांवर, विशेषतः सीमा भागातील पर्यटन, गुंतवणूक आणि सुरक्षा सहकार्यांवर परिणाम होतो. भारतासाठी स्थिर ASEAN क्षेत्र हे स्ट्रॅटेजिक आणि आर्थिक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे..Premium|Study Room : भारत - ब्रिटन मुक्त व्यापार करार .निष्कर्षथायलंड आणि कंबोडियामधील सीमावाद हा इतिहास, धर्म, आणि राष्ट्रवादाशी जोडलेला आहे. जरी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने निर्णय दिला असला तरी हा वाद अजून पूर्णपणे मिटलेला नाही. भविष्यात अशा वादांवर शांततेने आणि चर्चेच्या मार्गाने तोडगा काढणे अत्यावश्यक आहे, जेणेकरून संपूर्ण आग्नेय आशियात स्थिरता, सुरक्षितता राहील.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.